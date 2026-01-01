CKAN là hệ thống quản lý dữ liệu mã nguồn mở hàng đầu được sử dụng bởi các chính phủ quốc gia, khu vực và thành phố cùng với các tổ chức nghiên cứu để cung cấp năng lượng cho các cổng dữ liệu công cộng. Nó kết hợp một danh mục tập dữ liệu có cấu trúc, các lược đồ siêu dữ liệu phong phú, một backend tìm kiếm toàn văn bản và một DataStore dạng bảng hiển thị các tệp CSV và Excel đã tải lên thông qua một REST API có thể truy vấn.

Tự host CKAN trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi tập dữ liệu, cấu trúc tổ chức và API token dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí trên mỗi tập dữ liệu và không có bên thứ ba nào truy cập vào hồ sơ của bạn. Nền tảng này có khả năng mở rộng cao thông qua hàng trăm plugin cộng đồng bao gồm thu thập dữ liệu, dữ liệu không gian, trao đổi DCAT, single sign-on và các lược đồ tùy chỉnh.