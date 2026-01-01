Triển khai Open WebUI với cài đặt một nhấp.
Giao diện chat AI tự lưu trữ với RAG, hỗ trợ đa mô hình và bảo mật hoàn toàn — không có dữ liệu nào rời khỏi máy chủ của bạn.
Chọn gói VPS cho Open WebUI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Open WebUI
Open WebUI là một giao diện web toàn diện, tự host dành cho các mô hình ngôn ngữ lớn, hoạt động với Ollama, OpenAI và bất kỳ API nào tương thích với OpenAI. Với hơn 140.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó đã trở thành giải pháp mã nguồn mở hàng đầu thay thế cho các dịch vụ trò chuyện AI đám mây, mang đến trải nghiệm hiện đại giống ChatGPT với quyền riêng tư và khả năng kiểm soát của việc tự host.
Tính năng Retrieval Augmented Generation tích hợp sẵn cho phép bạn tạo cơ sở tri thức từ tài liệu của riêng mình để AI có thể trả lời câu hỏi với ngữ cảnh từ dữ liệu của bạn. Gọi thoại, tạo hình ảnh, tích hợp tìm kiếm web và gọi hàm Python hoàn thiện bộ tính năng phục vụ các nhà nghiên cứu cá nhân, đội ngũ phát triển và các doanh nghiệp chú trọng quyền riêng tư.
Các tính năng chính của Open WebUI
Hỗ trợ đa LLM
Kết nối với Ollama, OpenAI hoặc bất kỳ API nào tương thích với OpenAI và chuyển đổi giữa các mô hình trong cùng một cuộc trò chuyện.
Tài liệu RAG
Tải tài liệu lên để tạo cơ sở tri thức và để AI trả lời các câu hỏi với ngữ cảnh được lấy trực tiếp từ các tệp của bạn.
Tích hợp tìm kiếm web
Kéo thông tin thời gian thực từ hơn 15 nhà cung cấp tìm kiếm trực tiếp vào các cuộc trò chuyện AI mà không cần rời khỏi giao diện.
Tạo giọng nói và hình ảnh
Tích hợp sẵn Chuyển giọng nói thành văn bản, Chuyển văn bản thành giọng nói và tạo hình ảnh thông qua DALL-E, ComfyUI và AUTOMATIC1111.
Xác thực doanh nghiệp
Hỗ trợ LDAP, SCIM 2.0 và OAuth cùng với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho việc triển khai trong nhóm và tổ chức.
Tại sao lại chạy Open WebUI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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