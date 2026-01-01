Speaches là một máy chủ âm thanh tương thích OpenAI API, mang đến khả năng nhận dạng giọng nói và tổng hợp văn bản thành giọng nói hiện đại nhất cho cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Được xây dựng trên faster-whisper để phiên âm và Kokoro/Piper để tổng hợp giọng nói, nó cung cấp các endpoints tương tự như OpenAI Audio API — nhờ đó, bất kỳ công cụ, SDK hoặc tích hợp hiện có nào hoạt động với OpenAI cũng sẽ hoạt động ngay lập tức với Speaches.

Tự host Speaches có nghĩa là dữ liệu âm thanh của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn, không có phí phiên âm theo phút và bạn giữ toàn quyền kiểm soát các mô hình nào chạy cũng như cách phân bổ tài nguyên. Các mô hình được tải theo yêu cầu và tự động dỡ bỏ sau khi không hoạt động, giúp việc sử dụng bộ nhớ hiệu quả trên một VPS tiêu chuẩn.