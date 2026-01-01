Giảm giá lên đến 69% cho docassemble

Triển khai docassemble với một nhấp cài đặt.

Hệ thống chuyên gia mã nguồn mở cho các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn và lắp ráp tài liệu tự động được xây dựng trên Python, YAML và Markdown.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai docassemble với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho docassemble

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với docassemble

docassemble là một nền tảng mã nguồn mở, miễn phí để xây dựng các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn dựa trên web, thu thập thông tin từ người dùng cuối và tạo ra các tài liệu, hợp đồng và biểu mẫu tùy chỉnh từ các câu trả lời. Các tác giả viết logic phỏng vấn bằng YAML, các mẫu tài liệu bằng Markdown hoặc DOCX, và mở rộng hành vi bằng Python — mà không cần thiết lập một ứng dụng web tùy chỉnh.

Ban đầu được thiết kế cho các tổ chức trợ giúp pháp lý và các công ty luật tự động hóa việc tiếp nhận khách hàng và soạn thảo tài liệu, docassemble hiện cung cấp năng lượng cho các hệ thống chuyên gia trong các lĩnh vực tuân thủ, dịch vụ chính phủ và quy trình làm việc HR. Tự lưu trữ trên một VPS giúp giữ các câu trả lời phỏng vấn nhạy cảm, tài liệu được tạo và dữ liệu khách hàng trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, mà không có phí cho mỗi cuộc phỏng vấn hoặc mỗi người dùng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của docassemble

Phỏng vấn có hướng dẫn

Xây dựng các luồng câu hỏi phân nhánh trong YAML để thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng thông qua các biểu mẫu web dễ tiếp cận, thân thiện với thiết bị di động với logic điều kiện.

Tạo lập tài liệu

Tạo các tài liệu DOCX, PDF và RTF đã điền sẵn từ các câu trả lời phỏng vấn bằng cách sử dụng mẫu Markdown hoặc Word với định dạng tự động.

Tính mở rộng của Python

Chuyển sang Python hoàn chỉnh bất cứ khi nào YAML không đủ — gọi API bên ngoài, thực hiện tính toán hoặc tích hợp với các hệ thống hiện có.

Chữ ký điện tử

Thu thập chữ ký trên màn hình cảm ứng và nhúng chúng vào các tài liệu được tạo mà không cần dịch vụ chữ ký điện tử của bên thứ ba.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Tạo một cuộc phỏng vấn bằng nhiều ngôn ngữ với các công cụ dịch thuật tích hợp sẵn và định dạng ngày, số, tiền tệ phù hợp với từng khu vực.

Sân chơi tích hợp

Môi trường phát triển dựa trên trình duyệt với trình chỉnh sửa mã, kiểm thử trực tiếp và quản lý gói cho phép các tác giả lặp lại mà không cần một IDE riêng biệt.

Tại sao lại chạy docassemble trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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