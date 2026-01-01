Giảm giá lên đến 69% cho Scada-LTS

Triển khai Scada-LTS với 1 nhấp.

Hệ thống SCADA web mã nguồn mở để giám sát công nghiệp, bảng điều khiển, cảnh báo và điều khiển thiết bị dựa trên giao thức.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Scada-LTS với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Scada-LTS

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Scada-LTS

Scada-LTS là một hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dựa trên Java, hoạt động trên nền web, được thiết kế cho các kỹ sư cần giám sát và điều khiển thiết bị công nghiệp từ trình duyệt. Được phát triển từ mã nguồn Mango Automation đã được chứng minh, nó đi kèm với trình chỉnh sửa giao diện đồ họa, ghi nhật ký dữ liệu lịch sử, quản lý cảnh báo, scripting và các driver tích hợp sẵn cho Modbus, SNMP, OPC và các giao thức công nghiệp khác — không yêu cầu giấy phép độc quyền hoặc phí theo thẻ.

Tự host Scada-LTS trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu quy trình, thông tin đăng nhập thiết bị và hoạt động của người vận hành hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, đồng thời giúp các dashboard có thể truy cập được cho các đội ngũ hiện trường qua HTTPS tiêu chuẩn mà không làm lộ PLC ra internet công cộng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Scada-LTS

Trình điều khiển đa giao thức

Nguồn dữ liệu Modbus, SNMP, OPC, HTTP và SQL gốc kết nối với PLC, cảm biến và các hệ thống hiện có mà không cần cổng kết nối của bên thứ ba.

Trình chỉnh sửa chế độ xem đồ họa

Trình tạo giao diện kéo và thả cho phép kỹ sư tạo sơ đồ mô phỏng trực tiếp, đồng hồ đo và biểu đồ xu hướng trực tiếp trong trình duyệt.

Báo động và event handlers

Các cấp độ cảnh báo có thể cấu hình với các hành động qua email, kịch bản và điểm đặt biến các bất thường thành các phản hồi tự động trên toàn bộ nhà máy.

Ghi nhật ký dữ liệu lịch sử

Mọi điểm dữ liệu được gắn dấu thời gian và lưu trữ trong MySQL, cho phép phân tích xu hướng dài hạn, báo cáo và nhật ký kiểm toán quy định.

Scripting và các điểm meta

Dựa trên JavaScript, các điểm meta và trình xử lý sự kiện tính toán các giá trị phái sinh, KPIs và logic tùy chỉnh mà không cần dịch vụ bên ngoài.

Kiến trúc gốc web

Chạy trên Apache Tomcat với giao diện người dùng hoàn toàn dựa trên trình duyệt, vì vậy các nhà điều hành truy cập bảng điều khiển từ bất kỳ thiết bị nào trên mạng.

Tại sao lại chạy Scada-LTS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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