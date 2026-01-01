Triển khai GoatCounter với 1 nhấp.
Phân tích web gọn nhẹ, ưu tiên quyền riêng tư, hiển thị lượt xem trang và thông tin chi tiết về khách truy cập mà không cần theo dõi dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cookie.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GoatCounter
GoatCounter là một nền tảng phân tích web mã nguồn mở, đơn giản được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có dữ liệu lượt xem trang có ý nghĩa mà không phải trả giá về quyền riêng tư của tracking cookies hoặc thu thập dữ liệu cá nhân. Nó đếm lượt xem trang, người giới thiệu, trình duyệt, quốc gia và kích thước màn hình — không hơn không kém. Không yêu cầu biểu ngữ đồng ý.
Không giống như các nền tảng phân tích nặng nề yêu cầu nhiều dịch vụ, GoatCounter chạy dưới dạng một single container với cơ sở dữ liệu SQLite tích hợp. Self-hosting trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu khách truy cập dưới sự kiểm soát của bạn, hoàn toàn tách biệt khỏi các mạng analytics của bên thứ ba.
Các tính năng chính của GoatCounter
Không cần cookie
Theo dõi lượt xem trang mà không cần cookie hoặc các định danh cố định, vì vậy không cần biểu ngữ chấp thuận theo GDPR hoặc PECR.
Vùng chứa đơn gọn nhẹ
Chạy dưới dạng một tệp nhị phân Go duy nhất với cơ sở dữ liệu SQLite tích hợp — không cần dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt hay hạ tầng phức tạp.
Theo dõi nguồn giới thiệu và nguồn truy cập
Hiển thị những trang web, công cụ tìm kiếm và chiến dịch nào tạo lưu lượng truy cập đến các trang của bạn mà không tiết lộ danh tính khách truy cập.
Tùy chọn số liệu thống kê công khai
Tùy chọn làm cho bảng điều khiển analytics của bạn hiển thị công khai để người đọc có thể xem số liệu thống kê trang web mà không cần tài khoản.
Tracking script và API
Nhúng một đoạn mã JavaScript nhỏ hoặc sử dụng REST API để đếm lượt xem trang từ bất kỳ trang web, SPA hoặc dịch vụ backend nào.
Tại sao lại chạy GoatCounter trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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