Sharkey là một nhánh (fork) của Misskey theo dõi bản gốc, mang đến trải nghiệm xã hội tinh tế cho fediverse. Nó hỗ trợ ActivityPub nguyên bản, để cộng đồng của bạn có thể theo dõi và tương tác với các tài khoản trên Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed và phần còn lại của mạng liên kết mà không cần bất kỳ cầu nối nào.

So với Misskey bản gốc, Sharkey bổ sung tính năng chỉnh sửa bài đăng liên kết, hình nền hồ sơ liên kết, khả năng tương thích API máy khách Mastodon và hàng tá cải tiến UX dựa trên phản hồi của cộng đồng. Tự host Sharkey trên VPS của riêng bạn giúp dòng thời gian, phương tiện và biểu đồ người theo dõi của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, mà không có chủ sở hữu nền tảng nào quyết định bạn có thể tiếp cận ai.