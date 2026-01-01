Mage AI là một nền tảng đường ống dữ liệu thế hệ tiếp theo kết hợp môi trường phát triển kiểu sổ ghi chú với tính năng điều phối cấp độ sản xuất. Các kỹ sư dữ liệu và nhà phân tích xây dựng các đường ống ETL bằng Python, SQL hoặc R trong một trình chỉnh sửa tương tác, kiểm tra chúng một cách tăng dần, sau đó lập lịch và giám sát chúng ở quy mô lớn. Các tích hợp với PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 và hàng chục nguồn và đích khác bao gồm hầu hết các cấu hình ngăn xếp dữ liệu.

Tự lưu trữ Mage AI trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu sản xuất nhạy cảm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ chi phí đám mây theo mỗi lần chạy và cung cấp cho các nhóm một môi trường đường ống chuyên dụng có thể mở rộng theo khối lượng công việc của họ mà không bị hạn chế bởi nhà cung cấp.