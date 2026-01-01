docassemble là một nền tảng mã nguồn mở, miễn phí để xây dựng các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn dựa trên web, thu thập thông tin từ người dùng cuối và tạo ra các tài liệu, hợp đồng và biểu mẫu tùy chỉnh từ các câu trả lời. Các tác giả viết logic phỏng vấn bằng YAML, các mẫu tài liệu bằng Markdown hoặc DOCX, và mở rộng hành vi bằng Python — mà không cần thiết lập một ứng dụng web tùy chỉnh.

Ban đầu được thiết kế cho các tổ chức trợ giúp pháp lý và các công ty luật tự động hóa việc tiếp nhận khách hàng và soạn thảo tài liệu, docassemble hiện cung cấp năng lượng cho các hệ thống chuyên gia trong các lĩnh vực tuân thủ, dịch vụ chính phủ và quy trình làm việc HR. Tự lưu trữ trên một VPS giúp giữ các câu trả lời phỏng vấn nhạy cảm, tài liệu được tạo và dữ liệu khách hàng trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, mà không có phí cho mỗi cuộc phỏng vấn hoặc mỗi người dùng.