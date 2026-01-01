Your Spotify là một bảng điều khiển phân tích tự lưu trữ theo dõi toàn bộ lịch sử nghe Spotify của bạn và trực quan hóa nó thông qua các biểu đồ phong phú: nghệ sĩ và bài hát hàng đầu theo thời gian, thời gian nghe mỗi ngày và mỗi giờ, phân phối thể loại, vòng quay album và xu hướng lịch sử qua các năm. Không giống như Spotify Wrapped, chỉ xuất hiện mỗi năm một lần, Your Spotify cung cấp cho bạn cùng độ sâu thông tin chi tiết theo yêu cầu, cho bất kỳ khoảng thời gian nào bạn chọn.

Tự lưu trữ Your Spotify trên một VPS giữ mọi lượt phát, lượt thích và lượt bỏ qua trong một cơ sở dữ liệu mà bạn kiểm soát — xuất dữ liệu của riêng Spotify bị giới hạn ở 50 bài hát gần đây nhất, nhưng Your Spotify liên tục thăm dò API và xây dựng một kho lưu trữ nghe cá nhân hoàn chỉnh phát triển miễn là phiên bản chạy.