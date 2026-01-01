Centrifugo là một máy chủ nhắn tin thời gian thực mã nguồn mở, không phụ thuộc vào ngôn ngữ, cho phép gửi tin nhắn tức thời đến người dùng được kết nối thông qua WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport và gRPC. Bất kỳ backend nào — bất kể ngôn ngữ hay framework — đều có thể xuất bản tin nhắn thông qua API HTTP hoặc gRPC đơn giản, giúp dễ dàng thêm các tính năng thời gian thực vào các ứng dụng hiện có mà không cần viết lại chúng.

Tự lưu trữ Centrifugo trên VPS của bạn sẽ loại bỏ phí mỗi tin nhắn và mỗi kết nối do các dịch vụ thời gian thực thương mại như Pusher hoặc Ably tính phí, đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát việc mở rộng quy mô, định tuyến dữ liệu và cấu hình bảo mật.