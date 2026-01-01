Shynet là một nền tảng phân tích web tự lưu trữ được thiết kế cho các chủ sở hữu trang web chú trọng quyền riêng tư. Không giống như các công cụ phân tích thương mại, Shynet theo dõi hành vi của khách truy cập mà không sử dụng cookies, dấu vân tay số hoặc thu thập dữ liệu cá nhân, giúp nó hoàn toàn tuân thủ GDPR và các quy định quyền riêng tư tương tự mà không cần biểu ngữ cookie hay hộp thoại đồng ý.

Việc triển khai Shynet trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu khách truy cập của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn nhận được các số liệu sạch, có ý nghĩa — phiên, người giới thiệu, thời gian tải và dữ liệu địa lý — đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và duy trì quyền sở hữu hoàn toàn đối với dữ liệu phân tích của bạn.