Triển khai Maloja chỉ với một nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu scrobble nhạc tự host biến lịch sử nghe nhạc của bạn thành các bảng xếp hạng cá nhân, số liệu thống kê và hồ sơ kiểu Last.fm.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Maloja
Maloja là một trình scrobbler nhạc mã nguồn mở tự host — giống như Last.fm cá nhân — ghi lại mọi bản nhạc bạn phát và biến lịch sử đó thành biểu đồ, bảng xếp hạng nghệ sĩ hàng đầu, đồ thị xung thời gian và tóm tắt hàng năm. Nó chấp nhận scrobble từ các client đã hỗ trợ Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers và tích hợp API trực tiếp từ các trình phát như Plex, Jellyfin và Navidrome.
Tự host Maloja trên VPS của riêng bạn giúp lưu giữ một bản ghi riêng tư, vĩnh viễn về dữ liệu nghe nhạc của bạn thay vì để nó trên một nền tảng bên thứ ba có thể đóng cửa, thay đổi giá hoặc thay đổi cách dữ liệu được hiển thị. Kết hợp với việc làm giàu siêu dữ liệu từ Last.fm, Spotify, MusicBrainz và TheAudioDB, bạn sẽ có một bảng điều khiển nhạc cá nhân phong phú, tồn tại qua sự thay đổi của nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Maloja
Bảng xếp hạng nghe cá nhân
Duyệt qua các nghệ sĩ, album và bài hát hàng đầu trên các khoảng thời gian có thể cấu hình với bảng xếp hạng, đường xu hướng và so sánh theo từng giai đoạn.
API tương thích Last.fm
Chấp nhận scrobble từ bất kỳ ứng dụng khách nào có thể giao tiếp với API của Last.fm — điện thoại, trình phát trên máy tính, tập lệnh — mà không cần viết bộ điều hợp tùy chỉnh.
Tích hợp trình phát
Nhận scrobble trực tiếp từ Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble và các cầu nối khác do cộng đồng xây dựng.
Biểu đồ thời gian dạng xung
Hình dung tần suất bạn nghe các nghệ sĩ, album hoặc bài hát cụ thể qua các tuần, tháng và năm để phát hiện những lần nghe lại và nghe say sưa.
Làm giàu Metadata
Kéo hình ảnh nghệ sĩ và ảnh bìa album từ Last.fm, Spotify, MusicBrainz và TheAudioDB để bảng điều khiển của bạn trông bóng bẩy ngay khi sử dụng.
Last.fm proxy scrobbling
Tùy chọn chuyển tiếp các scrobble đến Last.fm để hồ sơ công khai hiện có của bạn tiếp tục cập nhật trong khi bạn cũng xây dựng một kho lưu trữ riêng tư.
Tại sao lại chạy Maloja trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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