Giảm giá lên đến 69% cho Mage AI

Triển khai Mage AI với 1 nhấp.

Nền tảng đường ống dữ liệu hiện đại để xây dựng, vận hành và quản lý các quy trình làm việc ETL với Python, SQL và R.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Mage AI với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Mage AI

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Mage AI

Mage AI là một nền tảng đường ống dữ liệu thế hệ tiếp theo kết hợp môi trường phát triển kiểu sổ ghi chú với tính năng điều phối cấp độ sản xuất. Các kỹ sư dữ liệu và nhà phân tích xây dựng các đường ống ETL bằng Python, SQL hoặc R trong một trình chỉnh sửa tương tác, kiểm tra chúng một cách tăng dần, sau đó lập lịch và giám sát chúng ở quy mô lớn. Các tích hợp với PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 và hàng chục nguồn và đích khác bao gồm hầu hết các cấu hình ngăn xếp dữ liệu.

Tự lưu trữ Mage AI trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu sản xuất nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ chi phí đám mây theo mỗi lần chạy và cung cấp cho các nhóm một môi trường đường ống chuyên dụng có thể mở rộng theo khối lượng công việc của họ mà không bị hạn chế bởi nhà cung cấp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Mage AI

Phát triển kiểu Notebook

Xây dựng và kiểm tra các khối pipeline một cách tương tác trong một IDE trình duyệt trước khi đưa chúng lên các lần chạy sản xuất theo lịch trình.

Hỗ trợ Python, SQL & R

Viết logic chuyển đổi bằng ngôn ngữ mà nhóm của bạn đã sử dụng, kết hợp các khối Python và SQL trong cùng một quy trình.

Điều phối tích hợp sẵn

Lên lịch các pipeline, xác định các phụ thuộc giữa các tác vụ và giám sát các lần chạy từ một bảng điều khiển điều phối hợp nhất.

Tích hợp đa dạng

Kết nối với cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu, lưu trữ đám mây và API bằng các trình kết nối được xây dựng sẵn, bao gồm hầu hết các công cụ trong hệ sinh thái dữ liệu.

Tích hợp Git

Mã pipeline quản lý phiên bản với hỗ trợ Git nguyên bản cho phát triển cộng tác và theo dõi thay đổi.

Tại sao lại chạy Mage AI trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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