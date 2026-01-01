Giảm giá lên đến 69% cho Checkmate

Triển khai Checkmate với một nhấp cài đặt.

Nền tảng giám sát máy chủ mã nguồn mở để theo dõi thời gian hoạt động, hiệu suất và tình trạng cơ sở hạ tầng theo thời gian thực.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Checkmate với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Checkmate

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Checkmate

Checkmate là một ứng dụng giám sát máy chủ mã nguồn mở theo dõi thời gian hoạt động, hiệu suất và tình trạng trên các máy chủ và dịch vụ của bạn từ một bảng điều khiển dựa trên web duy nhất. Nó cung cấp các kiểm tra tình trạng có thể cấu hình, cảnh báo theo thời gian thực, phân tích xu hướng lịch sử, tích hợp Google PageSpeed Insights và giám sát container Docker — tất cả mà không cần dựa vào một dịch vụ giám sát SaaS trả phí.

Triển khai Checkmate trên một VPS chuyên dụng giúp cơ sở hạ tầng giám sát của bạn độc lập với các hệ thống mà nó theo dõi, ngăn chặn một sự cố ngừng hoạt động duy nhất làm sập cả ứng dụng của bạn và khả năng phát hiện sự cố đó.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Checkmate

Theo dõi Uptime theo thời gian thực

Liên tục kiểm tra máy chủ và dịch vụ của bạn để bạn biết ngay khi có sự cố xảy ra, chứ không phải sau khi người dùng bắt đầu phàn nàn.

Cảnh báo ngừng hoạt động Email

Gửi thông báo tức thì khi các dịch vụ ngừng hoạt động và khi chúng khôi phục, giúp nhóm của bạn được thông báo mà không cần kiểm tra bảng điều khiển thủ công.

Tích hợp PageSpeed

Thu thập các chỉ số Google PageSpeed Insights cùng với dữ liệu thời gian hoạt động để bạn có thể theo dõi cả tính khả dụng và hiệu suất người dùng cuối tại một nơi.

Giám sát Docker Container

Giám sát các ứng dụng container thông qua quyền truy cập socket Docker, cung cấp khả năng hiển thị đồng thời về tình trạng sức khỏe ở cấp độ máy chủ và cấp độ container.

Phân tích xu hướng lịch sử

Lưu trữ lịch sử thời gian hoạt động theo thời gian để bạn có thể xác định các sự cố ngừng hoạt động định kỳ, đo lường sự tuân thủ SLA và biện minh cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Tại sao lại chạy Checkmate trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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