NocoDB là giải pháp thay thế mã nguồn mở hàng đầu cho Airtable, biến các cơ sở dữ liệu PostgreSQL, MySQL và các cơ sở dữ liệu SQL khác thành giao diện bảng tính trực quan mà người dùng không chuyên về kỹ thuật có thể quản lý một cách tự tin. Nó cung cấp các chế độ xem dạng lưới, kanban, thư viện, lịch và biểu mẫu cùng với các API REST và GraphQL được tạo tự động, các loại trường phong phú và khả năng cộng tác theo thời gian thực — tất cả mà không cần trả phí theo từng người dùng.

Tự host NocoDB trên VPS của bạn đảm bảo dữ liệu kinh doanh nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn, loại bỏ các hạn chế về giá dựa trên số lượng người dùng và mang lại cho nhóm của bạn toàn bộ sức mạnh của một cơ sở dữ liệu quan hệ đằng sau một giao diện người dùng no-code mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.