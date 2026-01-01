Triển khai Traduora chỉ với một cú nhấp.
Nền tảng quản lý dịch thuật tự host dành cho các nhóm với REST API, quyền truy cập dựa trên vai trò và nhập/xuất đa định dạng.
Chọn gói VPS cho Traduora
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Traduora
Traduora là một nền tảng quản lý bản dịch tự lưu trữ được thiết kế cho các nhóm phát triển quản lý bản địa hóa trên nhiều ngôn ngữ. Nó cung cấp một giao diện web rõ ràng để tổ chức các dự án dịch thuật, với hỗ trợ nhập và xuất cho các định dạng JSON, YAML và CSV.
Tự lưu trữ Traduora trên một VPS giúp giữ tất cả dữ liệu bản địa hóa của bạn ở chế độ riêng tư và tích hợp trực tiếp với các quy trình CI/CD thông qua REST API của nó. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép bạn mời người dịch, người đánh giá và nhà phát triển với các quyền phù hợp, trong khi lịch sử dịch thuật theo dõi mọi thay đổi được thực hiện đối với một chuỗi.
Các tính năng chính của Traduora
Tích hợp REST API
Tự động hóa việc nhập và xuất bản dịch trong quy trình CI/CD của bạn bằng cách sử dụng toàn bộ REST API mà không cần can thiệp thủ công.
Xuất đa định dạng
Xuất bản dịch dưới dạng JSON, YAML, CSV và các định dạng khác để đưa chúng trực tiếp vào bất kỳ framework hoặc hệ thống xây dựng nào.
Truy cập dựa trên vai trò
Cấp cho nhà phát triển, người dịch và người đánh giá các cấp độ quyền khác nhau để giữ cho các dự án được tổ chức và bảo mật.
Lịch sử dịch
Mọi thay đổi đối với chuỗi dịch đều được theo dõi, cho phép bạn kiểm tra các sửa đổi và khôi phục về các phiên bản trước.
Tại sao lại chạy Traduora trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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