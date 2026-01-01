Giảm giá lên đến 69% cho Sharkey

Triển khai Sharkey với 1 nhấp.

Máy chủ microblogging liên kết dựa trên Misskey với hiệu suất được cải thiện, hỗ trợ API Mastodon và UX hiện đại.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Sharkey với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Sharkey

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Sharkey

Sharkey là một nhánh (fork) của Misskey theo dõi bản gốc, mang đến trải nghiệm xã hội tinh tế cho fediverse. Nó hỗ trợ ActivityPub nguyên bản, để cộng đồng của bạn có thể theo dõi và tương tác với các tài khoản trên Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed và phần còn lại của mạng liên kết mà không cần bất kỳ cầu nối nào.

So với Misskey bản gốc, Sharkey bổ sung tính năng chỉnh sửa bài đăng liên kết, hình nền hồ sơ liên kết, khả năng tương thích API máy khách Mastodon và hàng tá cải tiến UX dựa trên phản hồi của cộng đồng. Tự host Sharkey trên VPS của riêng bạn giúp dòng thời gian, phương tiện và biểu đồ người theo dõi của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, mà không có chủ sở hữu nền tảng nào quyết định bạn có thể tiếp cận ai.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Sharkey

Liên kết ActivityPub

Kết nối với Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed và mọi máy chủ ActivityPub khác để tiếp cận toàn bộ fediverse từ phiên bản của riêng bạn.

Tương thích với Mastodon API

Sử dụng bất kỳ ứng dụng khách Mastodon của bên thứ ba nào để đăng bài và duyệt, trong khi vẫn được hưởng lợi từ các tính năng kiểu Misskey ẩn bên trong.

Emoji và phản ứng tùy chỉnh

Tải lên biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh trên toàn máy chủ và phản ứng với bất kỳ bài đăng nào bằng chúng, biến dòng thời gian thành các cuộc trò chuyện đầy biểu cảm vượt ra ngoài văn bản thuần túy.

Hiệu đính liên kết

Chỉnh sửa bài đăng của bạn sau khi xuất bản và để thay đổi được lan truyền mượt mà đến các phiên bản từ xa, với toàn bộ lịch sử chỉnh sửa được bảo toàn.

Ăng-ten và danh sách

Xây dựng ăng-ten từ khóa và danh sách người dùng chọn lọc để lọc dòng thời gian, theo dõi chủ đề và không bao giờ bỏ lỡ các bài đăng quan trọng với bạn.

Thúc đẩy quản lý phương tiện truyền thông

Sắp xếp hình ảnh, video và tệp đã tải lên trong Drive tích hợp sẵn với các thư mục, chức năng tìm kiếm và khả năng tái sử dụng trên các bài đăng và tài sản hồ sơ.

Tại sao lại chạy Sharkey trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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