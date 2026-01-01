Giảm giá lên đến 69% cho Hasura GraphQL Engine

Triển khai Hasura GraphQL Engine chỉ với một cú nhấp chuột.

GraphQL và REST API tức thì trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn — không yêu cầu mã backend.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Hasura GraphQL Engine chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Hasura GraphQL Engine

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn và tự động tạo ra một GraphQL API được định kiểu đầy đủ chỉ trong vài giây. Thay vì viết mã resolver, cấu hình định nghĩa schema hoặc xây dựng các lớp truy vấn từ đầu, các nhà phát triển chỉ cần trỏ Hasura vào một cơ sở dữ liệu và ngay lập tức có được các chức năng lọc, sắp xếp, phân trang, tổng hợp và đăng ký theo thời gian thực — tất cả đều được quản lý thông qua một bảng điều khiển trực quan.

Với hơn 32.000 lượt gắn sao trên GitHub và được sử dụng trong sản xuất tại các công ty trên toàn thế giới, Hasura là con đường nhanh nhất từ cơ sở dữ liệu đến API. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu và logic truy vấn của bạn trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí cho mỗi yêu cầu, không có chi phí thoát dữ liệu và toàn quyền kiểm soát các quyền truy cập cũng như giới hạn tốc độ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Hasura GraphQL Engine

GraphQL APIs tức thì

Tự động tạo một API GraphQL được định kiểu đầy đủ từ lược đồ PostgreSQL hiện có của bạn — bao gồm các bảng, chế độ xem và mối quan hệ, mà không cần viết mã trình phân giải.

Đăng ký thời gian thực

Bất kỳ truy vấn GraphQL nào cũng có thể được biến thành một đăng ký trực tiếp đẩy các bản cập nhật đến các máy khách được kết nối qua WebSockets khi dữ liệu cơ bản thay đổi.

Quyền theo hàng

Xác định các quy tắc kiểm soát truy cập chi tiết cho từng bảng, vai trò và thao tác bằng trình tạo quyền bằng thao tác nhấp chuột — không cần middleware tùy chỉnh.

ánh xạ endpoint REST

Hiển thị bất kỳ truy vấn GraphQL đã lưu nào dưới dạng một điểm cuối REST được đặt tên, cung cấp cho các máy khách chỉ dùng REST quyền truy cập vào cùng dữ liệu mà không cần một lớp API riêng biệt.

Lược đồ và hành động từ xa

Kết nối các API GraphQL và dịch vụ HTTP bên ngoài vào một lược đồ thống nhất, để các máy khách truy vấn mọi thứ thông qua một điểm cuối duy nhất.

Tại sao lại chạy Hasura GraphQL Engine trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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