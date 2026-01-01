Krayin CRM là một framework quản lý quan hệ khách hàng miễn phí, mã nguồn mở được xây dựng trên Laravel và Vue.js. Nó cung cấp cho các đội ngũ bán hàng một công cụ làm việc đầy đủ cho vòng đời khách hàng — từ việc thu thập và phân loại khách hàng tiềm năng, theo dõi quy trình bán hàng, tạo báo giá và các hoạt động sau bán hàng — mà không cần cấp phép theo người dùng hoặc bị khóa nhà cung cấp.

Tự host Krayin trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi khách hàng tiềm năng, liên hệ, trao đổi email và số liệu doanh thu trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, đồng thời cho phép các nhà phát triển mở rộng CRM thông qua các gói Laravel, thuộc tính tùy chỉnh và REST API để phù hợp với cách đội ngũ của bạn thực sự bán hàng.