Fider là một nền tảng phản hồi mã nguồn mở, làm cầu nối giữa các nhóm sản phẩm và người dùng của họ. Cổng bỏ phiếu công khai của nó cho phép người dùng gửi ý tưởng, bình chọn cho các yêu cầu hiện có và tham gia thảo luận — đảm bảo các tính năng giá trị nhất được ưu tiên hàng đầu. Các nhóm có thể cập nhật trạng thái, truyền đạt các quyết định về lộ trình và giữ cho cộng đồng của họ được thông báo trong suốt chu kỳ phát triển.

Việc tự host Fider trên VPS của bạn giúp giữ tất cả phản hồi và dữ liệu người dùng dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ chi phí theo người dùng từ các giải pháp thay thế được host, và cho phép bạn tùy chỉnh thương hiệu và xác thực để phù hợp với nhận diện sản phẩm của mình.