AstrBot là một nền tảng chatbot mã nguồn mở mạnh mẽ, kết nối các large language model và các ứng dụng nhắn tin phổ biến bao gồm Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu và LINE. Với hơn 25.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó cung cấp một framework thống nhất để xây dựng các trải nghiệm AI đàm thoại với multimodal support, knowledge base, một agent sandbox để thực thi code an toàn và tích hợp MCP (Model Context Protocol).

Tự host AstrBot trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho API key, lịch sử hội thoại và dữ liệu knowledge base của bạn hoàn toàn riêng tư. Với hơn 1.000 plugin cộng đồng có thể cài đặt từ marketplace tích hợp và một web-based UI để cấu hình, bạn sẽ có được hạ tầng AI chatbot cấp doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào các third-party hosted service.