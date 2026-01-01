Triển khai Invio với 1 nhấp.
Hệ thống lập hóa đơn tự lưu trữ tối giản dành cho người làm tự do và đội nhóm nhỏ, không có phí thuê bao.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Invio
Invio là một ứng dụng lập hóa đơn nhanh chóng, tập trung được xây dựng cho người làm tự do và các nhóm nhỏ những người cần lập hóa đơn chuyên nghiệp mà không gặp phải sự phức tạp của các nền tảng CRM đầy đủ. Nó bao gồm quy trình làm việc lập hóa đơn cốt lõi — quản lý danh mục sản phẩm, tạo hóa đơn và các liên kết bảo mật không cần mật khẩu để khách hàng truy cập — trong một giao diện gọn gàng, nhẹ, tải ngay lập tức ngay cả trên phần cứng khiêm tốn.
Tự lưu trữ Invio trên VPS của riêng bạn có nghĩa là dữ liệu tài chính của bạn không bao giờ chạm đến máy chủ của bên thứ ba, không có phí trên mỗi hóa đơn và không có chi phí đăng ký. Lịch sử hóa đơn, danh mục sản phẩm và hồ sơ khách hàng được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu SQLite nhúng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn hồ sơ kinh doanh của mình.
Các tính năng chính của Invio
Danh mục Sản phẩm
Duy trì danh mục dịch vụ và mặt hàng với các danh mục để các mục hàng có thể được thêm vào hóa đơn mới trong vài giây với giá và mô tả được tự động điền.
Liên kết khách hàng không mật khẩu
Chia sẻ hóa đơn qua các liên kết an toàn mà khách hàng có thể mở mà không cần tạo tài khoản, giúp loại bỏ rào cản trong quy trình xem xét thanh toán.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Bản dịch toàn bộ giao diện cho tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hà Lan và tiếng Bồ Đào Nha cho phép lập hóa đơn cho khách hàng quốc tế bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ.
Không có phí đăng ký
Tự host loại bỏ chi phí SaaS định kỳ — chỉ trả tiền cho tài nguyên VPS bạn đã sử dụng, không có giá theo hóa đơn hoặc theo người dùng.
Kiến trúc nhẹ
Lưu trữ dựa trên SQLite không cần dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt giúp việc triển khai đơn giản và sử dụng tài nguyên tối thiểu trên các gói VPS cấp thấp.
Tại sao lại chạy Invio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.