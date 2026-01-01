SuperTokens là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các dịch vụ xác thực độc quyền như Auth0 và Firebase Auth. Nó cung cấp một Core API backend mà các ứng dụng của bạn tích hợp bằng cách sử dụng các SDK chính thức cho React, Node.js, Python, Go và các nền tảng di động. SuperTokens xử lý đăng nhập bằng email/mật khẩu, luồng không mật khẩu, OAuth xã hội, xác thực đa yếu tố, quản lý phiên nâng cao với làm mới token tự động và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công xác thực phổ biến — tất cả thông qua một API được tài liệu hóa rõ ràng.

Tự host SuperTokens có nghĩa là thông tin đăng nhập của người dùng và dữ liệu phiên vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí theo người dùng tăng lên khi ứng dụng của bạn phát triển. Mẫu này triển khai SuperTokens Core với PostgreSQL sẵn sàng cho việc sử dụng trong môi trường sản xuất.