Triển khai DSpace với cài đặt 1 nhấp.
Kho lưu trữ mã nguồn mở của tổ chức để lưu trữ và chia sẻ nghiên cứu học thuật, luận văn và các bộ sưu tập kỹ thuật số.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DSpace
DSpace là nền tảng kho lưu trữ mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, cung cấp năng lượng cho hơn 2.000 kho lưu trữ của các tổ chức tại các trường đại học, thư viện, bảo tàng và tổ chức nghiên cứu. Nó thu thập, tổ chức và bảo quản các tài liệu kỹ thuật số dưới mọi định dạng — bài báo, luận văn, bộ dữ liệu, hình ảnh và âm thanh — với siêu dữ liệu Dublin Core phong phú và định danh Handle bền vững để trích dẫn vĩnh viễn.
Tự host DSpace trên VPS của riêng bạn giúp giữ quyền sở hữu hoàn toàn nội dung học thuật, chính sách bảo quản và quy tắc truy cập nội bộ. REST API, giao diện Angular, lớp khám phá Solr và điểm cuối OAI-PMH đi kèm cung cấp cho các tổ chức một bộ kho lưu trữ hoàn chỉnh mà không phải trả phí SaaS định kỳ hoặc bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của DSpace
Phiên bản mục
Theo dõi nhiều phiên bản của bài báo, bộ dữ liệu và luận văn để các nhà nghiên cứu có thể cập nhật bài nộp mà không làm mất lịch sử trích dẫn.
Thu thập OAI-PMH
Điểm cuối OAI-PMH tích hợp sẵn hiển thị siêu dữ liệu cho Google Scholar, BASE và các công cụ tổng hợp khác để dễ dàng được tìm thấy trên toàn cầu.
Xử lý ID bền vững
Mọi mục nhận được một định danh Handle.net vĩnh viễn để các liên kết tồn tại qua các thay đổi URL và việc đổi thương hiệu của tổ chức.
Tìm kiếm bằng Solr
Hệ thống backend Solr chuyên dụng cung cấp tính năng duyệt tìm theo khía cạnh, tìm kiếm toàn văn và thống kê sử dụng trên hàng triệu mục.
Các quy trình làm việc có thể cấu hình
Quy trình nộp bài theo từng bộ sưu tập với các bước xem xét biên tập thích ứng với các chính sách của khoa, thư viện và phòng ban.
COAR Thông báo đã sẵn sàng
Hỗ trợ gốc cho các giao thức COAR Notify kết nối kho lưu trữ của bạn với hệ sinh thái đánh giá ngang hàng mở đang phát triển.
Tại sao lại chạy DSpace trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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