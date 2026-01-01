SillyTavern là một giao diện cục bộ mã nguồn mở cho phép người dùng nâng cao trò chuyện với các nhân vật AI trên hầu hết mọi backend LLM chính, bao gồm OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI và các mô hình được lưu trữ cục bộ. Không giống như các ứng dụng trò chuyện dành riêng cho nhà cung cấp, nó tập trung vào các cuộc trò chuyện dựa trên nhân vật, nhập vai dài kỳ và viết sáng tạo, với khả năng kiểm soát sâu rộng đối với lời nhắc, tham số lấy mẫu và xử lý ngữ cảnh.

Tự lưu trữ SillyTavern trên VPS của riêng bạn giúp mọi nhật ký trò chuyện, thẻ nhân vật và sổ truyền thuyết được giữ riêng tư cho tài khoản của bạn, cho phép bạn tự do thay đổi nhà cung cấp và loại bỏ các giới hạn cuộc trò chuyện cũng như bộ lọc nội dung do các lựa chọn thay thế được lưu trữ áp đặt. API keys cho các mô hình bên ngoài vẫn nằm trên máy chủ của bạn thay vì được dán vào giao diện người dùng của bên thứ ba.