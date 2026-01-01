Hasura GraphQL Engine kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn và tự động tạo ra một GraphQL API được định kiểu đầy đủ chỉ trong vài giây. Thay vì viết mã resolver, cấu hình định nghĩa schema hoặc xây dựng các lớp truy vấn từ đầu, các nhà phát triển chỉ cần trỏ Hasura vào một cơ sở dữ liệu và ngay lập tức có được các chức năng lọc, sắp xếp, phân trang, tổng hợp và đăng ký theo thời gian thực — tất cả đều được quản lý thông qua một bảng điều khiển trực quan.

Với hơn 32.000 lượt gắn sao trên GitHub và được sử dụng trong sản xuất tại các công ty trên toàn thế giới, Hasura là con đường nhanh nhất từ cơ sở dữ liệu đến API. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu và logic truy vấn của bạn trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí cho mỗi yêu cầu, không có chi phí thoát dữ liệu và toàn quyền kiểm soát các quyền truy cập cũng như giới hạn tốc độ.