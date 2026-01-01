Deploy HeyForm in one click installation.
Trình tạo biểu mẫu đàm thoại mã nguồn mở cho các cuộc khảo sát, câu đố và thăm dò ý kiến.
Chọn gói VPS cho HeyForm
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với HeyForm
HeyForm là một công cụ form builder mã nguồn mở hiện đại, tạo ra các giao diện hội thoại hấp dẫn nơi các câu hỏi xuất hiện từng câu một. Cách tiếp cận này mang lại tỷ lệ hoàn thành cao hơn đáng kể so với các công cụ form builder truyền thống, làm cho nó lý tưởng cho các khảo sát, bảng câu hỏi, câu đố và biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng.
Với hơn 40 loại đầu vào, logic điều kiện, chủ đề tùy chỉnh và phân tích tích hợp sẵn, HeyForm cung cấp một nền tảng no-code mạnh mẽ để thu thập dữ liệu đồng thời giữ tất cả các lượt gửi dưới sự kiểm soát của bạn. Mẫu này bao gồm MongoDB để lưu trữ biểu mẫu, KeyDB để lưu vào bộ nhớ đệm và định tuyến HTTPS Traefik để truy cập biểu mẫu an toàn.
Các tính năng chính của HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Xây dựng các đường dẫn câu hỏi động thích ứng dựa trên các phản hồi trước đó để thu thập dữ liệu được cá nhân hóa và phù hợp.
Trình tạo Kéo và thả
Thiết kế biểu mẫu trực quan với hơn 40 loại trường nhập liệu bao gồm xếp hạng, tải tệp lên, chữ ký và bộ chọn ngày.
Phân tích tích hợp
Theo dõi các mẫu phản hồi và chỉ số hoàn thành với bảng điều khiển phân tích tích hợp để tối ưu hóa biểu mẫu dựa trên dữ liệu.
Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh
Áp dụng các chủ đề, màu sắc và thương hiệu tùy chỉnh để phù hợp với nhận diện tổ chức của bạn trên tất cả các biểu mẫu và khảo sát.
Tại sao lại chạy HeyForm trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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