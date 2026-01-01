Invio là một ứng dụng lập hóa đơn nhanh chóng, tập trung được xây dựng cho người làm tự do và các nhóm nhỏ những người cần lập hóa đơn chuyên nghiệp mà không gặp phải sự phức tạp của các nền tảng CRM đầy đủ. Nó bao gồm quy trình làm việc lập hóa đơn cốt lõi — quản lý danh mục sản phẩm, tạo hóa đơn và các liên kết bảo mật không cần mật khẩu để khách hàng truy cập — trong một giao diện gọn gàng, nhẹ, tải ngay lập tức ngay cả trên phần cứng khiêm tốn.

Tự lưu trữ Invio trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu tài chính của bạn không bao giờ chạm đến máy chủ của bên thứ ba, không có phí trên mỗi hóa đơn và không có chi phí đăng ký. Lịch sử hóa đơn, danh mục sản phẩm và hồ sơ khách hàng được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu SQLite nhúng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn hồ sơ kinh doanh của mình.