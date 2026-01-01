Giảm giá lên đến 69% cho Centrifugo

Triển khai Centrifugo với cài đặt một lần nhấp.

Máy chủ nhắn tin thời gian thực có khả năng mở rộng để xây dựng các ứng dụng trực tiếp với WebSocket và nhắn tin pub/sub.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Centrifugo với cài đặt một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho Centrifugo

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Centrifugo

Centrifugo là một máy chủ nhắn tin thời gian thực mã nguồn mở, không phụ thuộc vào ngôn ngữ, cho phép gửi tin nhắn tức thời đến người dùng được kết nối thông qua WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport và gRPC. Bất kỳ backend nào — bất kể ngôn ngữ hay framework — đều có thể xuất bản tin nhắn thông qua API HTTP hoặc gRPC đơn giản, giúp dễ dàng thêm các tính năng thời gian thực vào các ứng dụng hiện có mà không cần viết lại chúng.

Tự lưu trữ Centrifugo trên VPS của bạn sẽ loại bỏ phí mỗi tin nhắn và mỗi kết nối do các dịch vụ thời gian thực thương mại như Pusher hoặc Ably tính phí, đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát việc mở rộng quy mô, định tuyến dữ liệu và cấu hình bảo mật.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Centrifugo

Tích hợp không phụ thuộc ngôn ngữ

Bất kỳ backend nào cũng có thể xuất bản tin nhắn thông qua một API HTTP hoặc gRPC đơn giản, để bạn có thể thêm các tính năng thời gian thực mà không cần thay đổi ngăn xếp công nghệ hiện có của mình.

Lịch sử tin nhắn và khôi phục

Lưu trữ các tin nhắn gần đây theo từng kênh và tự động phát lại các sự kiện bị bỏ lỡ cho các máy khách đang kết nối lại, ngăn ngừa mất dữ liệu trong các trường hợp mất kết nối ngắn.

Khả năng mở rộng nằm ngang

Công cụ được hỗ trợ bởi Redis cho phép bạn chạy nhiều node Centrifugo và xử lý hàng triệu kết nối đồng thời khi lượng người dùng của bạn tăng lên.

Theo dõi hiện diện

Theo dõi những người dùng đang trực tuyến trong mỗi kênh và phát sóng các sự kiện vào/ra, cho phép các tính năng như chỉ báo đang gõ và danh sách người dùng đang hoạt động.

Bảng quản trị tích hợp sẵn

Giám sát các kết nối, kênh và luồng tin nhắn theo thời gian thực thông qua giao diện người dùng quản trị web mà không cần thiết lập các công cụ quan sát riêng biệt.

Tại sao lại chạy Centrifugo trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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