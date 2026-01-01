Scada-LTS là một hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) dựa trên Java, hoạt động trên nền web, được thiết kế cho các kỹ sư cần giám sát và điều khiển thiết bị công nghiệp từ trình duyệt. Được phát triển từ mã nguồn Mango Automation đã được chứng minh, nó đi kèm với trình chỉnh sửa giao diện đồ họa, ghi nhật ký dữ liệu lịch sử, quản lý cảnh báo, scripting và các driver tích hợp sẵn cho Modbus, SNMP, OPC và các giao thức công nghiệp khác — không yêu cầu giấy phép độc quyền hoặc phí theo thẻ.

Tự host Scada-LTS trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu quy trình, thông tin đăng nhập thiết bị và hoạt động của người vận hành hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, đồng thời giúp các dashboard có thể truy cập được cho các đội ngũ hiện trường qua HTTPS tiêu chuẩn mà không làm lộ PLC ra internet công cộng.