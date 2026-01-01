Triển khai Koillection với 1 nhấp cài đặt.
Trình quản lý bộ sưu tập tự lưu trữ để tổ chức và lập danh mục mọi loại bộ sưu tập vật lý hoặc kỹ thuật số.
Chọn gói VPS cho Koillection
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Koillection
Koillection là một ứng dụng quản lý bộ sưu tập tự lưu trữ cho phép bạn lập danh mục bất cứ thứ gì — sách, đĩa vinyl, trò chơi điện tử, tem, thẻ giao dịch hoặc bất kỳ bộ sưu tập nào khác mà bạn đang duy trì. Không giống như các dịch vụ lập danh mục dựa trên đám mây, Koillection chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn, giúp dữ liệu bộ sưu tập của bạn được riêng tư và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.
Được xây dựng trên Symfony với giao diện sạch sẽ, phản hồi nhanh, Koillection hỗ trợ các trường siêu dữ liệu tùy chỉnh và trình trích xuất dữ liệu web, để bạn có thể làm phong phú các mục với chính xác thông tin quan trọng cho loại bộ sưu tập của mình. Một REST API đầy đủ cho phép tích hợp với các công cụ bên ngoài, và hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm hơn 11 ngôn ngữ ngay khi xuất xưởng.
Các tính năng chính của Koillection
Bất kỳ kiểu tập hợp nào
Lập danh mục sách, trò chơi, đĩa than, tem hoặc bất kỳ vật phẩm sưu tầm nào khác mà không bị giới hạn bởi các mẫu dựng sẵn.
Trường siêu dữ liệu tùy chỉnh
Xác định các trường và cấu trúc dữ liệu chính xác phù hợp với bộ sưu tập của bạn thay vì phải thích nghi với một lược đồ chung.
Hỗ trợ web scraper
Tự động lấy metadata từ các trang web bên ngoài để làm phong phú các mục của bạn với ảnh bìa, mô tả và chi tiết.
Truy cập REST API
Hiển thị dữ liệu bộ sưu tập của bạn thông qua một REST API đầy đủ, cho phép tích hợp với các ứng dụng tùy chỉnh hoặc các quy trình làm việc tự động.
Giao diện đa ngôn ngữ
Sử dụng Koillection bằng ngôn ngữ của bạn — hỗ trợ hơn 11 ngôn ngữ với tiếng Anh và tiếng Pháp được hỗ trợ đầy đủ.
Tại sao lại chạy Koillection trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.