Open WebUI là một giao diện web toàn diện, tự host dành cho các mô hình ngôn ngữ lớn, hoạt động với Ollama, OpenAI và bất kỳ API nào tương thích với OpenAI. Với hơn 140.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó đã trở thành giải pháp mã nguồn mở hàng đầu thay thế cho các dịch vụ trò chuyện AI đám mây, mang đến trải nghiệm hiện đại giống ChatGPT với quyền riêng tư và khả năng kiểm soát của việc tự host.

Tính năng Retrieval Augmented Generation tích hợp sẵn cho phép bạn tạo cơ sở tri thức từ tài liệu của riêng mình để AI có thể trả lời câu hỏi với ngữ cảnh từ dữ liệu của bạn. Gọi thoại, tạo hình ảnh, tích hợp tìm kiếm web và gọi hàm Python hoàn thiện bộ tính năng phục vụ các nhà nghiên cứu cá nhân, đội ngũ phát triển và các doanh nghiệp chú trọng quyền riêng tư.