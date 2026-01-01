Triển khai Imaginary với cài đặt một nhấp.
Microservice HTTP nhanh, có khả năng mở rộng để xử lý hình ảnh hiệu suất cao được hỗ trợ bởi libvips.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Imaginary
Imaginary là một microservice HTTP mã nguồn mở được viết bằng Go, thực hiện các thao tác xử lý hình ảnh hiệu suất cao như thay đổi kích thước, cắt, xoay, đóng dấu bản quyền, chuyển đổi định dạng và cắt thông minh. Được hỗ trợ bởi libvips, nó xử lý hình ảnh nhanh hơn nhiều lần so với ImageMagick hoặc GraphicsMagick trong khi sử dụng ít bộ nhớ hơn đáng kể.
Tự host Imaginary trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một dịch vụ xử lý hình ảnh riêng tư, độ trễ thấp cho các trang web, ứng dụng di động và pipeline của riêng bạn, không có phí theo mỗi yêu cầu và không tiết lộ dữ liệu cho bên thứ ba. Nó sẵn sàng tích hợp thông qua một HTTP API đơn giản và hỗ trợ ủy quyền khóa API, ký URL, điều tiết và CORS để tiếp xúc công khai an toàn.
Các tính năng chính của Imaginary
Hiệu suất libvips
Xử lý hình ảnh JPEG, PNG, WEBP, HEIF và TIFF nhanh hơn tới 8 lần so với ImageMagick với mức tiêu thụ bộ nhớ thấp.
Thao tác hình ảnh phong phú
Thay đổi kích thước, cắt, cắt thông minh, xoay, phóng to, watermark, làm mờ và chuyển đổi định dạng thông qua một điểm cuối HTTP duy nhất cho mỗi thao tác.
Các biến đổi Pipeline
Xâu chuỗi nhiều phép biến đổi hình ảnh độc lập trong một yêu cầu HTTP để hiển thị các phiên bản phái sinh mà không cần thêm các lượt truy cập khứ hồi.
Khóa API và ký URL
Bảo vệ dịch vụ bằng xác thực khóa API và chữ ký URL HMAC để ngăn chặn lạm dụng khi tiếp xúc với các máy khách công cộng.
Điều tiết đồng thời
Tính năng điều tiết HTTP tích hợp giới hạn số lượng yêu cầu đồng thời mỗi giây để đảm bảo dịch vụ luôn phản hồi nhanh khi có lưu lượng truy cập lớn.
Các nguồn URL từ xa
Lấy và xử lý hình ảnh trực tiếp từ các nguồn HTTP từ xa hoặc một thư mục cục bộ được gắn kết sử dụng các tham số truy vấn.
Tại sao lại chạy Imaginary trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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