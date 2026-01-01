Maloja là một trình scrobbler nhạc mã nguồn mở tự host — giống như Last.fm cá nhân — ghi lại mọi bản nhạc bạn phát và biến lịch sử đó thành biểu đồ, bảng xếp hạng nghệ sĩ hàng đầu, đồ thị xung thời gian và tóm tắt hàng năm. Nó chấp nhận scrobble từ các client đã hỗ trợ Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers và tích hợp API trực tiếp từ các trình phát như Plex, Jellyfin và Navidrome.

Tự host Maloja trên VPS của riêng bạn giúp lưu giữ một bản ghi riêng tư, vĩnh viễn về dữ liệu nghe nhạc của bạn thay vì để nó trên một nền tảng bên thứ ba có thể đóng cửa, thay đổi giá hoặc thay đổi cách dữ liệu được hiển thị. Kết hợp với việc làm giàu siêu dữ liệu từ Last.fm, Spotify, MusicBrainz và TheAudioDB, bạn sẽ có một bảng điều khiển nhạc cá nhân phong phú, tồn tại qua sự thay đổi của nhà cung cấp.