Giảm giá lên đến 69% cho Shaarli

Triển khai Shaarli với 1 nhấp.

Dịch vụ đánh dấu trang cá nhân, tối giản, siêu nhanh, lưu trữ mọi thứ trong một cơ sở dữ liệu tệp phẳng duy nhất — không yêu cầu SQL.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Shaarli với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Shaarli

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Shaarli

Shaarli là một dịch vụ đánh dấu trang cá nhân, tối giản được thiết kế như một giải pháp thay thế tự host cho del.icio.us gốc. Nó lưu trữ mọi dấu trang trong một tệp PHP phẳng duy nhất — không có máy chủ cơ sở dữ liệu, không di chuyển dữ liệu, không nâng cấp lược đồ — và hiển thị một nguồn cấp dữ liệu sạch theo thứ tự thời gian đảo ngược của các liên kết, ghi chú và cập nhật kiểu microblog mà bạn có thể giữ công khai, riêng tư hoặc kết hợp cho từng mục.

Tự host Shaarli trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một kho lưu trữ liên kết riêng tư dưới tên miền của riêng bạn, một nguồn cấp dữ liệu RSS/Atom về các chia sẻ của bạn, một hệ thống ghi chú thân thiện với Markdown và một bookmarklet cùng với API di động biến bất kỳ trình duyệt hoặc ứng dụng nào thành mục tiêu lưu bằng một cú nhấp chuột. Toàn bộ hệ thống là một container PHP duy nhất với một tệp JSON hỗ trợ nó — sao lưu chỉ là một bản sao tệp duy nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Shaarli

Lưu trữ tệp phẳng

Dấu trang nằm trong một kho dữ liệu PHP duy nhất mà không cần cài đặt, tinh chỉnh hoặc sao lưu máy chủ cơ sở dữ liệu — chỉ cần sao chép tệp và bạn đã có kho lưu trữ của mình.

Dòng thời gian ngược

Mọi dấu trang, ghi chú hoặc bài đăng microblog đều nằm gọn gàng trong một dòng thời gian với các thẻ, tìm kiếm toàn văn và kiểm soát quyền riêng tư cho từng liên kết.

Nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom

Nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom tích hợp sẵn biến Shaarli của bạn thành một blog liên kết công khai hoặc nguồn đọc tin tức riêng tư — hoạt động với mọi ứng dụng đọc tin.

Bookmarklet và REST API

Lưu các liên kết từ bất kỳ trình duyệt nào với bookmarklet đi kèm, hoặc đẩy từ các ứng dụng di động và máy tính để bàn sử dụng REST API được định kiểu.

Ghi chú Markdown

Viết các ghi chú dài hơn và bài đăng microblog bằng Markdown cùng với các dấu trang, với tùy chọn hiển thị công khai để chia sẻ.

Nhỏ gọn

Container PHP đơn lẻ không có máy chủ cơ sở dữ liệu chạy mượt mà trên các gói VPS nhỏ nhất mà không phải cạnh tranh tài nguyên với các ứng dụng khác.

Tại sao lại chạy Shaarli trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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