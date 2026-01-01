Triển khai Uptrace với 1 nhấp.
Nền tảng APM mã nguồn mở cho các dấu vết phân tán, số liệu và nhật ký được xây dựng nguyên bản trên OpenTelemetry.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Uptrace
Uptrace là một nền tảng Giám sát Hiệu suất Ứng dụng (APM) mã nguồn mở, tổng hợp các dấu vết phân tán, số liệu và nhật ký từ các ứng dụng được tích hợp OpenTelemetry trong một giao diện duy nhất. Được xây dựng trên ClickHouse để lưu trữ dữ liệu đo từ xa thông lượng cao và PostgreSQL cho siêu dữ liệu, nó cung cấp khả năng quan sát tương tự như Datadog và New Relic mà không phải trả phí cấp phép theo từng máy chủ hoặc lo ngại về vị trí dữ liệu.
Tự lưu trữ Uptrace trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu đo từ xa trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không tính phí theo từng span hoặc từng nhật ký. Bất kỳ ứng dụng nào được tích hợp với OpenTelemetry SDKs — bao gồm Go, Python, Node.js, Java, .NET, và nhiều ngôn ngữ khác — đều có thể gửi dữ liệu trực tiếp qua OTLP mà không cần cấu hình bổ sung.
Các tính năng chính của Uptrace
Distributed tracing
Trực quan hóa luồng yêu cầu trên các microservice với đầy đủ chi tiết span, biểu đồ ngọn lửa và bản đồ phụ thuộc dịch vụ để xác định chính xác các nút thắt cổ chai về độ trễ.
Chỉ số & Bảng điều khiển
Công cụ đo lường tương thích PromQL với hơn 50 bảng điều khiển được xây dựng sẵn cho các frameworks, cơ sở dữ liệu và thành phần hạ tầng phổ biến.
Tìm kiếm nhật ký tập trung
Thu thập và tìm kiếm toàn văn bản các nhật ký có cấu trúc cùng với các dấu vết và số liệu tương quan trong một giao diện truy vấn thống nhất duy nhất.
Cảnh báo và thông báo
Đặt cảnh báo dựa trên ngưỡng hoặc cảnh báo bất thường với định tuyến đến email, Slack, PagerDuty hoặc các điểm cuối webhook tùy chỉnh.
Thu nạp OTLP nguyên bản
Thu thập dữ liệu đo lường từ bất kỳ SDK OpenTelemetry nào qua gRPC hoặc HTTP mà không cần bộ điều hợp tùy chỉnh, bộ thu thập hoặc tác nhân độc quyền.
Tại sao lại chạy Uptrace trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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