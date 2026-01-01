Triển khai Hasura GraphQL Engine chỉ với một cú nhấp chuột.
GraphQL và REST API tức thì trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn — không yêu cầu mã backend.
Chọn gói VPS cho Hasura GraphQL Engine
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn và tự động tạo ra một GraphQL API được định kiểu đầy đủ chỉ trong vài giây. Thay vì viết mã resolver, cấu hình định nghĩa schema hoặc xây dựng các lớp truy vấn từ đầu, các nhà phát triển chỉ cần trỏ Hasura vào một cơ sở dữ liệu và ngay lập tức có được các chức năng lọc, sắp xếp, phân trang, tổng hợp và đăng ký theo thời gian thực — tất cả đều được quản lý thông qua một bảng điều khiển trực quan.
Với hơn 32.000 lượt gắn sao trên GitHub và được sử dụng trong sản xuất tại các công ty trên toàn thế giới, Hasura là con đường nhanh nhất từ cơ sở dữ liệu đến API. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin xác thực cơ sở dữ liệu và logic truy vấn của bạn trong cơ sở hạ tầng của bạn, không có phí cho mỗi yêu cầu, không có chi phí thoát dữ liệu và toàn quyền kiểm soát các quyền truy cập cũng như giới hạn tốc độ.
Các tính năng chính của Hasura GraphQL Engine
GraphQL APIs tức thì
Tự động tạo một API GraphQL được định kiểu đầy đủ từ lược đồ PostgreSQL hiện có của bạn — bao gồm các bảng, chế độ xem và mối quan hệ, mà không cần viết mã trình phân giải.
Đăng ký thời gian thực
Bất kỳ truy vấn GraphQL nào cũng có thể được biến thành một đăng ký trực tiếp đẩy các bản cập nhật đến các máy khách được kết nối qua WebSockets khi dữ liệu cơ bản thay đổi.
Quyền theo hàng
Xác định các quy tắc kiểm soát truy cập chi tiết cho từng bảng, vai trò và thao tác bằng trình tạo quyền bằng thao tác nhấp chuột — không cần middleware tùy chỉnh.
ánh xạ endpoint REST
Hiển thị bất kỳ truy vấn GraphQL đã lưu nào dưới dạng một điểm cuối REST được đặt tên, cung cấp cho các máy khách chỉ dùng REST quyền truy cập vào cùng dữ liệu mà không cần một lớp API riêng biệt.
Lược đồ và hành động từ xa
Kết nối các API GraphQL và dịch vụ HTTP bên ngoài vào một lược đồ thống nhất, để các máy khách truy vấn mọi thứ thông qua một điểm cuối duy nhất.
Tại sao lại chạy Hasura GraphQL Engine trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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