Triển khai docassemble với một nhấp cài đặt.
Hệ thống chuyên gia mã nguồn mở cho các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn và lắp ráp tài liệu tự động được xây dựng trên Python, YAML và Markdown.
Chọn gói VPS cho docassemble
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với docassemble
docassemble là một nền tảng mã nguồn mở, miễn phí để xây dựng các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn dựa trên web, thu thập thông tin từ người dùng cuối và tạo ra các tài liệu, hợp đồng và biểu mẫu tùy chỉnh từ các câu trả lời. Các tác giả viết logic phỏng vấn bằng YAML, các mẫu tài liệu bằng Markdown hoặc DOCX, và mở rộng hành vi bằng Python — mà không cần thiết lập một ứng dụng web tùy chỉnh.
Ban đầu được thiết kế cho các tổ chức trợ giúp pháp lý và các công ty luật tự động hóa việc tiếp nhận khách hàng và soạn thảo tài liệu, docassemble hiện cung cấp năng lượng cho các hệ thống chuyên gia trong các lĩnh vực tuân thủ, dịch vụ chính phủ và quy trình làm việc HR. Tự lưu trữ trên một VPS giúp giữ các câu trả lời phỏng vấn nhạy cảm, tài liệu được tạo và dữ liệu khách hàng trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, mà không có phí cho mỗi cuộc phỏng vấn hoặc mỗi người dùng.
Các tính năng chính của docassemble
Phỏng vấn có hướng dẫn
Xây dựng các luồng câu hỏi phân nhánh trong YAML để thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng thông qua các biểu mẫu web dễ tiếp cận, thân thiện với thiết bị di động với logic điều kiện.
Tạo lập tài liệu
Tạo các tài liệu DOCX, PDF và RTF đã điền sẵn từ các câu trả lời phỏng vấn bằng cách sử dụng mẫu Markdown hoặc Word với định dạng tự động.
Tính mở rộng của Python
Chuyển sang Python hoàn chỉnh bất cứ khi nào YAML không đủ — gọi API bên ngoài, thực hiện tính toán hoặc tích hợp với các hệ thống hiện có.
Chữ ký điện tử
Thu thập chữ ký trên màn hình cảm ứng và nhúng chúng vào các tài liệu được tạo mà không cần dịch vụ chữ ký điện tử của bên thứ ba.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Tạo một cuộc phỏng vấn bằng nhiều ngôn ngữ với các công cụ dịch thuật tích hợp sẵn và định dạng ngày, số, tiền tệ phù hợp với từng khu vực.
Sân chơi tích hợp
Môi trường phát triển dựa trên trình duyệt với trình chỉnh sửa mã, kiểm thử trực tiếp và quản lý gói cho phép các tác giả lặp lại mà không cần một IDE riêng biệt.
Tại sao lại chạy docassemble trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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