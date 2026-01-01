Maxun là một nền tảng dữ liệu web mã nguồn mở, không cần mã, cho phép bạn trích xuất, cạo, thu thập dữ liệu và tìm kiếm trên web mà không cần viết mã. Sử dụng trình ghi hình ảnh, bạn chỉ cần duyệt một trang web và Maxun sẽ biến các hành động của bạn thành một robot trích xuất có thể tái sử dụng — không yêu cầu kiến thức lập trình. Tính năng trích xuất được hỗ trợ bởi AI cho phép bạn mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên dữ liệu bạn muốn và tự động truy xuất nó.

Tự lưu trữ Maxun trên VPS của riêng bạn giúp bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu đã cạo, việc lên lịch và các tích hợp. Nền tảng này hỗ trợ xuất sang Google Sheets, Airtable và webhooks, đồng thời bao gồm một SDK và CLI đầy đủ dành cho các nhà phát triển muốn tìm hiểu sâu hơn. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu và MinIO để lưu trữ tệp, mang đến cho bạn một thiết lập hoàn chỉnh, sẵn sàng cho sản xuất.