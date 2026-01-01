Triển khai Checkmate với một nhấp cài đặt.
Nền tảng giám sát máy chủ mã nguồn mở để theo dõi thời gian hoạt động, hiệu suất và tình trạng cơ sở hạ tầng theo thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Checkmate
Checkmate là một ứng dụng giám sát máy chủ mã nguồn mở theo dõi thời gian hoạt động, hiệu suất và tình trạng trên các máy chủ và dịch vụ của bạn từ một bảng điều khiển dựa trên web duy nhất. Nó cung cấp các kiểm tra tình trạng có thể cấu hình, cảnh báo theo thời gian thực, phân tích xu hướng lịch sử, tích hợp Google PageSpeed Insights và giám sát container Docker — tất cả mà không cần dựa vào một dịch vụ giám sát SaaS trả phí.
Triển khai Checkmate trên một VPS chuyên dụng giúp cơ sở hạ tầng giám sát của bạn độc lập với các hệ thống mà nó theo dõi, ngăn chặn một sự cố ngừng hoạt động duy nhất làm sập cả ứng dụng của bạn và khả năng phát hiện sự cố đó.
Các tính năng chính của Checkmate
Theo dõi Uptime theo thời gian thực
Liên tục kiểm tra máy chủ và dịch vụ của bạn để bạn biết ngay khi có sự cố xảy ra, chứ không phải sau khi người dùng bắt đầu phàn nàn.
Cảnh báo ngừng hoạt động Email
Gửi thông báo tức thì khi các dịch vụ ngừng hoạt động và khi chúng khôi phục, giúp nhóm của bạn được thông báo mà không cần kiểm tra bảng điều khiển thủ công.
Tích hợp PageSpeed
Thu thập các chỉ số Google PageSpeed Insights cùng với dữ liệu thời gian hoạt động để bạn có thể theo dõi cả tính khả dụng và hiệu suất người dùng cuối tại một nơi.
Giám sát Docker Container
Giám sát các ứng dụng container thông qua quyền truy cập socket Docker, cung cấp khả năng hiển thị đồng thời về tình trạng sức khỏe ở cấp độ máy chủ và cấp độ container.
Phân tích xu hướng lịch sử
Lưu trữ lịch sử thời gian hoạt động theo thời gian để bạn có thể xác định các sự cố ngừng hoạt động định kỳ, đo lường sự tuân thủ SLA và biện minh cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
Tại sao lại chạy Checkmate trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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