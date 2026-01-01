Giảm giá lên đến 69% cho Readur

Triển khai Readur với 1 nhấp.

Hệ thống quản lý tài liệu sử dụng OCR để chuyển đổi các tệp và hình ảnh đã quét thành các kho lưu trữ có thể tìm kiếm đầy đủ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Readur với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Readur

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Readur

Readur là một nền tảng quản lý tài liệu sử dụng công nghệ OCR để chuyển đổi tài liệu giấy, tệp đã quét và hình ảnh thành kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếm. Nó chấp nhận các tệp PDF, hình ảnh và Office thông qua tải lên bằng cách kéo và thả hoặc một thư mục theo dõi tự động, trích xuất văn bản mà không làm thay đổi các tệp gốc, và lập chỉ mục mọi thứ trong PostgreSQL để tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng.

Tự lưu trữ Readur giúp giữ các tài liệu nhạy cảm — hồ sơ pháp lý, hồ sơ y tế, biên lai tài chính — dưới sự kiểm soát độc quyền của bạn mà không cần tải lên các dịch vụ OCR của bên thứ ba có thể giữ lại bản sao hoặc chia sẻ nội dung. Xác thực dựa trên token và cài đặt OCR có thể cấu hình cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết đối với khả năng xử lý đồng thời, phát hiện ngôn ngữ và các hạn chế về loại tệp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Readur

Trích xuất văn bản OCR

Tự động trích xuất văn bản từ các tệp PDF và hình ảnh đã quét để mọi tài liệu có thể tìm kiếm được mà không cần chép lại thủ công.

Tự động hóa thư mục theo dõi

Kéo thả tệp vào một thư mục được giám sát và Readur sẽ tự động xử lý và lập chỉ mục chúng, loại bỏ các bước tải lên lặp đi lặp lại để nhập dữ liệu hàng loạt.

Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm toàn văn được hỗ trợ bởi PostgreSQL trả về các tài liệu liên quan ngay lập tức trên toàn bộ kho lưu trữ của bạn, với tính năng lọc và xếp hạng được tích hợp sẵn.

Xử lý không phá hủy

Các tệp gốc được giữ nguyên chính xác như khi tải lên — văn bản OCR được lưu trữ riêng biệt để các tài liệu nguồn vẫn giống hệt nhau từng bit.

Hỗ trợ đa định dạng

Xử lý các tệp PDF, định dạng hình ảnh phổ biến, văn bản thuần túy, RTF và tài liệu Office trong một kho lưu trữ thống nhất duy nhất mà không cần quy trình làm việc cụ thể cho từng định dạng.

Tại sao lại chạy Readur trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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