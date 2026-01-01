Form.io là một nền tảng API và xây dựng biểu mẫu mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển tạo biểu mẫu phức tạp, quản lý các lượt gửi và xây dựng các ứng dụng dựa trên dữ liệu. Nền tảng này kết hợp một trình tạo biểu mẫu kéo và thả trực quan với một backend REST API mạnh mẽ, giúp việc nhúng biểu mẫu vào bất kỳ ứng dụng web hoặc di động nào trở nên đơn giản.

Tự host Form.io mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu biểu mẫu và các lượt gửi của mình. Các tổ chức xử lý thông tin nhạy cảm — phản hồi khảo sát, biểu mẫu tiếp nhận khách hàng hoặc quy trình làm việc nội bộ — được hưởng lợi từ việc giữ mọi thứ trên cơ sở hạ tầng của riêng họ mà không phải trả phí cho mỗi lượt gửi và toàn quyền chủ động về dữ liệu.