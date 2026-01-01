Triển khai Redis Commander với 1 nhấp.
Giao diện quản lý Redis trên nền tảng web để duyệt các khóa, chỉnh sửa giá trị và giám sát cơ sở dữ liệu Redis từ bất kỳ trình duyệt nào.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Redis Commander
Redis Commander là một giao diện web nhẹ, mã nguồn mở để quản lý các cơ sở dữ liệu Redis. Nó cung cấp một trình duyệt dạng cây để điều hướng các keyspace, các trình chỉnh sửa nội tuyến cho strings, hashes, lists, sets và sorted sets, cùng với một command console tích hợp để chạy các Redis commands tùy ý. Thống kê máy chủ — mức sử dụng bộ nhớ, client đã kết nối, tỷ lệ truy cập — có thể nhìn thấy nhanh chóng trên dashboard.
Bản triển khai này tích hợp Redis Commander với một Redis 7 instance, để bạn có được một key-value store hoạt động đầy đủ và management UI của nó trong một stack duy nhất. HTTP basic auth bảo vệ web interface khỏi truy cập trái phép, và Redis instance được bảo mật bằng một mật khẩu được tạo để nó không bị lộ nếu không có credentials.
Các tính năng chính của Redis Commander
Khóa Trình duyệt
Điều hướng toàn bộ keyspace Redis của bạn dưới dạng cây, tìm kiếm theo mẫu, và kiểm tra hoặc chỉnh sửa bất kỳ giá trị nào trực tiếp trong trình duyệt mà không cần viết lệnh Redis.
Tất cả các kiểu dữ liệu
Xem và chỉnh sửa chuỗi, băm, danh sách, tập hợp, tập hợp đã sắp xếp và luồng với các trình chỉnh sửa nhận biết kiểu hiển thị dữ liệu theo định dạng có cấu trúc, dễ đọc.
Bảng điều khiển lệnh
Thực thi các lệnh Redis tùy ý từ bảng điều khiển tích hợp sẵn và xem phản hồi ngay lập tức — hữu ích cho việc gỡ lỗi, quản trị và các thao tác dữ liệu một lần.
Thống kê máy chủ
Bảng điều khiển hiển thị các chỉ số Redis server theo thời gian thực, bao gồm mức tiêu thụ memory, tỷ lệ hit/miss keyspace, số lượng client đang kết nối và uptime một cách tổng quan.
HTTP Basic Auth
Giao diện web được bảo vệ bằng xác thực tên người dùng và mật khẩu, ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu Redis của bạn thông qua giao diện người dùng trình duyệt.
Tại sao lại chạy Redis Commander trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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