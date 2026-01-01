Giảm giá lên đến 69% cho CKAN

Triển khai CKAN chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng cổng dữ liệu mã nguồn mở để xuất bản, chia sẻ và khám phá các bộ dữ liệu nghiên cứu và của chính phủ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai CKAN chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho CKAN

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với CKAN

CKAN là hệ thống quản lý dữ liệu mã nguồn mở hàng đầu được sử dụng bởi các chính phủ quốc gia, khu vực và thành phố cùng với các tổ chức nghiên cứu để cung cấp năng lượng cho các cổng dữ liệu công cộng. Nó kết hợp một danh mục tập dữ liệu có cấu trúc, các lược đồ siêu dữ liệu phong phú, một backend tìm kiếm toàn văn bản và một DataStore dạng bảng hiển thị các tệp CSV và Excel đã tải lên thông qua một REST API có thể truy vấn.

Tự host CKAN trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi tập dữ liệu, cấu trúc tổ chức và API token dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí trên mỗi tập dữ liệu và không có bên thứ ba nào truy cập vào hồ sơ của bạn. Nền tảng này có khả năng mở rộng cao thông qua hàng trăm plugin cộng đồng bao gồm thu thập dữ liệu, dữ liệu không gian, trao đổi DCAT, single sign-on và các lược đồ tùy chỉnh.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của CKAN

Danh mục tập dữ liệu phong phú

Tổ chức các tập dữ liệu thành các nhóm và tổ chức với các lược đồ siêu dữ liệu tùy chỉnh, thẻ, giấy phép và lịch sử sửa đổi đầy đủ cho mỗi tài nguyên.

API DataStore có thể truy vấn

Các tệp CSV và Excel đã tải lên được đẩy vào một DataStore được hỗ trợ bởi PostgreSQL, cung cấp tính năng lọc, sắp xếp và truy vấn SQL qua REST.

Tìm kiếm bằng Solr

Một chỉ mục Solr chuyên dụng cung cấp tính năng tìm kiếm theo khía cạnh nhanh chóng trên các tiêu đề, mô tả, thẻ và trường tùy chỉnh, ngay cả trên các cổng thông tin với hàng triệu bản ghi.

Bộ thu thập và DCAT

Kéo siêu dữ liệu từ các điểm cuối CKAN, CSW và DCAT khác để liên kết các tập dữ liệu giữa các tổ chức mà không cần nhập lại thủ công.

Quyền hạn chi tiết

Các vai trò dựa trên tổ chức cho phép bạn kiểm soát ai có thể tạo, chỉnh sửa và xuất bản tập dữ liệu, với các trạng thái hiển thị công khai, riêng tư và bản nháp cho mỗi tài nguyên.

Tại sao lại chạy CKAN trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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