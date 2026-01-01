Triển khai Speaches chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ chuyển giọng nói thành văn bản và chuyển văn bản thành giọng nói tương thích với OpenAI mà bạn có thể tự host và vận hành hoàn toàn trên VPS của riêng mình.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Speaches
Speaches là một máy chủ âm thanh tương thích OpenAI API, mang đến khả năng nhận dạng giọng nói và tổng hợp văn bản thành giọng nói hiện đại nhất cho cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Được xây dựng trên faster-whisper để phiên âm và Kokoro/Piper để tổng hợp giọng nói, nó cung cấp các endpoints tương tự như OpenAI Audio API — nhờ đó, bất kỳ công cụ, SDK hoặc tích hợp hiện có nào hoạt động với OpenAI cũng sẽ hoạt động ngay lập tức với Speaches.
Tự host Speaches có nghĩa là dữ liệu âm thanh của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn, không có phí phiên âm theo phút và bạn giữ toàn quyền kiểm soát các mô hình nào chạy cũng như cách phân bổ tài nguyên. Các mô hình được tải theo yêu cầu và tự động dỡ bỏ sau khi không hoạt động, giúp việc sử dụng bộ nhớ hiệu quả trên một VPS tiêu chuẩn.
Các tính năng chính của Speaches
Tương thích với OpenAI API
Triển khai đặc tả API Âm thanh OpenAI — chỉ cần thêm URL tự host của bạn và các tích hợp OpenAI hiện có vẫn hoạt động mà không cần thay đổi mã.
Chuyển đổi giọng nói thành văn bản
Được hỗ trợ bởi faster-whisper, hỗ trợ chuyển ngữ đa ngôn ngữ với tính năng truyền phát trực tiếp qua Server-Sent Events.
Tổng hợp giọng nói từ văn bản
Tạo ra giọng nói tự nhiên bằng cách sử dụng các mô hình Kokoro (xếp hạng số 1 trong TTS Arena) và Piper, hoàn toàn trên thiết bị.
Tải mô hình động
Mô hình tự động tải khi có yêu cầu đầu tiên và dỡ tải sau một khoảng thời gian không hoạt động có thể cấu hình, vì vậy bạn chỉ sử dụng bộ nhớ khi cần thiết.
Web UI tích hợp sẵn
Giao diện được hỗ trợ bởi Gradio cho phép bạn kiểm tra phiên âm và tổng hợp trực tiếp trong trình duyệt của mình mà không cần bất kỳ công cụ bổ sung nào.
Xác thực khóa API
Tùy chọn bảo vệ tất cả các điểm cuối API bằng một khóa API duy nhất trong khi vẫn giữ tài liệu tương tác có thể truy cập công khai.
Tại sao lại chạy Speaches trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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