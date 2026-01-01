Redis Commander là một giao diện web nhẹ, mã nguồn mở để quản lý các cơ sở dữ liệu Redis. Nó cung cấp một trình duyệt dạng cây để điều hướng các keyspace, các trình chỉnh sửa nội tuyến cho strings, hashes, lists, sets và sorted sets, cùng với một command console tích hợp để chạy các Redis commands tùy ý. Thống kê máy chủ — mức sử dụng bộ nhớ, client đã kết nối, tỷ lệ truy cập — có thể nhìn thấy nhanh chóng trên dashboard.

Bản triển khai này tích hợp Redis Commander với một Redis 7 instance, để bạn có được một key-value store hoạt động đầy đủ và management UI của nó trong một stack duy nhất. HTTP basic auth bảo vệ web interface khỏi truy cập trái phép, và Redis instance được bảo mật bằng một mật khẩu được tạo để nó không bị lộ nếu không có credentials.