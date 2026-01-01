GPT-Researcher là một tác nhân AI tự chủ mã nguồn mở được thiết kế để thực hiện nghiên cứu trực tuyến toàn diện về bất kỳ chủ đề nào. Nó sử dụng phương pháp đa tác nhân — một tác nhân lập kế hoạch chia câu hỏi thành các truy vấn phụ, các tác nhân nghiên cứu thu thập thông tin từ hàng chục nguồn đồng thời, và một tác nhân viết tổng hợp các phát hiện thành một báo cáo có cấu trúc, có trích dẫn. Phương pháp song song này giảm đáng kể thời gian để tạo ra nội dung cấp độ nghiên cứu so với việc duyệt thủ công hoặc các lời nhắc LLM một truy vấn.

Tự host GPT-Researcher cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các nhà cung cấp LLM và API tìm kiếm mà bạn kết nối, dữ liệu nào được xử lý và cách các báo cáo được lưu trữ. Chạy nó trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các chủ đề nghiên cứu nhạy cảm vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của bạn, mà không có giới hạn sử dụng từ các dịch vụ được host bởi bên thứ ba.