Triển khai AstrBot với 1 nhấp.
Khung chatbot AI đa nền tảng mã nguồn mở kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn với các ứng dụng nhắn tin yêu thích của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với AstrBot
AstrBot là một nền tảng chatbot mã nguồn mở mạnh mẽ, kết nối các large language model và các ứng dụng nhắn tin phổ biến bao gồm Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu và LINE. Với hơn 25.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó cung cấp một framework thống nhất để xây dựng các trải nghiệm AI đàm thoại với multimodal support, knowledge base, một agent sandbox để thực thi code an toàn và tích hợp MCP (Model Context Protocol).
Tự host AstrBot trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho API key, lịch sử hội thoại và dữ liệu knowledge base của bạn hoàn toàn riêng tư. Với hơn 1.000 plugin cộng đồng có thể cài đặt từ marketplace tích hợp và một web-based UI để cấu hình, bạn sẽ có được hạ tầng AI chatbot cấp doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào các third-party hosted service.
Các tính năng chính của AstrBot
Nhắn tin đa nền tảng
Kết nối một triển khai AstrBot duy nhất với Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, và nhiều nền tảng khác cùng lúc.
Thị trường Cắm vào
Cài đặt từ hơn 1.000 plugin cộng đồng chỉ với 1 nhấp chuột để mở rộng khả năng — công cụ kiểm duyệt, công cụ lập lịch, tích hợp và nhiều hơn nữa.
Hộp cát tác nhân
Thực thi mã an toàn trong một môi trường sandbox cô lập trong các cuộc hội thoại, cho phép các quy trình làm việc tác nhân mạnh mẽ mà không làm lộ hệ thống máy chủ.
Hỗ trợ cơ sở kiến thức
Gắn các cơ sở tri thức tùy chỉnh vào bot của bạn để chúng trả lời các câu hỏi dựa trên tài liệu và dữ liệu của riêng bạn thay vì dữ liệu huấn luyện chung.
Tích hợp MCP
Hỗ trợ Giao thức Ngữ cảnh Mô hình cho phép AstrBot sử dụng các công cụ và nguồn dữ liệu bên ngoài, mở khóa các hành vi tác nhân nâng cao vượt xa cuộc trò chuyện đơn giản.
Tại sao lại chạy AstrBot trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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