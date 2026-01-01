Triển khai Mage AI với 1 nhấp.
Nền tảng đường ống dữ liệu hiện đại để xây dựng, vận hành và quản lý các quy trình làm việc ETL với Python, SQL và R.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mage AI
Mage AI là một nền tảng đường ống dữ liệu thế hệ tiếp theo kết hợp môi trường phát triển kiểu sổ ghi chú với tính năng điều phối cấp độ sản xuất. Các kỹ sư dữ liệu và nhà phân tích xây dựng các đường ống ETL bằng Python, SQL hoặc R trong một trình chỉnh sửa tương tác, kiểm tra chúng một cách tăng dần, sau đó lập lịch và giám sát chúng ở quy mô lớn. Các tích hợp với PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 và hàng chục nguồn và đích khác bao gồm hầu hết các cấu hình ngăn xếp dữ liệu.
Tự lưu trữ Mage AI trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu sản xuất nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ chi phí đám mây theo mỗi lần chạy và cung cấp cho các nhóm một môi trường đường ống chuyên dụng có thể mở rộng theo khối lượng công việc của họ mà không bị hạn chế bởi nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Mage AI
Phát triển kiểu Notebook
Xây dựng và kiểm tra các khối pipeline một cách tương tác trong một IDE trình duyệt trước khi đưa chúng lên các lần chạy sản xuất theo lịch trình.
Hỗ trợ Python, SQL & R
Viết logic chuyển đổi bằng ngôn ngữ mà nhóm của bạn đã sử dụng, kết hợp các khối Python và SQL trong cùng một quy trình.
Điều phối tích hợp sẵn
Lên lịch các pipeline, xác định các phụ thuộc giữa các tác vụ và giám sát các lần chạy từ một bảng điều khiển điều phối hợp nhất.
Tích hợp đa dạng
Kết nối với cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu, lưu trữ đám mây và API bằng các trình kết nối được xây dựng sẵn, bao gồm hầu hết các công cụ trong hệ sinh thái dữ liệu.
Tích hợp Git
Mã pipeline quản lý phiên bản với hỗ trợ Git nguyên bản cho phát triển cộng tác và theo dõi thay đổi.
Tại sao lại chạy Mage AI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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