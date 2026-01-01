Triển khai Krayin CRM với cài đặt một nhấp.
Laravel CRM mã nguồn mở để quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, quy trình bán hàng và quan hệ khách hàng từ đầu đến cuối.
Chọn gói VPS cho Krayin CRM
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với Krayin CRM
Krayin CRM là một framework quản lý quan hệ khách hàng miễn phí, mã nguồn mở được xây dựng trên Laravel và Vue.js. Nó cung cấp cho các đội ngũ bán hàng một công cụ làm việc đầy đủ cho vòng đời khách hàng — từ việc thu thập và phân loại khách hàng tiềm năng, theo dõi quy trình bán hàng, tạo báo giá và các hoạt động sau bán hàng — mà không cần cấp phép theo người dùng hoặc bị khóa nhà cung cấp.
Tự host Krayin trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi khách hàng tiềm năng, liên hệ, trao đổi email và số liệu doanh thu trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, đồng thời cho phép các nhà phát triển mở rộng CRM thông qua các gói Laravel, thuộc tính tùy chỉnh và REST API để phù hợp với cách đội ngũ của bạn thực sự bán hàng.
Các tính năng chính của Krayin CRM
Quy trình bán hàng trực quan
Kéo khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn Kanban có thể tùy chỉnh để nhân viên kinh doanh và quản lý luôn nắm bắt được trạng thái giao dịch một cách nhanh chóng.
Quản lý Lead
Thu thập khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu web, chỉ định người phụ trách, chấm điểm theo nguồn và chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện thành tài khoản và báo giá.
Thuộc tính tùy chỉnh
Thêm các trường tùy chỉnh vào khách hàng tiềm năng, liên hệ, tổ chức và báo giá mà không cần chạm vào mã, điều chỉnh CRM để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.
Báo giá và sản phẩm
Tạo báo giá có thương hiệu từ danh mục sản phẩm tích hợp với các quy tắc thuế và chiết khấu, sau đó theo dõi chúng cho đến khi chốt giao dịch thành công.
Email và hoạt động
Ghi lại các cuộc gọi, cuộc họp và email vào bất kỳ bản ghi nào, với chế độ xem lịch và lời nhắc theo dõi để thúc đẩy giao dịch.
Biểu mẫu web và API
Xuất bản các biểu mẫu web có thể nhúng để thu thập khách hàng tiềm năng và sử dụng REST API để đồng bộ hóa dữ liệu với hệ thống marketing hiện có của bạn.
Tại sao lại chạy Krayin CRM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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