Imaginary là một microservice HTTP mã nguồn mở được viết bằng Go, thực hiện các thao tác xử lý hình ảnh hiệu suất cao như thay đổi kích thước, cắt, xoay, đóng dấu bản quyền, chuyển đổi định dạng và cắt thông minh. Được hỗ trợ bởi libvips, nó xử lý hình ảnh nhanh hơn nhiều lần so với ImageMagick hoặc GraphicsMagick trong khi sử dụng ít bộ nhớ hơn đáng kể.

Tự host Imaginary trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một dịch vụ xử lý hình ảnh riêng tư, độ trễ thấp cho các trang web, ứng dụng di động và pipeline của riêng bạn, không có phí theo mỗi yêu cầu và không tiết lộ dữ liệu cho bên thứ ba. Nó sẵn sàng tích hợp thông qua một HTTP API đơn giản và hỗ trợ ủy quyền khóa API, ký URL, điều tiết và CORS để tiếp xúc công khai an toàn.