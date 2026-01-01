Triển khai NocoDB với 1 nhấp.
Giải pháp thay thế Airtable mã nguồn mở chuyển đổi bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL nào thành bảng tính cộng tác với API tự động tạo.
Chọn gói VPS cho NocoDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NocoDB
NocoDB là giải pháp thay thế mã nguồn mở hàng đầu cho Airtable, biến các cơ sở dữ liệu PostgreSQL, MySQL và các cơ sở dữ liệu SQL khác thành giao diện bảng tính trực quan mà người dùng không chuyên về kỹ thuật có thể quản lý một cách tự tin. Nó cung cấp các chế độ xem dạng lưới, kanban, thư viện, lịch và biểu mẫu cùng với các API REST và GraphQL được tạo tự động, các loại trường phong phú và khả năng cộng tác theo thời gian thực — tất cả mà không cần trả phí theo từng người dùng.
Tự host NocoDB trên VPS của bạn đảm bảo dữ liệu kinh doanh nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn, loại bỏ các hạn chế về giá dựa trên số lượng người dùng và mang lại cho nhóm của bạn toàn bộ sức mạnh của một cơ sở dữ liệu quan hệ đằng sau một giao diện người dùng no-code mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.
Các tính năng chính của NocoDB
Nhiều kiểu xem
Chuyển đổi giữa các chế độ xem dạng lưới, kanban, thư viện, lịch và biểu mẫu cho cùng một dữ liệu, cho phép mỗi thành viên trong nhóm làm việc theo định dạng phù hợp với quy trình làm việc của họ.
APIs tự động tạo
Mọi bảng tự động hiển thị các điểm cuối REST và GraphQL, cho phép các nhà phát triển xây dựng các tích hợp và giao diện người dùng tùy chỉnh mà không cần viết mã backend.
Các loại trường phong phú
Tệp đính kèm, công thức, tra cứu, tổng hợp và các bản ghi được liên kết mang sức mạnh của bảng tính vào dữ liệu quan hệ của bạn mà không cần các truy vấn SQL phức tạp.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Đặt quyền truy cập cấp không gian làm việc, cơ sở dữ liệu và bảng với quản lý vai trò để mỗi thành viên trong nhóm chỉ thấy những gì họ cần.
Tự động hóa Webhook
Tự động kích hoạt các quy trình làm việc và tích hợp bên ngoài khi dữ liệu thay đổi, kết nối NocoDB với các công cụ hiện có của bạn mà không cần mã tùy chỉnh.
Nhập Airtable
Di chuyển các cơ sở dữ liệu Airtable, tệp CSV hoặc bảng Excel hiện có với tính năng phát hiện lược đồ, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi mà không cần xây dựng lại dữ liệu từ đầu.
Tại sao lại chạy NocoDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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