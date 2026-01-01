Triển khai Bionic GPT với cài đặt một nhấp.
Giải pháp thay thế ChatGPT tự host tại chỗ với trò chuyện nhóm, trợ lý được hỗ trợ bởi RAG và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò dành cho doanh nghiệp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bionic GPT
Bionic GPT là một giải pháp thay thế ChatGPT mã nguồn mở, triển khai tại chỗ, được thiết kế cho các tổ chức cần AI tạo sinh trong khi vẫn giữ dữ liệu tuyệt mật. Được xây dựng dựa trên lõi Rust hiệu suất cao, nó kết hợp giao diện kiểu ChatGPT quen thuộc với các tính năng cấp doanh nghiệp như không gian làm việc nhóm, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra và các đường ống Retrieval-Augmented Generation (RAG) tác nhân cho bất kỳ định dạng tài liệu nào.
Tự host Bionic GPT trên VPS của bạn giúp giữ các lời nhắc, lịch sử trò chuyện, nhúng và tài liệu đã tải lên bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí theo chỗ ngồi hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Nền tảng này kết nối với bất kỳ mô hình tương thích OpenAI nào — các phiên bản Ollama cục bộ hoặc nhà cung cấp từ xa — và bao gồm PostgreSQL với pgvector cho tìm kiếm ngữ nghĩa cùng với một công cụ RAG chuyên dụng để nhập tài liệu và tạo nhúng.
Các tính năng chính của Bionic GPT
Trải nghiệm trò chuyện quen thuộc
Giao diện kiểu ChatGPT được trau chuốt với lịch sử trò chuyện và chủ đề đầy đủ cho phép các nhóm sử dụng công cụ mà không cần đào tạo lại, trong khi giao diện người dùng (UI) Rust nhanh chóng giúp các tương tác diễn ra mượt mà.
Trợ lý RAG có tính tác nhân
Xây dựng trợ lý dựa trên tài liệu của riêng bạn — PDF, HTML, CSV, PPTX và hơn thế nữa — với tính năng phân đoạn (chunking) không cần mã, nhúng (embeddings) và lời nhắc hệ thống được cấu hình thông qua giao diện người dùng web.
Nhóm và RBAC
Tổ chức người dùng vào các không gian làm việc nhóm biệt lập, quản lý quyền truy cập tính năng thông qua các vai trò từ SSO của bạn, và thực thi giới hạn sử dụng token theo từng vai trò để chia sẻ dung lượng mô hình một cách công bằng.
Mang bất kỳ LLM nào
Kết nối với các mô hình cục bộ thông qua Ollama hoặc các nhà cung cấp từ xa sử dụng API tương thích với OpenAI, và cho phép người dùng chuyển đổi giữa các mô hình mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.
Thiết kế cho quyền riêng tư
Tài liệu, nhúng và lịch sử trò chuyện luôn nằm trong VPS của bạn, với bảo mật cấp hàng của Postgres và các container được xây dựng tối thiểu từ đầu, cung cấp khả năng phòng thủ chuyên sâu.
Tại sao lại chạy Bionic GPT trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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