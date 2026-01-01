Triển khai Centrifugo với cài đặt một lần nhấp.
Máy chủ nhắn tin thời gian thực có khả năng mở rộng để xây dựng các ứng dụng trực tiếp với WebSocket và nhắn tin pub/sub.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Centrifugo
Centrifugo là một máy chủ nhắn tin thời gian thực mã nguồn mở, không phụ thuộc vào ngôn ngữ, cho phép gửi tin nhắn tức thời đến người dùng được kết nối thông qua WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport và gRPC. Bất kỳ backend nào — bất kể ngôn ngữ hay framework — đều có thể xuất bản tin nhắn thông qua API HTTP hoặc gRPC đơn giản, giúp dễ dàng thêm các tính năng thời gian thực vào các ứng dụng hiện có mà không cần viết lại chúng.
Tự lưu trữ Centrifugo trên VPS của bạn sẽ loại bỏ phí mỗi tin nhắn và mỗi kết nối do các dịch vụ thời gian thực thương mại như Pusher hoặc Ably tính phí, đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát việc mở rộng quy mô, định tuyến dữ liệu và cấu hình bảo mật.
Các tính năng chính của Centrifugo
Tích hợp không phụ thuộc ngôn ngữ
Bất kỳ backend nào cũng có thể xuất bản tin nhắn thông qua một API HTTP hoặc gRPC đơn giản, để bạn có thể thêm các tính năng thời gian thực mà không cần thay đổi ngăn xếp công nghệ hiện có của mình.
Lịch sử tin nhắn và khôi phục
Lưu trữ các tin nhắn gần đây theo từng kênh và tự động phát lại các sự kiện bị bỏ lỡ cho các máy khách đang kết nối lại, ngăn ngừa mất dữ liệu trong các trường hợp mất kết nối ngắn.
Khả năng mở rộng nằm ngang
Công cụ được hỗ trợ bởi Redis cho phép bạn chạy nhiều node Centrifugo và xử lý hàng triệu kết nối đồng thời khi lượng người dùng của bạn tăng lên.
Theo dõi hiện diện
Theo dõi những người dùng đang trực tuyến trong mỗi kênh và phát sóng các sự kiện vào/ra, cho phép các tính năng như chỉ báo đang gõ và danh sách người dùng đang hoạt động.
Bảng quản trị tích hợp sẵn
Giám sát các kết nối, kênh và luồng tin nhắn theo thời gian thực thông qua giao diện người dùng quản trị web mà không cần thiết lập các công cụ quan sát riêng biệt.
Tại sao lại chạy Centrifugo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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