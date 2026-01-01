Triển khai CKAN chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng cổng dữ liệu mã nguồn mở để xuất bản, chia sẻ và khám phá các bộ dữ liệu nghiên cứu và của chính phủ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CKAN
CKAN là hệ thống quản lý dữ liệu mã nguồn mở hàng đầu được sử dụng bởi các chính phủ quốc gia, khu vực và thành phố cùng với các tổ chức nghiên cứu để cung cấp năng lượng cho các cổng dữ liệu công cộng. Nó kết hợp một danh mục tập dữ liệu có cấu trúc, các lược đồ siêu dữ liệu phong phú, một backend tìm kiếm toàn văn bản và một DataStore dạng bảng hiển thị các tệp CSV và Excel đã tải lên thông qua một REST API có thể truy vấn.
Tự host CKAN trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi tập dữ liệu, cấu trúc tổ chức và API token dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí trên mỗi tập dữ liệu và không có bên thứ ba nào truy cập vào hồ sơ của bạn. Nền tảng này có khả năng mở rộng cao thông qua hàng trăm plugin cộng đồng bao gồm thu thập dữ liệu, dữ liệu không gian, trao đổi DCAT, single sign-on và các lược đồ tùy chỉnh.
Các tính năng chính của CKAN
Danh mục tập dữ liệu phong phú
Tổ chức các tập dữ liệu thành các nhóm và tổ chức với các lược đồ siêu dữ liệu tùy chỉnh, thẻ, giấy phép và lịch sử sửa đổi đầy đủ cho mỗi tài nguyên.
API DataStore có thể truy vấn
Các tệp CSV và Excel đã tải lên được đẩy vào một DataStore được hỗ trợ bởi PostgreSQL, cung cấp tính năng lọc, sắp xếp và truy vấn SQL qua REST.
Tìm kiếm bằng Solr
Một chỉ mục Solr chuyên dụng cung cấp tính năng tìm kiếm theo khía cạnh nhanh chóng trên các tiêu đề, mô tả, thẻ và trường tùy chỉnh, ngay cả trên các cổng thông tin với hàng triệu bản ghi.
Bộ thu thập và DCAT
Kéo siêu dữ liệu từ các điểm cuối CKAN, CSW và DCAT khác để liên kết các tập dữ liệu giữa các tổ chức mà không cần nhập lại thủ công.
Quyền hạn chi tiết
Các vai trò dựa trên tổ chức cho phép bạn kiểm soát ai có thể tạo, chỉnh sửa và xuất bản tập dữ liệu, với các trạng thái hiển thị công khai, riêng tư và bản nháp cho mỗi tài nguyên.
Tại sao lại chạy CKAN trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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