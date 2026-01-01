Triển khai Shynet với 1 nhấp.
Nền tảng phân tích web tôn trọng quyền riêng tư, hoạt động mà không cần cookie và cung cấp cho bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu.
Chọn gói VPS cho Shynet
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Shynet
Shynet là một nền tảng phân tích web tự lưu trữ được thiết kế cho các chủ sở hữu trang web chú trọng quyền riêng tư. Không giống như các công cụ phân tích thương mại, Shynet theo dõi hành vi của khách truy cập mà không sử dụng cookies, dấu vân tay số hoặc thu thập dữ liệu cá nhân, giúp nó hoàn toàn tuân thủ GDPR và các quy định quyền riêng tư tương tự mà không cần biểu ngữ cookie hay hộp thoại đồng ý.
Việc triển khai Shynet trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu khách truy cập của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn nhận được các số liệu sạch, có ý nghĩa — phiên, người giới thiệu, thời gian tải và dữ liệu địa lý — đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và duy trì quyền sở hữu hoàn toàn đối với dữ liệu phân tích của bạn.
Các tính năng chính của Shynet
Theo dõi không dùng cookie
Thu thập analytics mà không cần cookies hoặc fingerprinting, loại bỏ sự cần thiết của các biểu ngữ đồng ý và giúp bạn tuân thủ GDPR và CCPA.
Quyền sở hữu dữ liệu tự lưu trữ
Tất cả dữ liệu khách truy cập được giữ trên VPS của bạn — không chia sẻ với bên thứ ba, không có nhà môi giới dữ liệu, không bị khóa nền tảng.
Mã nhúng gọn nhẹ
Một đoạn mã JavaScript duy nhất hoặc một trình theo dõi pixel 1x1 không dùng JS tích hợp với bất kỳ trang web hoặc trình tạo trang web tĩnh nào.
Quản lý đa trang web
Quản lý phân tích cho nhiều trang web từ một bảng điều khiển duy nhất, với quyền kiểm soát truy cập từng trang web cho các nhóm.
Dữ liệu phiên thời gian thực
Xem các phiên hoạt động, nguồn giới thiệu, thời gian tải trang và phân tích địa lý theo thời gian thực.
Tại sao lại chạy Shynet trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
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