Koillection là một ứng dụng quản lý bộ sưu tập tự lưu trữ cho phép bạn lập danh mục bất cứ thứ gì — sách, đĩa vinyl, trò chơi điện tử, tem, thẻ giao dịch hoặc bất kỳ bộ sưu tập nào khác mà bạn đang duy trì. Không giống như các dịch vụ lập danh mục dựa trên đám mây, Koillection chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn, giúp dữ liệu bộ sưu tập của bạn được riêng tư và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.

Được xây dựng trên Symfony với giao diện sạch sẽ, phản hồi nhanh, Koillection hỗ trợ các trường siêu dữ liệu tùy chỉnh và trình trích xuất dữ liệu web, để bạn có thể làm phong phú các mục với chính xác thông tin quan trọng cho loại bộ sưu tập của mình. Một REST API đầy đủ cho phép tích hợp với các công cụ bên ngoài, và hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm hơn 11 ngôn ngữ ngay khi xuất xưởng.