Triển khai Shaarli với 1 nhấp.
Dịch vụ đánh dấu trang cá nhân, tối giản, siêu nhanh, lưu trữ mọi thứ trong một cơ sở dữ liệu tệp phẳng duy nhất — không yêu cầu SQL.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Shaarli
Shaarli là một dịch vụ đánh dấu trang cá nhân, tối giản được thiết kế như một giải pháp thay thế tự host cho del.icio.us gốc. Nó lưu trữ mọi dấu trang trong một tệp PHP phẳng duy nhất — không có máy chủ cơ sở dữ liệu, không di chuyển dữ liệu, không nâng cấp lược đồ — và hiển thị một nguồn cấp dữ liệu sạch theo thứ tự thời gian đảo ngược của các liên kết, ghi chú và cập nhật kiểu microblog mà bạn có thể giữ công khai, riêng tư hoặc kết hợp cho từng mục.
Tự host Shaarli trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một kho lưu trữ liên kết riêng tư dưới tên miền của riêng bạn, một nguồn cấp dữ liệu RSS/Atom về các chia sẻ của bạn, một hệ thống ghi chú thân thiện với Markdown và một bookmarklet cùng với API di động biến bất kỳ trình duyệt hoặc ứng dụng nào thành mục tiêu lưu bằng một cú nhấp chuột. Toàn bộ hệ thống là một container PHP duy nhất với một tệp JSON hỗ trợ nó — sao lưu chỉ là một bản sao tệp duy nhất.
Các tính năng chính của Shaarli
Lưu trữ tệp phẳng
Dấu trang nằm trong một kho dữ liệu PHP duy nhất mà không cần cài đặt, tinh chỉnh hoặc sao lưu máy chủ cơ sở dữ liệu — chỉ cần sao chép tệp và bạn đã có kho lưu trữ của mình.
Dòng thời gian ngược
Mọi dấu trang, ghi chú hoặc bài đăng microblog đều nằm gọn gàng trong một dòng thời gian với các thẻ, tìm kiếm toàn văn và kiểm soát quyền riêng tư cho từng liên kết.
Nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom
Nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom tích hợp sẵn biến Shaarli của bạn thành một blog liên kết công khai hoặc nguồn đọc tin tức riêng tư — hoạt động với mọi ứng dụng đọc tin.
Bookmarklet và REST API
Lưu các liên kết từ bất kỳ trình duyệt nào với bookmarklet đi kèm, hoặc đẩy từ các ứng dụng di động và máy tính để bàn sử dụng REST API được định kiểu.
Ghi chú Markdown
Viết các ghi chú dài hơn và bài đăng microblog bằng Markdown cùng với các dấu trang, với tùy chọn hiển thị công khai để chia sẻ.
Nhỏ gọn
Container PHP đơn lẻ không có máy chủ cơ sở dữ liệu chạy mượt mà trên các gói VPS nhỏ nhất mà không phải cạnh tranh tài nguyên với các ứng dụng khác.
Tại sao lại chạy Shaarli trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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