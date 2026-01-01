Readur là một nền tảng quản lý tài liệu sử dụng công nghệ OCR để chuyển đổi tài liệu giấy, tệp đã quét và hình ảnh thành kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếm. Nó chấp nhận các tệp PDF, hình ảnh và Office thông qua tải lên bằng cách kéo và thả hoặc một thư mục theo dõi tự động, trích xuất văn bản mà không làm thay đổi các tệp gốc, và lập chỉ mục mọi thứ trong PostgreSQL để tìm kiếm toàn văn bản nhanh chóng.

Tự lưu trữ Readur giúp giữ các tài liệu nhạy cảm — hồ sơ pháp lý, hồ sơ y tế, biên lai tài chính — dưới sự kiểm soát độc quyền của bạn mà không cần tải lên các dịch vụ OCR của bên thứ ba có thể giữ lại bản sao hoặc chia sẻ nội dung. Xác thực dựa trên token và cài đặt OCR có thể cấu hình cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết đối với khả năng xử lý đồng thời, phát hiện ngôn ngữ và các hạn chế về loại tệp.