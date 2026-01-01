Neko là một trình duyệt ảo tự lưu trữ truyền phát phiên duyệt web trực tiếp qua WebRTC để nhiều người dùng có thể xem và điều khiển đồng thời. Ban đầu được xây dựng cho các buổi xem chung, nó đã phát triển thành một nền tảng trình duyệt từ xa đa năng hỗ trợ Firefox, Chromium và các công cụ khác với bộ nhớ lưu trữ hồ sơ liên tục.

Tự lưu trữ Neko trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát ai có thể truy cập phiên, giữ IP tại nhà của bạn riêng tư và cung cấp băng thông tải lên cần thiết để truyền phát mượt mà đến mọi người xem được kết nối mà không cần dựa vào các dịch vụ chia sẻ màn hình của bên thứ ba.