Triển khai COPS với 1 nhấp.
Máy chủ PHP OPDS và HTML nhẹ cho thư viện sách điện tử Calibre của bạn, được tối ưu hóa cho shared hosting và các thiết lập tài nguyên thấp.
Chọn gói VPS cho COPS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) là một giải pháp thay thế nhanh chóng, chỉ đọc cho máy chủ nội dung Calibre tích hợp sẵn. Nó hiển thị một thư viện Calibre hiện có — tệp
metadata.db tiêu chuẩn — thông qua giao diện HTML đơn giản cho trình duyệt và nguồn cấp dữ liệu OPDS cho các trình đọc ebook như Moon+ Reader, KyBook, Aldiko và Marvin. Bởi vì nó chạy trên PHP thuần túy mà không có cơ sở dữ liệu riêng, nó vẫn phản hồi tốt trên phần cứng khiêm tốn và khởi động trong vài giây.
Tự host COPS trên một VPS cung cấp cho người đọc ebook di động một điểm cuối danh mục nhanh chóng mà không cần phải duy trì một phiên bản Calibre trên máy tính để bàn đang chạy, và kết hợp tự nhiên với Calibre-Web cho những người dùng muốn có một danh mục công khai chỉ đọc tách biệt khỏi giao diện quản lý đầy đủ của họ.
Các tính năng chính của COPS
Nguồn cấp dữ liệu OPDS gốc
Danh mục OPDS 1.1 tích hợp sẵn để các ứng dụng đọc sách di động có thể duyệt, tìm kiếm và tải xuống từ thư viện Calibre của bạn ngay lập tức.
Đọc Calibre metadata.db
Trỏ trực tiếp đến cùng cơ sở dữ liệu SQLite mà Calibre sử dụng — không cần nhập, không trùng lặp thư viện, không cần bước đồng bộ.
Nhỏ gọn
PHP thuần túy không có cơ sở dữ liệu bên ngoài, nên nó vẫn nhanh trên các gói VPS nhỏ và xử lý các thư viện với hàng nghìn đầu sách.
Đọc trong trình duyệt
Đọc trực tiếp các tệp EPUB trong trình duyệt thông qua Monocle, để người dùng có thể đọc thử sách mà không cần tải xuống trước.
Giao diện và cấu hình tùy chỉnh
Có thể điều chỉnh cho từng phiên bản thông qua
local.php — chọn một giao diện, đặt kích thước trang, hạn chế quyền truy cập hoặc hiển thị nhiều cơ sở dữ liệu cùng lúc.
Tại sao lại chạy COPS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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