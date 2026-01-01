Triển khai Neko với cài đặt một nhấp.
Trình duyệt ảo tự lưu trữ truyền phát một phiên chia sẻ đến nhiều người dùng theo thời gian thực qua WebRTC.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Neko
Neko là một trình duyệt ảo tự lưu trữ truyền phát phiên duyệt web trực tiếp qua WebRTC để nhiều người dùng có thể xem và điều khiển đồng thời. Ban đầu được xây dựng cho các buổi xem chung, nó đã phát triển thành một nền tảng trình duyệt từ xa đa năng hỗ trợ Firefox, Chromium và các công cụ khác với bộ nhớ lưu trữ hồ sơ liên tục.
Tự lưu trữ Neko trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát ai có thể truy cập phiên, giữ IP tại nhà của bạn riêng tư và cung cấp băng thông tải lên cần thiết để truyền phát mượt mà đến mọi người xem được kết nối mà không cần dựa vào các dịch vụ chia sẻ màn hình của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Neko
Phát trực tuyến WebRTC thời gian thực
Streaming độ trễ cực thấp giúp tương tác trình duyệt từ xa có cảm giác nhạy bén như duyệt web cục bộ, ngay cả đối với nhiều người xem đồng thời.
Kiểm soát đa người dùng
Nhiều người dùng có thể chia sẻ quyền điều khiển con trỏ và nhập liệu bàn phím trong cùng một phiên, với các chỉ báo trực quan hiển thị vị trí con trỏ của mỗi người tham gia.
Truy cập dựa trên vai trò
Các vai trò quản trị viên và thành viên cho phép bạn cấp hoặc thu hồi quyền kiểm soát linh hoạt, giữ cho các hoạt động nhạy cảm được bảo vệ trong khi vẫn cho phép duyệt web cộng tác.
Hồ sơ trình duyệt liên tục
Cài đặt trình duyệt, dấu trang và dữ liệu phiên được lưu trữ trong một ổ đĩa được đặt tên để trình duyệt ảo của bạn tiếp tục chính xác từ nơi nó đã dừng lại sau khi khởi động lại.
Bộ máy trình duyệt linh hoạt
Chọn từ Firefox, Chromium, ungoogled-chromium và các biến thể khác để phù hợp với các yêu cầu về quyền riêng tư, khả năng tương thích hoặc tính năng của bạn.
Tại sao lại chạy Neko trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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