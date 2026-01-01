Triển khai Fider với cài đặt 1 nhấp.
Nền tảng phản hồi khách hàng mã nguồn mở để thu thập yêu cầu tính năng, tổ chức bình chọn cộng đồng và quản lý lộ trình sản phẩm một cách minh bạch.
Chọn gói VPS cho Fider
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Fider
Fider là một nền tảng phản hồi mã nguồn mở, làm cầu nối giữa các nhóm sản phẩm và người dùng của họ. Cổng bỏ phiếu công khai của nó cho phép người dùng gửi ý tưởng, bình chọn cho các yêu cầu hiện có và tham gia thảo luận — đảm bảo các tính năng giá trị nhất được ưu tiên hàng đầu. Các nhóm có thể cập nhật trạng thái, truyền đạt các quyết định về lộ trình và giữ cho cộng đồng của họ được thông báo trong suốt chu kỳ phát triển.
Việc tự host Fider trên VPS của bạn giúp giữ tất cả phản hồi và dữ liệu người dùng dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ chi phí theo người dùng từ các giải pháp thay thế được host, và cho phép bạn tùy chỉnh thương hiệu và xác thực để phù hợp với nhận diện sản phẩm của mình.
Các tính năng chính của Fider
Bình chọn cộng đồng
Người dùng bình chọn cho các yêu cầu tính năng để các nhóm sản phẩm có thể khách quan ưu tiên những gì cần xây dựng tiếp theo dựa trên nhu cầu thực tế thay vì những ý kiến ồn ào nhất.
Theo dõi Trạng thái
Gán trạng thái — đã lên kế hoạch, đã bắt đầu, đã hoàn thành, đã từ chối — để thông báo cho cộng đồng về tiến độ của mỗi đề xuất.
Xác thực linh hoạt
Hỗ trợ các tùy chọn đăng nhập email, OAuth và SSO để người dùng có thể tương tác với ít rào cản nhất, từ đó tăng tỷ lệ gửi và bỏ phiếu.
Tùy chỉnh thương hiệu
Hỗ trợ logo, màu sắc có thể cấu hình và tên miền tùy chỉnh cho phép bạn trình bày cổng thông tin phản hồi như một phần mở rộng liền mạch của sản phẩm của bạn.
Thông báo email
Thông báo tự động giúp người dùng tương tác bằng cách thông báo cho họ khi đề xuất của họ nhận được lượt bình chọn, bình luận hoặc cập nhật trạng thái.
Tại sao lại chạy Fider trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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