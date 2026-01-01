Triển khai Scada-LTS với 1 nhấp.
Hệ thống SCADA web mã nguồn mở để giám sát công nghiệp, bảng điều khiển, cảnh báo và điều khiển thiết bị dựa trên giao thức.
Chọn gói VPS cho Scada-LTS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Scada-LTS
Scada-LTS là một hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dựa trên Java, hoạt động trên nền web, được thiết kế cho các kỹ sư cần giám sát và điều khiển thiết bị công nghiệp từ trình duyệt. Được phát triển từ mã nguồn Mango Automation đã được chứng minh, nó đi kèm với trình chỉnh sửa giao diện đồ họa, ghi nhật ký dữ liệu lịch sử, quản lý cảnh báo, scripting và các driver tích hợp sẵn cho Modbus, SNMP, OPC và các giao thức công nghiệp khác — không yêu cầu giấy phép độc quyền hoặc phí theo thẻ.
Tự host Scada-LTS trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu quy trình, thông tin đăng nhập thiết bị và hoạt động của người vận hành hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, đồng thời giúp các dashboard có thể truy cập được cho các đội ngũ hiện trường qua HTTPS tiêu chuẩn mà không làm lộ PLC ra internet công cộng.
Các tính năng chính của Scada-LTS
Trình điều khiển đa giao thức
Nguồn dữ liệu Modbus, SNMP, OPC, HTTP và SQL gốc kết nối với PLC, cảm biến và các hệ thống hiện có mà không cần cổng kết nối của bên thứ ba.
Trình chỉnh sửa chế độ xem đồ họa
Trình tạo giao diện kéo và thả cho phép kỹ sư tạo sơ đồ mô phỏng trực tiếp, đồng hồ đo và biểu đồ xu hướng trực tiếp trong trình duyệt.
Báo động và event handlers
Các cấp độ cảnh báo có thể cấu hình với các hành động qua email, kịch bản và điểm đặt biến các bất thường thành các phản hồi tự động trên toàn bộ nhà máy.
Ghi nhật ký dữ liệu lịch sử
Mọi điểm dữ liệu được gắn dấu thời gian và lưu trữ trong MySQL, cho phép phân tích xu hướng dài hạn, báo cáo và nhật ký kiểm toán quy định.
Scripting và các điểm meta
Dựa trên JavaScript, các điểm meta và trình xử lý sự kiện tính toán các giá trị phái sinh, KPIs và logic tùy chỉnh mà không cần dịch vụ bên ngoài.
Kiến trúc gốc web
Chạy trên Apache Tomcat với giao diện người dùng hoàn toàn dựa trên trình duyệt, vì vậy các nhà điều hành truy cập bảng điều khiển từ bất kỳ thiết bị nào trên mạng.
Tại sao lại chạy Scada-LTS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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