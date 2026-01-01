Triển khai SQLChat với 1 nhấp.
Ứng dụng SQL dạng trò chuyện, được hỗ trợ bởi AI, truy vấn bất kỳ cơ sở dữ liệu nào bằng tiếng Anh thông thường thay vì viết SQL.
Chọn gói VPS cho SQLChat
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SQLChat
SQLChat là một client SQL dựa trên trò chuyện kết nối với các cơ sở dữ liệu hiện có của bạn và cho phép bạn truy vấn chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thay vì viết SQL thủ công, bạn mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh đơn giản và SQLChat sẽ dịch nó thành một truy vấn SQL, thực thi nó và trả về kết quả — tất cả trong một giao diện đàm thoại. Nó tự động đọc lược đồ cơ sở dữ liệu của bạn để các truy vấn được tạo tham chiếu đến tên bảng và cột thực.
Tự host SQLChat trên VPS của bạn có nghĩa là thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu và kết quả truy vấn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Thiết kế không trạng thái, một dịch vụ giúp nó nhẹ và dễ bảo trì, trong khi hỗ trợ cho một điểm cuối AI tùy chỉnh cho phép bạn định tuyến suy luận thông qua bất kỳ mô hình tương thích OpenAI nào.
Các tính năng chính của SQLChat
Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên
Mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh đơn giản và SQLChat sẽ tạo ra SQL, thực thi nó và trả về kết quả mà không yêu cầu bạn phải biết cú pháp chính xác.
Hỗ trợ đa database
Kết nối với MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase và các cơ sở dữ liệu khác từ một giao diện duy nhất mà không cần chuyển đổi công cụ.
AI nhận biết Schema
SQLChat tự động đọc lược đồ cơ sở dữ liệu của bạn, cho phép AI tạo ra các truy vấn chính xác tham chiếu đến tên bảng và cột thực tế.
Tùy chỉnh AI endpoint
Hướng SQLChat đến bất kỳ điểm cuối API nào tương thích với OpenAI, bao gồm các mô hình tự lưu trữ thông qua Ollama, để giữ suy luận AI trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Triển khai không trạng thái
Trong chế độ người dùng đơn, SQLChat không lưu trữ dữ liệu phía máy chủ — hồ sơ kết nối nằm trong trình duyệt, giúp việc triển khai nhẹ nhàng mà không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu.
Tại sao lại chạy SQLChat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.