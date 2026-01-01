Triển khai Sharkey với 1 nhấp.
Máy chủ microblogging liên kết dựa trên Misskey với hiệu suất được cải thiện, hỗ trợ API Mastodon và UX hiện đại.
Chọn gói VPS cho Sharkey
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Sharkey
Sharkey là một nhánh (fork) của Misskey theo dõi bản gốc, mang đến trải nghiệm xã hội tinh tế cho fediverse. Nó hỗ trợ ActivityPub nguyên bản, để cộng đồng của bạn có thể theo dõi và tương tác với các tài khoản trên Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed và phần còn lại của mạng liên kết mà không cần bất kỳ cầu nối nào.
So với Misskey bản gốc, Sharkey bổ sung tính năng chỉnh sửa bài đăng liên kết, hình nền hồ sơ liên kết, khả năng tương thích API máy khách Mastodon và hàng tá cải tiến UX dựa trên phản hồi của cộng đồng. Tự host Sharkey trên VPS của riêng bạn giúp dòng thời gian, phương tiện và biểu đồ người theo dõi của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, mà không có chủ sở hữu nền tảng nào quyết định bạn có thể tiếp cận ai.
Các tính năng chính của Sharkey
Liên kết ActivityPub
Kết nối với Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed và mọi máy chủ ActivityPub khác để tiếp cận toàn bộ fediverse từ phiên bản của riêng bạn.
Tương thích với Mastodon API
Sử dụng bất kỳ ứng dụng khách Mastodon của bên thứ ba nào để đăng bài và duyệt, trong khi vẫn được hưởng lợi từ các tính năng kiểu Misskey ẩn bên trong.
Emoji và phản ứng tùy chỉnh
Tải lên biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh trên toàn máy chủ và phản ứng với bất kỳ bài đăng nào bằng chúng, biến dòng thời gian thành các cuộc trò chuyện đầy biểu cảm vượt ra ngoài văn bản thuần túy.
Hiệu đính liên kết
Chỉnh sửa bài đăng của bạn sau khi xuất bản và để thay đổi được lan truyền mượt mà đến các phiên bản từ xa, với toàn bộ lịch sử chỉnh sửa được bảo toàn.
Ăng-ten và danh sách
Xây dựng ăng-ten từ khóa và danh sách người dùng chọn lọc để lọc dòng thời gian, theo dõi chủ đề và không bao giờ bỏ lỡ các bài đăng quan trọng với bạn.
Thúc đẩy quản lý phương tiện truyền thông
Sắp xếp hình ảnh, video và tệp đã tải lên trong Drive tích hợp sẵn với các thư mục, chức năng tìm kiếm và khả năng tái sử dụng trên các bài đăng và tài sản hồ sơ.
Tại sao lại chạy Sharkey trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.