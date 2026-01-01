Triển khai SuperTokens với 1 nhấp.
Phần phụ trợ xác thực mã nguồn mở với tính năng quản lý phiên, đăng nhập không mật khẩu, OAuth xã hội và MFA — một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Auth0 và Firebase Auth.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SuperTokens
SuperTokens là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các dịch vụ xác thực độc quyền như Auth0 và Firebase Auth. Nó cung cấp một Core API backend mà các ứng dụng của bạn tích hợp bằng cách sử dụng các SDK chính thức cho React, Node.js, Python, Go và các nền tảng di động. SuperTokens xử lý đăng nhập bằng email/mật khẩu, luồng không mật khẩu, OAuth xã hội, xác thực đa yếu tố, quản lý phiên nâng cao với làm mới token tự động và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công xác thực phổ biến — tất cả thông qua một API được tài liệu hóa rõ ràng.
Tự host SuperTokens có nghĩa là thông tin đăng nhập của người dùng và dữ liệu phiên vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí theo người dùng tăng lên khi ứng dụng của bạn phát triển. Mẫu này triển khai SuperTokens Core với PostgreSQL sẵn sàng cho việc sử dụng trong môi trường sản xuất.
Các tính năng chính của SuperTokens
Nhiều auth methods
Hỗ trợ email/mật khẩu, liên kết đăng nhập không mật khẩu và các nhà cung cấp OAuth xã hội tích hợp sẵn — thêm các luồng mà người dùng của bạn mong đợi mà không cần mã tùy chỉnh.
Quản lý phiên nâng cao
Xử lý xoay vòng token, làm mới tự động và thu hồi phiên một cách an toàn, bảo vệ người dùng khỏi tấn công chiếm quyền điều khiển phiên và tấn công cố định phiên.
Các thành phần UI được xây dựng sẵn
Các thành phần React, Vue và Angular tích hợp sẵn cho chức năng đăng nhập, đăng ký và đặt lại mật khẩu, phù hợp với thương hiệu của bạn mà không cần xây dựng auth UIs từ đầu.
Xác thực đa yếu tố
Thêm TOTP hoặc MFA dựa trên email vào bất kỳ luồng xác thực nào mà không cần dịch vụ của bên thứ ba hoặc phí bổ sung cho mỗi người dùng.
Vai trò và quyền hạn
Gán vai trò cho người dùng và thực thi kiểm tra quyền trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng API quản lý người dùng và vai trò tích hợp của SuperTokens.
Tại sao lại chạy SuperTokens trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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