Shaarli là một dịch vụ đánh dấu trang cá nhân, tối giản được thiết kế như một giải pháp thay thế tự host cho del.icio.us gốc. Nó lưu trữ mọi dấu trang trong một tệp PHP phẳng duy nhất — không có máy chủ cơ sở dữ liệu, không di chuyển dữ liệu, không nâng cấp lược đồ — và hiển thị một nguồn cấp dữ liệu sạch theo thứ tự thời gian đảo ngược của các liên kết, ghi chú và cập nhật kiểu microblog mà bạn có thể giữ công khai, riêng tư hoặc kết hợp cho từng mục.

Tự host Shaarli trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một kho lưu trữ liên kết riêng tư dưới tên miền của riêng bạn, một nguồn cấp dữ liệu RSS/Atom về các chia sẻ của bạn, một hệ thống ghi chú thân thiện với Markdown và một bookmarklet cùng với API di động biến bất kỳ trình duyệt hoặc ứng dụng nào thành mục tiêu lưu bằng một cú nhấp chuột. Toàn bộ hệ thống là một container PHP duy nhất với một tệp JSON hỗ trợ nó — sao lưu chỉ là một bản sao tệp duy nhất.