Triển khai Microweber với cài đặt một nhấp.
Trình tạo trang web kéo và thả mã nguồn mở và CMS với thương mại điện tử tích hợp sẵn, được hỗ trợ bởi Laravel.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Microweber
Microweber là một CMS mã nguồn mở và website builder cho phép bạn tạo các trang, blog và cửa hàng trực tuyến bằng cách kéo thả các khối trực tiếp lên trang đang hoạt động — không cần xem trước quản trị riêng biệt, không cần viết mã mẫu. Được xây dựng trên Laravel và cấp phép theo MIT, nó đi kèm với một công cụ e-commerce đầy đủ, nội dung đa ngôn ngữ và một hệ thống module bao gồm các cửa hàng, thư viện ảnh, biểu mẫu liên hệ và bài đăng blog ngay từ đầu.
Tự host Microweber trên VPS của riêng bạn giúp các tệp trang web, đơn đặt hàng của khách hàng và phương tiện đã tải lên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không có phí mỗi trang web, không có phí giao dịch và không có hạn chế nền tảng đối với các giao diện hoặc module bạn có thể cài đặt.
Các tính năng chính của Microweber
Trình chỉnh sửa kéo và thả trực tiếp
Chỉnh sửa trang trực tiếp trên giao diện người dùng bằng cách kéo và thả các khối, văn bản và hình ảnh vào vị trí — bố cục bạn tạo ra chính xác là những gì khách truy cập nhìn thấy.
e-commerce tích hợp
Khởi chạy một cửa hàng trực tuyến với danh mục sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng được tích hợp sẵn — không yêu cầu plugin hoặc gói đăng ký riêng.
Nền tảng Laravel
Được xây dựng trên framework PHP Laravel, cung cấp cho các nhà phát triển một cấu trúc MVC quen thuộc, các gói Composer và Eloquent ORM để mở rộng nền tảng một cách an toàn.
Nội dung đa ngôn ngữ
Xuất bản cùng một trang web bằng nhiều ngôn ngữ với các công cụ dịch thuật tích hợp sẵn, để bạn có thể tiếp cận khán giả quốc tế mà không cần plugin của bên thứ ba.
Hệ sinh thái mô-đun
Thêm thư viện ảnh, biểu mẫu liên hệ, thanh trượt, cửa hàng và bài đăng blog dưới dạng các mô-đun có thể tái sử dụng, có thể kéo và thả vào bất kỳ trang nào và cấu hình lại trực quan.
Chủ đề nhãn trắng
Tùy chỉnh mẫu, thương hiệu và bố cục tự do theo giấy phép MIT — lý tưởng cho các công ty xây dựng trang web cho khách hàng mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.
Tại sao lại chạy Microweber trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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