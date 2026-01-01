Microweber là một CMS mã nguồn mở và website builder cho phép bạn tạo các trang, blog và cửa hàng trực tuyến bằng cách kéo thả các khối trực tiếp lên trang đang hoạt động — không cần xem trước quản trị riêng biệt, không cần viết mã mẫu. Được xây dựng trên Laravel và cấp phép theo MIT, nó đi kèm với một công cụ e-commerce đầy đủ, nội dung đa ngôn ngữ và một hệ thống module bao gồm các cửa hàng, thư viện ảnh, biểu mẫu liên hệ và bài đăng blog ngay từ đầu.

Tự host Microweber trên VPS của riêng bạn giúp các tệp trang web, đơn đặt hàng của khách hàng và phương tiện đã tải lên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không có phí mỗi trang web, không có phí giao dịch và không có hạn chế nền tảng đối với các giao diện hoặc module bạn có thể cài đặt.