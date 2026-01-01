Triển khai SillyTavern với cài đặt một nhấp.
Frontend LLM dành cho người dùng chuyên nghiệp, tổng hợp hàng chục backend AI về văn bản, hình ảnh và giọng nói vào một giao diện trò chuyện duy nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SillyTavern
SillyTavern là một giao diện cục bộ mã nguồn mở cho phép người dùng nâng cao trò chuyện với các nhân vật AI trên hầu hết mọi backend LLM chính, bao gồm OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI và các mô hình được lưu trữ cục bộ. Không giống như các ứng dụng trò chuyện dành riêng cho nhà cung cấp, nó tập trung vào các cuộc trò chuyện dựa trên nhân vật, nhập vai dài kỳ và viết sáng tạo, với khả năng kiểm soát sâu rộng đối với lời nhắc, tham số lấy mẫu và xử lý ngữ cảnh.
Tự lưu trữ SillyTavern trên VPS của riêng bạn giúp mọi nhật ký trò chuyện, thẻ nhân vật và sổ truyền thuyết được giữ riêng tư cho tài khoản của bạn, cho phép bạn tự do thay đổi nhà cung cấp và loại bỏ các giới hạn cuộc trò chuyện cũng như bộ lọc nội dung do các lựa chọn thay thế được lưu trữ áp đặt. API keys cho các mô hình bên ngoài vẫn nằm trên máy chủ của bạn thay vì được dán vào giao diện người dùng của bên thứ ba.
Các tính năng chính của SillyTavern
Hỗ trợ đa-backend
Kết nối OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI và các máy chủ mô hình cục bộ thông qua một giao diện mà không cần phải quản lý nhiều ứng dụng khách riêng biệt cho từng nhà cung cấp.
Thẻ nhân vật
Nhập, chỉnh sửa và chia sẻ thẻ nhân vật nhúng PNG với các persona, đoạn hội thoại mẫu và đặc điểm tính cách, giúp tạo ra các phản hồi nhất quán theo nhân vật.
Trò chuyện nhóm
Thực hiện các cuộc trò chuyện với nhiều nhân vật AI trong một luồng duy nhất, với thứ tự lượt có thể cấu hình và cài đặt tạo nội dung cho từng nhân vật để tạo ra các câu chuyện phân nhánh.
Thông tin thế giới và sách truyền thuyết
Chèn thông tin nền, chi tiết địa điểm và các sự kiện lặp lại vào lời nhắc chỉ khi các từ khóa liên quan xuất hiện, giúp cửa sổ ngữ cảnh hoạt động hiệu quả đối với những câu chuyện dài.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng
Tích hợp tính năng tạo ảnh thông qua Stable Diffusion hoặc ComfyUI, giọng nói chuyển văn bản thành lời nói, tóm tắt, lưu trữ vector và hàng tá tiện ích mở rộng từ cộng đồng.
Toàn quyền kiểm soát prompt
Chỉnh sửa lời nhắc hệ thống, mẫu hướng dẫn, tham số bộ lấy mẫu và định dạng ngữ cảnh trực tiếp, mang lại cho người dùng nâng cao quyền kiểm soát tương tự như họ có được từ một API thô.
Tại sao lại chạy SillyTavern trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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