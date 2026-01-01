COPS (Calibre OPDS PHP Server) là một giải pháp thay thế nhanh chóng, chỉ đọc cho máy chủ nội dung Calibre tích hợp sẵn. Nó hiển thị một thư viện Calibre hiện có — tệp metadata.db tiêu chuẩn — thông qua giao diện HTML đơn giản cho trình duyệt và nguồn cấp dữ liệu OPDS cho các trình đọc ebook như Moon+ Reader, KyBook, Aldiko và Marvin. Bởi vì nó chạy trên PHP thuần túy mà không có cơ sở dữ liệu riêng, nó vẫn phản hồi tốt trên phần cứng khiêm tốn và khởi động trong vài giây.

Tự host COPS trên một VPS cung cấp cho người đọc ebook di động một điểm cuối danh mục nhanh chóng mà không cần phải duy trì một phiên bản Calibre trên máy tính để bàn đang chạy, và kết hợp tự nhiên với Calibre-Web cho những người dùng muốn có một danh mục công khai chỉ đọc tách biệt khỏi giao diện quản lý đầy đủ của họ.