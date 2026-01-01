Uptrace là một nền tảng Giám sát Hiệu suất Ứng dụng (APM) mã nguồn mở, tổng hợp các dấu vết phân tán, số liệu và nhật ký từ các ứng dụng được tích hợp OpenTelemetry trong một giao diện duy nhất. Được xây dựng trên ClickHouse để lưu trữ dữ liệu đo từ xa thông lượng cao và PostgreSQL cho siêu dữ liệu, nó cung cấp khả năng quan sát tương tự như Datadog và New Relic mà không phải trả phí cấp phép theo từng máy chủ hoặc lo ngại về vị trí dữ liệu.

Tự lưu trữ Uptrace trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu đo từ xa trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không tính phí theo từng span hoặc từng nhật ký. Bất kỳ ứng dụng nào được tích hợp với OpenTelemetry SDKs — bao gồm Go, Python, Node.js, Java, .NET, và nhiều ngôn ngữ khác — đều có thể gửi dữ liệu trực tiếp qua OTLP mà không cần cấu hình bổ sung.