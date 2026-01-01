Bionic GPT là một giải pháp thay thế ChatGPT mã nguồn mở, triển khai tại chỗ, được thiết kế cho các tổ chức cần AI tạo sinh trong khi vẫn giữ dữ liệu tuyệt mật. Được xây dựng dựa trên lõi Rust hiệu suất cao, nó kết hợp giao diện kiểu ChatGPT quen thuộc với các tính năng cấp doanh nghiệp như không gian làm việc nhóm, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra và các đường ống Retrieval-Augmented Generation (RAG) tác nhân cho bất kỳ định dạng tài liệu nào.

Tự host Bionic GPT trên VPS của bạn giúp giữ các lời nhắc, lịch sử trò chuyện, nhúng và tài liệu đã tải lên bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo chỗ ngồi hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Nền tảng này kết nối với bất kỳ mô hình tương thích OpenAI nào — các phiên bản Ollama cục bộ hoặc nhà cung cấp từ xa — và bao gồm PostgreSQL với pgvector cho tìm kiếm ngữ nghĩa cùng với một công cụ RAG chuyên dụng để nhập tài liệu và tạo nhúng.