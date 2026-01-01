Giảm giá lên đến 69% cho Fider

Triển khai Fider với cài đặt 1 nhấp.

Nền tảng phản hồi khách hàng mã nguồn mở để thu thập yêu cầu tính năng, tổ chức bình chọn cộng đồng và quản lý lộ trình sản phẩm một cách minh bạch.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Fider với cài đặt 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Fider

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Fider

Fider là một nền tảng phản hồi mã nguồn mở, làm cầu nối giữa các nhóm sản phẩm và người dùng của họ. Cổng bỏ phiếu công khai của nó cho phép người dùng gửi ý tưởng, bình chọn cho các yêu cầu hiện có và tham gia thảo luận — đảm bảo các tính năng giá trị nhất được ưu tiên hàng đầu. Các nhóm có thể cập nhật trạng thái, truyền đạt các quyết định về lộ trình và giữ cho cộng đồng của họ được thông báo trong suốt chu kỳ phát triển.

Việc tự host Fider trên VPS của bạn giúp giữ tất cả phản hồi và dữ liệu người dùng dưới sự kiểm soát của bạn, loại bỏ chi phí theo người dùng từ các giải pháp thay thế được host, và cho phép bạn tùy chỉnh thương hiệu và xác thực để phù hợp với nhận diện sản phẩm của mình.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Fider

Bình chọn cộng đồng

Người dùng bình chọn cho các yêu cầu tính năng để các nhóm sản phẩm có thể khách quan ưu tiên những gì cần xây dựng tiếp theo dựa trên nhu cầu thực tế thay vì những ý kiến ồn ào nhất.

Theo dõi Trạng thái

Gán trạng thái — đã lên kế hoạch, đã bắt đầu, đã hoàn thành, đã từ chối — để thông báo cho cộng đồng về tiến độ của mỗi đề xuất.

Xác thực linh hoạt

Hỗ trợ các tùy chọn đăng nhập email, OAuth và SSO để người dùng có thể tương tác với ít rào cản nhất, từ đó tăng tỷ lệ gửi và bỏ phiếu.

Tùy chỉnh thương hiệu

Hỗ trợ logo, màu sắc có thể cấu hình và tên miền tùy chỉnh cho phép bạn trình bày cổng thông tin phản hồi như một phần mở rộng liền mạch của sản phẩm của bạn.

Thông báo email

Thông báo tự động giúp người dùng tương tác bằng cách thông báo cho họ khi đề xuất của họ nhận được lượt bình chọn, bình luận hoặc cập nhật trạng thái.

Tại sao lại chạy Fider trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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