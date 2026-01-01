PatchMon là một nền tảng quản lý bản vá Linux mã nguồn mở và giám sát đội máy chủ cung cấp cho quản trị viên hệ thống một bảng điều khiển duy nhất để theo dõi, phê duyệt và triển khai các bản vá trên tất cả các máy chủ Linux được quản lý. Nó cung cấp khả năng hiển thị tình trạng gói phần mềm theo thời gian thực, vá lỗi có tổ chức với quy trình phê duyệt, quét tuân thủ OpenSCAP và CIS, kiểm tra bảo mật Docker Bench, và một terminal SSH trong trình duyệt được hỗ trợ bởi Apache Guacamole — tất cả mà không yêu cầu bất kỳ máy khách SSH nào trên máy quản lý.

Không giống như các giải pháp quản lý bản vá thương mại tính phí theo từng nút, PatchMon miễn phí để tự lưu trữ và kết nối với các máy chủ được quản lý thông qua một tác nhân nhẹ. Tất cả lịch sử bản vá, báo cáo tuân thủ và kho lưu trữ máy chủ đều nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có dữ liệu nào được gửi đến các dịch vụ bên ngoài.