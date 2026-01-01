Checkmate là một ứng dụng giám sát máy chủ mã nguồn mở theo dõi thời gian hoạt động, hiệu suất và tình trạng trên các máy chủ và dịch vụ của bạn từ một bảng điều khiển dựa trên web duy nhất. Nó cung cấp các kiểm tra tình trạng có thể cấu hình, cảnh báo theo thời gian thực, phân tích xu hướng lịch sử, tích hợp Google PageSpeed Insights và giám sát container Docker — tất cả mà không cần dựa vào một dịch vụ giám sát SaaS trả phí.

Triển khai Checkmate trên một VPS chuyên dụng giúp cơ sở hạ tầng giám sát của bạn độc lập với các hệ thống mà nó theo dõi, ngăn chặn một sự cố ngừng hoạt động duy nhất làm sập cả ứng dụng của bạn và khả năng phát hiện sự cố đó.