Triển khai GPT-Researcher với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Đặc vụ nghiên cứu AI tự động thực hiện nghiên cứu web sâu và tạo ra các báo cáo chi tiết, có trích dẫn trong vài phút.
Chọn gói VPS cho GPT-Researcher
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GPT-Researcher
GPT-Researcher là một tác nhân AI tự chủ mã nguồn mở được thiết kế để thực hiện nghiên cứu trực tuyến toàn diện về bất kỳ chủ đề nào. Nó sử dụng phương pháp đa tác nhân — một tác nhân lập kế hoạch chia câu hỏi thành các truy vấn phụ, các tác nhân nghiên cứu thu thập thông tin từ hàng chục nguồn đồng thời, và một tác nhân viết tổng hợp các phát hiện thành một báo cáo có cấu trúc, có trích dẫn. Phương pháp song song này giảm đáng kể thời gian để tạo ra nội dung cấp độ nghiên cứu so với việc duyệt thủ công hoặc các lời nhắc LLM một truy vấn.
Tự host GPT-Researcher cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các nhà cung cấp LLM và API tìm kiếm mà bạn kết nối, dữ liệu nào được xử lý và cách các báo cáo được lưu trữ. Chạy nó trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các chủ đề nghiên cứu nhạy cảm vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của bạn, mà không có giới hạn sử dụng từ các dịch vụ được host bởi bên thứ ba.
Các tính năng chính của GPT-Researcher
Nghiên cứu đa tác nhân
Các tác nhân truy vấn con song song thu thập dữ liệu từ hàng chục nguồn đồng thời, tạo ra các báo cáo chi tiết nhanh hơn bất kỳ luồng nghiên cứu đơn luồng nào.
Báo cáo được trích dẫn
Mọi báo cáo được tạo đều bao gồm trích dẫn nguồn nội tuyến và danh sách tài liệu tham khảo, giúp các phát hiện có thể kiểm chứng và phù hợp cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp.
Nhiều loại báo cáo
Tạo báo cáo nghiên cứu, danh sách tài nguyên, dàn ý hoặc các đầu ra được định dạng tùy chỉnh để phù hợp với sản phẩm bàn giao chính xác mà quy trình làm việc của bạn yêu cầu.
Hỗ trợ LLM linh hoạt
Kết nối OpenAI, Anthropic, Ollama hoặc bất kỳ điểm cuối nào tương thích với OpenAI để bạn có thể cân bằng chi phí, tốc độ và khả năng của mô hình cho mỗi tác vụ nghiên cứu.
Tích hợp tìm kiếm web
Kết nối với Tavily, Google, Bing và các nhà cung cấp tìm kiếm khác để truy xuất thông tin trực tiếp, cập nhật thay vì dựa vào dữ liệu đào tạo tĩnh.
Tại sao lại chạy GPT-Researcher trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.