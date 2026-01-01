Triển khai Spotify của bạn chỉ với một nhấp.
Bảng điều khiển thống kê nghe nhạc Spotify tự host với biểu đồ phong phú, lịch sử và phân tích chi tiết.
Chọn gói VPS cho Your Spotify
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Your Spotify
Your Spotify là một bảng điều khiển phân tích tự lưu trữ theo dõi toàn bộ lịch sử nghe Spotify của bạn và trực quan hóa nó thông qua các biểu đồ phong phú: nghệ sĩ và bài hát hàng đầu theo thời gian, thời gian nghe mỗi ngày và mỗi giờ, phân phối thể loại, vòng quay album và xu hướng lịch sử qua các năm. Không giống như Spotify Wrapped, chỉ xuất hiện mỗi năm một lần, Your Spotify cung cấp cho bạn cùng độ sâu thông tin chi tiết theo yêu cầu, cho bất kỳ khoảng thời gian nào bạn chọn.
Tự lưu trữ Your Spotify trên một VPS giữ mọi lượt phát, lượt thích và lượt bỏ qua trong một cơ sở dữ liệu mà bạn kiểm soát — xuất dữ liệu của riêng Spotify bị giới hạn ở 50 bài hát gần đây nhất, nhưng Your Spotify liên tục thăm dò API và xây dựng một kho lưu trữ nghe cá nhân hoàn chỉnh phát triển miễn là phiên bản chạy.
Các tính năng chính của Your Spotify
Ghi lại lịch sử liên tục
Truy vấn API của Spotify vài giây một lần để ghi lại mọi lượt phát, bao gồm các bản nhạc bị bỏ qua và lượt nghe một phần — vượt xa những gì Spotify xuất ra.
Nghệ sĩ, bài hát và album hàng đầu
Các khoảng thời gian có thể cấu hình hiển thị nội dung được phát nhiều nhất của bạn theo số lượt phát, thời gian nghe hoặc những khám phá lần đầu tiên.
Kiểu nghe và xu hướng
Bản đồ nhiệt và biểu đồ trực quan hóa thời điểm bạn nghe nhiều nhất — thời gian trong ngày, ngày trong tuần, xu hướng hàng tháng và so sánh theo năm.
Phân tích thể loại và tâm trạng
Tổng hợp các tính năng âm thanh của bài hát trên Spotify và thẻ thể loại thành các biểu đồ cho thấy sở thích của bạn thay đổi theo thời gian.
Bảng điều khiển đa người dùng
Mỗi người dùng kết nối tài khoản Spotify của riêng mình thông qua OAuth để các hộ gia đình có thể theo dõi hoạt động nghe nhạc của họ một cách riêng biệt trên một máy chủ.
Tại sao lại chạy Your Spotify trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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