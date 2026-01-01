Triển khai Form.io với 1 nhấp.
Nền tảng API quản lý dữ liệu và trình tạo biểu mẫu mã nguồn mở để tạo, nhúng và quản lý các biểu mẫu động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Form.io
Form.io là một nền tảng API và xây dựng biểu mẫu mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển tạo biểu mẫu phức tạp, quản lý các lượt gửi và xây dựng các ứng dụng dựa trên dữ liệu. Nền tảng này kết hợp một trình tạo biểu mẫu kéo và thả trực quan với một backend REST API mạnh mẽ, giúp việc nhúng biểu mẫu vào bất kỳ ứng dụng web hoặc di động nào trở nên đơn giản.
Tự host Form.io mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu biểu mẫu và các lượt gửi của mình. Các tổ chức xử lý thông tin nhạy cảm — phản hồi khảo sát, biểu mẫu tiếp nhận khách hàng hoặc quy trình làm việc nội bộ — được hưởng lợi từ việc giữ mọi thứ trên cơ sở hạ tầng của riêng họ mà không phải trả phí cho mỗi lượt gửi và toàn quyền chủ động về dữ liệu.
Các tính năng chính của Form.io
Trình tạo biểu mẫu trực quan
Trình chỉnh sửa kéo và thả hỗ trợ các trường văn bản, tải tệp lên, biểu mẫu lồng nhau và logic điều kiện mà không cần viết mã.
API REST tự động tạo
Mọi biểu mẫu tự động tạo một REST API để tạo, đọc và quản lý dữ liệu gửi từ bất kỳ ứng dụng nào.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Kiểm soát những người có thể gửi, xem hoặc quản lý biểu mẫu bằng cách quản lý vai trò và quyền hạn chi tiết.
Hành động tùy chỉnh gửi
Kích hoạt webhooks, gửi email hoặc chuyển đổi dữ liệu tự động khi có một biểu mẫu được gửi đến.
JavaScript SDK có thể nhúng
Nhúng biểu mẫu vào React, Angular, Vue, hoặc bất kỳ ứng dụng web nào sử dụng SDK JavaScript chính thức của Form.io.
Tại sao lại chạy Form.io trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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