Giảm giá lên đến 69% cho Maloja

Triển khai Maloja chỉ với một nhấp cài đặt.

Cơ sở dữ liệu scrobble nhạc tự host biến lịch sử nghe nhạc của bạn thành các bảng xếp hạng cá nhân, số liệu thống kê và hồ sơ kiểu Last.fm.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Maloja chỉ với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Maloja

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Maloja

Maloja là một trình scrobbler nhạc mã nguồn mở tự host — giống như Last.fm cá nhân — ghi lại mọi bản nhạc bạn phát và biến lịch sử đó thành biểu đồ, bảng xếp hạng nghệ sĩ hàng đầu, đồ thị xung thời gian và tóm tắt hàng năm. Nó chấp nhận scrobble từ các client đã hỗ trợ Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers và tích hợp API trực tiếp từ các trình phát như Plex, Jellyfin và Navidrome.

Tự host Maloja trên VPS của riêng bạn giúp lưu giữ một bản ghi riêng tư, vĩnh viễn về dữ liệu nghe nhạc của bạn thay vì để nó trên một nền tảng bên thứ ba có thể đóng cửa, thay đổi giá hoặc thay đổi cách dữ liệu được hiển thị. Kết hợp với việc làm giàu siêu dữ liệu từ Last.fm, Spotify, MusicBrainz và TheAudioDB, bạn sẽ có một bảng điều khiển nhạc cá nhân phong phú, tồn tại qua sự thay đổi của nhà cung cấp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Maloja

Bảng xếp hạng nghe cá nhân

Duyệt qua các nghệ sĩ, album và bài hát hàng đầu trên các khoảng thời gian có thể cấu hình với bảng xếp hạng, đường xu hướng và so sánh theo từng giai đoạn.

API tương thích Last.fm

Chấp nhận scrobble từ bất kỳ ứng dụng khách nào có thể giao tiếp với API của Last.fm — điện thoại, trình phát trên máy tính, tập lệnh — mà không cần viết bộ điều hợp tùy chỉnh.

Tích hợp trình phát

Nhận scrobble trực tiếp từ Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble và các cầu nối khác do cộng đồng xây dựng.

Biểu đồ thời gian dạng xung

Hình dung tần suất bạn nghe các nghệ sĩ, album hoặc bài hát cụ thể qua các tuần, tháng và năm để phát hiện những lần nghe lại và nghe say sưa.

Làm giàu Metadata

Kéo hình ảnh nghệ sĩ và ảnh bìa album từ Last.fm, Spotify, MusicBrainz và TheAudioDB để bảng điều khiển của bạn trông bóng bẩy ngay khi sử dụng.

Last.fm proxy scrobbling

Tùy chọn chuyển tiếp các scrobble đến Last.fm để hồ sơ công khai hiện có của bạn tiếp tục cập nhật trong khi bạn cũng xây dựng một kho lưu trữ riêng tư.

Tại sao lại chạy Maloja trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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