Traduora là một nền tảng quản lý bản dịch tự lưu trữ được thiết kế cho các nhóm phát triển quản lý bản địa hóa trên nhiều ngôn ngữ. Nó cung cấp một giao diện web rõ ràng để tổ chức các dự án dịch thuật, với hỗ trợ nhập và xuất cho các định dạng JSON, YAML và CSV.

Tự lưu trữ Traduora trên một VPS giúp giữ tất cả dữ liệu bản địa hóa của bạn ở chế độ riêng tư và tích hợp trực tiếp với các quy trình CI/CD thông qua REST API của nó. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép bạn mời người dịch, người đánh giá và nhà phát triển với các quyền phù hợp, trong khi lịch sử dịch thuật theo dõi mọi thay đổi được thực hiện đối với một chuỗi.