Triển khai Maxun với 1 nhấp.
Nền tảng no-code mã nguồn mở để biến bất kỳ trang web nào thành các quy trình làm việc trích xuất dữ liệu có cấu trúc, tự động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Maxun
Maxun là một nền tảng dữ liệu web mã nguồn mở, không cần mã, cho phép bạn trích xuất, cạo, thu thập dữ liệu và tìm kiếm trên web mà không cần viết mã. Sử dụng trình ghi hình ảnh, bạn chỉ cần duyệt một trang web và Maxun sẽ biến các hành động của bạn thành một robot trích xuất có thể tái sử dụng — không yêu cầu kiến thức lập trình. Tính năng trích xuất được hỗ trợ bởi AI cho phép bạn mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên dữ liệu bạn muốn và tự động truy xuất nó.
Tự lưu trữ Maxun trên VPS của riêng bạn giúp bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu đã cạo, việc lên lịch và các tích hợp. Nền tảng này hỗ trợ xuất sang Google Sheets, Airtable và webhooks, đồng thời bao gồm một SDK và CLI đầy đủ dành cho các nhà phát triển muốn tìm hiểu sâu hơn. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu và MinIO để lưu trữ tệp, mang đến cho bạn một thiết lập hoàn chỉnh, sẵn sàng cho sản xuất.
Các tính năng chính của Maxun
Trình ghi không có mã
Ghi lại các hành động duyệt web của bạn một lần và Maxun sẽ chuyển đổi chúng thành một robot trích xuất có thể lặp lại — không yêu cầu mã.
Trích xuất dữ liệu AI
Mô tả dữ liệu bạn muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên và để tính năng trích xuất được hỗ trợ bởi LLM định vị và cấu trúc dữ liệu đó cho bạn.
Web Crawling
Thu thập dữ liệu toàn bộ trang web tự động, khám phá và trích xuất nội dung từ mọi trang liên quan trong phạm vi đã xác định.
Chạy đã lên lịch
Thiết lập robot chạy theo lịch trình và cung cấp dữ liệu có cấu trúc mới đến đích đã chọn mà không cần can thiệp thủ công.
Tích hợp linh hoạt
Xuất dữ liệu đã trích xuất trực tiếp đến Google Sheets, Airtable hoặc bất kỳ điểm cuối webhook nào với hỗ trợ tích hợp sẵn.
Tại sao lại chạy Maxun trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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