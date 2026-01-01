Giảm giá lên đến 69% cho Microweber

Triển khai Microweber với cài đặt một nhấp.

Trình tạo trang web kéo và thả mã nguồn mở và CMS với thương mại điện tử tích hợp sẵn, được hỗ trợ bởi Laravel.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Microweber với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Microweber

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Microweber

Microweber là một CMS mã nguồn mở và website builder cho phép bạn tạo các trang, blog và cửa hàng trực tuyến bằng cách kéo thả các khối trực tiếp lên trang đang hoạt động — không cần xem trước quản trị riêng biệt, không cần viết mã mẫu. Được xây dựng trên Laravel và cấp phép theo MIT, nó đi kèm với một công cụ e-commerce đầy đủ, nội dung đa ngôn ngữ và một hệ thống module bao gồm các cửa hàng, thư viện ảnh, biểu mẫu liên hệ và bài đăng blog ngay từ đầu.

Tự host Microweber trên VPS của riêng bạn giúp các tệp trang web, đơn đặt hàng của khách hàng và phương tiện đã tải lên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không có phí mỗi trang web, không có phí giao dịch và không có hạn chế nền tảng đối với các giao diện hoặc module bạn có thể cài đặt.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Microweber

Trình chỉnh sửa kéo và thả trực tiếp

Chỉnh sửa trang trực tiếp trên giao diện người dùng bằng cách kéo và thả các khối, văn bản và hình ảnh vào vị trí — bố cục bạn tạo ra chính xác là những gì khách truy cập nhìn thấy.

e-commerce tích hợp

Khởi chạy một cửa hàng trực tuyến với danh mục sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng được tích hợp sẵn — không yêu cầu plugin hoặc gói đăng ký riêng.

Nền tảng Laravel

Được xây dựng trên framework PHP Laravel, cung cấp cho các nhà phát triển một cấu trúc MVC quen thuộc, các gói Composer và Eloquent ORM để mở rộng nền tảng một cách an toàn.

Nội dung đa ngôn ngữ

Xuất bản cùng một trang web bằng nhiều ngôn ngữ với các công cụ dịch thuật tích hợp sẵn, để bạn có thể tiếp cận khán giả quốc tế mà không cần plugin của bên thứ ba.

Hệ sinh thái mô-đun

Thêm thư viện ảnh, biểu mẫu liên hệ, thanh trượt, cửa hàng và bài đăng blog dưới dạng các mô-đun có thể tái sử dụng, có thể kéo và thả vào bất kỳ trang nào và cấu hình lại trực quan.

Chủ đề nhãn trắng

Tùy chỉnh mẫu, thương hiệu và bố cục tự do theo giấy phép MIT — lý tưởng cho các công ty xây dựng trang web cho khách hàng mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.

Tại sao lại chạy Microweber trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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