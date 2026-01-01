SQLChat là một client SQL dựa trên trò chuyện kết nối với các cơ sở dữ liệu hiện có của bạn và cho phép bạn truy vấn chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thay vì viết SQL thủ công, bạn mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh đơn giản và SQLChat sẽ dịch nó thành một truy vấn SQL, thực thi nó và trả về kết quả — tất cả trong một giao diện đàm thoại. Nó tự động đọc lược đồ cơ sở dữ liệu của bạn để các truy vấn được tạo tham chiếu đến tên bảng và cột thực.

Tự host SQLChat trên VPS của bạn có nghĩa là thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu và kết quả truy vấn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Thiết kế không trạng thái, một dịch vụ giúp nó nhẹ và dễ bảo trì, trong khi hỗ trợ cho một điểm cuối AI tùy chỉnh cho phép bạn định tuyến suy luận thông qua bất kỳ mô hình tương thích OpenAI nào.