Giảm giá lên đến 69% cho SillyTavern

Triển khai SillyTavern với cài đặt một nhấp.

Frontend LLM dành cho người dùng chuyên nghiệp, tổng hợp hàng chục backend AI về văn bản, hình ảnh và giọng nói vào một giao diện trò chuyện duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai SillyTavern với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho SillyTavern

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với SillyTavern

SillyTavern là một giao diện cục bộ mã nguồn mở cho phép người dùng nâng cao trò chuyện với các nhân vật AI trên hầu hết mọi backend LLM chính, bao gồm OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI và các mô hình được lưu trữ cục bộ. Không giống như các ứng dụng trò chuyện dành riêng cho nhà cung cấp, nó tập trung vào các cuộc trò chuyện dựa trên nhân vật, nhập vai dài kỳ và viết sáng tạo, với khả năng kiểm soát sâu rộng đối với lời nhắc, tham số lấy mẫu và xử lý ngữ cảnh.

Tự lưu trữ SillyTavern trên VPS của riêng bạn giúp mọi nhật ký trò chuyện, thẻ nhân vật và sổ truyền thuyết được giữ riêng tư cho tài khoản của bạn, cho phép bạn tự do thay đổi nhà cung cấp và loại bỏ các giới hạn cuộc trò chuyện cũng như bộ lọc nội dung do các lựa chọn thay thế được lưu trữ áp đặt. API keys cho các mô hình bên ngoài vẫn nằm trên máy chủ của bạn thay vì được dán vào giao diện người dùng của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của SillyTavern

Hỗ trợ đa-backend

Kết nối OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI và các máy chủ mô hình cục bộ thông qua một giao diện mà không cần phải quản lý nhiều ứng dụng khách riêng biệt cho từng nhà cung cấp.

Thẻ nhân vật

Nhập, chỉnh sửa và chia sẻ thẻ nhân vật nhúng PNG với các persona, đoạn hội thoại mẫu và đặc điểm tính cách, giúp tạo ra các phản hồi nhất quán theo nhân vật.

Trò chuyện nhóm

Thực hiện các cuộc trò chuyện với nhiều nhân vật AI trong một luồng duy nhất, với thứ tự lượt có thể cấu hình và cài đặt tạo nội dung cho từng nhân vật để tạo ra các câu chuyện phân nhánh.

Thông tin thế giới và sách truyền thuyết

Chèn thông tin nền, chi tiết địa điểm và các sự kiện lặp lại vào lời nhắc chỉ khi các từ khóa liên quan xuất hiện, giúp cửa sổ ngữ cảnh hoạt động hiệu quả đối với những câu chuyện dài.

Hệ sinh thái tiện ích mở rộng

Tích hợp tính năng tạo ảnh thông qua Stable Diffusion hoặc ComfyUI, giọng nói chuyển văn bản thành lời nói, tóm tắt, lưu trữ vector và hàng tá tiện ích mở rộng từ cộng đồng.

Toàn quyền kiểm soát prompt

Chỉnh sửa lời nhắc hệ thống, mẫu hướng dẫn, tham số bộ lấy mẫu và định dạng ngữ cảnh trực tiếp, mang lại cho người dùng nâng cao quyền kiểm soát tương tự như họ có được từ một API thô.

Tại sao lại chạy SillyTavern trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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