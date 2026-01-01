Giảm giá lên đến 69% cho PatchMon

Triển khai PatchMon với cài đặt một nhấp.

Nền tảng quản lý bản vá Linux tự lưu trữ và giám sát hệ thống, với thiết bị đầu cuối SSH trong trình duyệt và quét tuân thủ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PatchMon với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho PatchMon

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PatchMon

PatchMon là một nền tảng quản lý bản vá Linux mã nguồn mở và giám sát đội máy chủ cung cấp cho quản trị viên hệ thống một bảng điều khiển duy nhất để theo dõi, phê duyệt và triển khai các bản vá trên tất cả các máy chủ Linux được quản lý. Nó cung cấp khả năng hiển thị tình trạng gói phần mềm theo thời gian thực, vá lỗi có tổ chức với quy trình phê duyệt, quét tuân thủ OpenSCAP và CIS, kiểm tra bảo mật Docker Bench, và một terminal SSH trong trình duyệt được hỗ trợ bởi Apache Guacamole — tất cả mà không yêu cầu bất kỳ máy khách SSH nào trên máy quản lý.

Không giống như các giải pháp quản lý bản vá thương mại tính phí theo từng nút, PatchMon miễn phí để tự lưu trữ và kết nối với các máy chủ được quản lý thông qua một tác nhân nhẹ. Tất cả lịch sử bản vá, báo cáo tuân thủ và kho lưu trữ máy chủ đều nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có dữ liệu nào được gửi đến các dịch vụ bên ngoài.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PatchMon

Điều phối bản vá toàn đội

Xem xét các bản cập nhật đang chờ xử lý trên toàn bộ hệ thống Linux của bạn, phê duyệt các gói vá lỗi và triển khai chúng với các kiểm soát lập lịch và hoàn tác từ một bảng điều khiển duy nhất.

Terminal SSH trong trình duyệt

Truy cập bất kỳ máy chủ được quản lý nào trực tiếp từ trình duyệt thông qua một terminal được hỗ trợ bởi Apache Guacamole — không yêu cầu cài đặt ứng dụng khách SSH hoặc chuyển tiếp cổng.

Quét tuân thủ

Chạy các bản quét bảo mật OpenSCAP, CIS benchmark và Docker Bench trên các máy chủ được quản lý, đồng thời theo dõi tình trạng tuân thủ theo thời gian mà không cần công cụ riêng biệt.

Tình trạng gói thời gian thực

Xem các gói nào đã lỗi thời, dễ bị tấn công hoặc bị thiếu trên mọi máy chủ được quản lý theo thời gian thực, với các chỉ báo mức độ nghiêm trọng và liên kết CVE.

Quy trình phê duyệt bản vá

Yêu cầu phê duyệt rõ ràng trước khi các bản vá được triển khai cho các máy chủ sản xuất, với nhật ký kiểm tra ghi lại ai đã phê duyệt cái gì và khi nào.

Tại sao lại chạy PatchMon trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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