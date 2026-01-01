Giảm giá lên đến 69% cho SuperTokens

Triển khai SuperTokens với 1 nhấp.

Phần phụ trợ xác thực mã nguồn mở với tính năng quản lý phiên, đăng nhập không mật khẩu, OAuth xã hội và MFA — một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Auth0 và Firebase Auth.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai SuperTokens với 1 nhấp.

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Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với SuperTokens

SuperTokens là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các dịch vụ xác thực độc quyền như Auth0 và Firebase Auth. Nó cung cấp một Core API backend mà các ứng dụng của bạn tích hợp bằng cách sử dụng các SDK chính thức cho React, Node.js, Python, Go và các nền tảng di động. SuperTokens xử lý đăng nhập bằng email/mật khẩu, luồng không mật khẩu, OAuth xã hội, xác thực đa yếu tố, quản lý phiên nâng cao với làm mới token tự động và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công xác thực phổ biến — tất cả thông qua một API được tài liệu hóa rõ ràng.

Tự host SuperTokens có nghĩa là thông tin đăng nhập của người dùng và dữ liệu phiên vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí theo người dùng tăng lên khi ứng dụng của bạn phát triển. Mẫu này triển khai SuperTokens Core với PostgreSQL sẵn sàng cho việc sử dụng trong môi trường sản xuất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của SuperTokens

Nhiều auth methods

Hỗ trợ email/mật khẩu, liên kết đăng nhập không mật khẩu và các nhà cung cấp OAuth xã hội tích hợp sẵn — thêm các luồng mà người dùng của bạn mong đợi mà không cần mã tùy chỉnh.

Quản lý phiên nâng cao

Xử lý xoay vòng token, làm mới tự động và thu hồi phiên một cách an toàn, bảo vệ người dùng khỏi tấn công chiếm quyền điều khiển phiên và tấn công cố định phiên.

Các thành phần UI được xây dựng sẵn

Các thành phần React, Vue và Angular tích hợp sẵn cho chức năng đăng nhập, đăng ký và đặt lại mật khẩu, phù hợp với thương hiệu của bạn mà không cần xây dựng auth UIs từ đầu.

Xác thực đa yếu tố

Thêm TOTP hoặc MFA dựa trên email vào bất kỳ luồng xác thực nào mà không cần dịch vụ của bên thứ ba hoặc phí bổ sung cho mỗi người dùng.

Vai trò và quyền hạn

Gán vai trò cho người dùng và thực thi kiểm tra quyền trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng API quản lý người dùng và vai trò tích hợp của SuperTokens.

Tại sao lại chạy SuperTokens trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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