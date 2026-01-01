Triển khai Readur với 1 nhấp.
Hệ thống quản lý tài liệu sử dụng OCR để chuyển đổi các tệp và hình ảnh đã quét thành các kho lưu trữ có thể tìm kiếm đầy đủ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Readur
Readur là một nền tảng quản lý tài liệu sử dụng công nghệ OCR để chuyển đổi tài liệu giấy, tệp đã quét và hình ảnh thành kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếm. Nó chấp nhận các tệp PDF, hình ảnh và Office thông qua tải lên bằng cách kéo và thả hoặc một thư mục theo dõi tự động, trích xuất văn bản mà không làm thay đổi các tệp gốc, và lập chỉ mục mọi thứ trong PostgreSQL để tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng.
Tự lưu trữ Readur giúp giữ các tài liệu nhạy cảm — hồ sơ pháp lý, hồ sơ y tế, biên lai tài chính — dưới sự kiểm soát độc quyền của bạn mà không cần tải lên các dịch vụ OCR của bên thứ ba có thể giữ lại bản sao hoặc chia sẻ nội dung. Xác thực dựa trên token và cài đặt OCR có thể cấu hình cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết đối với khả năng xử lý đồng thời, phát hiện ngôn ngữ và các hạn chế về loại tệp.
Các tính năng chính của Readur
Trích xuất văn bản OCR
Tự động trích xuất văn bản từ các tệp PDF và hình ảnh đã quét để mọi tài liệu có thể tìm kiếm được mà không cần chép lại thủ công.
Tự động hóa thư mục theo dõi
Kéo thả tệp vào một thư mục được giám sát và Readur sẽ tự động xử lý và lập chỉ mục chúng, loại bỏ các bước tải lên lặp đi lặp lại để nhập dữ liệu hàng loạt.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm toàn văn được hỗ trợ bởi PostgreSQL trả về các tài liệu liên quan ngay lập tức trên toàn bộ kho lưu trữ của bạn, với tính năng lọc và xếp hạng được tích hợp sẵn.
Xử lý không phá hủy
Các tệp gốc được giữ nguyên chính xác như khi tải lên — văn bản OCR được lưu trữ riêng biệt để các tài liệu nguồn vẫn giống hệt nhau từng bit.
Hỗ trợ đa định dạng
Xử lý các tệp PDF, định dạng hình ảnh phổ biến, văn bản thuần túy, RTF và tài liệu Office trong một kho lưu trữ thống nhất duy nhất mà không cần quy trình làm việc cụ thể cho từng định dạng.
Tại sao lại chạy Readur trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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