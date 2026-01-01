Giảm giá lên đến 69% cho Uptrace

Triển khai Uptrace với 1 nhấp.

Nền tảng APM mã nguồn mở cho các dấu vết phân tán, số liệu và nhật ký được xây dựng nguyên bản trên OpenTelemetry.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Uptrace với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Uptrace

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Uptrace

Uptrace là một nền tảng Giám sát Hiệu suất Ứng dụng (APM) mã nguồn mở, tổng hợp các dấu vết phân tán, số liệu và nhật ký từ các ứng dụng được tích hợp OpenTelemetry trong một giao diện duy nhất. Được xây dựng trên ClickHouse để lưu trữ dữ liệu đo từ xa thông lượng cao và PostgreSQL cho siêu dữ liệu, nó cung cấp khả năng quan sát tương tự như Datadog và New Relic mà không phải trả phí cấp phép theo từng máy chủ hoặc lo ngại về vị trí dữ liệu.

Tự lưu trữ Uptrace trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu đo từ xa trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không tính phí theo từng span hoặc từng nhật ký. Bất kỳ ứng dụng nào được tích hợp với OpenTelemetry SDKs — bao gồm Go, Python, Node.js, Java, .NET, và nhiều ngôn ngữ khác — đều có thể gửi dữ liệu trực tiếp qua OTLP mà không cần cấu hình bổ sung.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Uptrace

Distributed tracing

Trực quan hóa luồng yêu cầu trên các microservice với đầy đủ chi tiết span, biểu đồ ngọn lửa và bản đồ phụ thuộc dịch vụ để xác định chính xác các nút thắt cổ chai về độ trễ.

Chỉ số & Bảng điều khiển

Công cụ đo lường tương thích PromQL với hơn 50 bảng điều khiển được xây dựng sẵn cho các frameworks, cơ sở dữ liệu và thành phần hạ tầng phổ biến.

Tìm kiếm nhật ký tập trung

Thu thập và tìm kiếm toàn văn bản các nhật ký có cấu trúc cùng với các dấu vết và số liệu tương quan trong một giao diện truy vấn thống nhất duy nhất.

Cảnh báo và thông báo

Đặt cảnh báo dựa trên ngưỡng hoặc cảnh báo bất thường với định tuyến đến email, Slack, PagerDuty hoặc các điểm cuối webhook tùy chỉnh.

Thu nạp OTLP nguyên bản

Thu thập dữ liệu đo lường từ bất kỳ SDK OpenTelemetry nào qua gRPC hoặc HTTP mà không cần bộ điều hợp tùy chỉnh, bộ thu thập hoặc tác nhân độc quyền.

Tại sao lại chạy Uptrace trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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