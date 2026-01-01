Giảm giá lên đến 69% cho Neko

Triển khai Neko với cài đặt một nhấp.

Trình duyệt ảo tự lưu trữ truyền phát một phiên chia sẻ đến nhiều người dùng theo thời gian thực qua WebRTC.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Neko với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Neko

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Neko

Neko là một trình duyệt ảo tự lưu trữ truyền phát phiên duyệt web trực tiếp qua WebRTC để nhiều người dùng có thể xem và điều khiển đồng thời. Ban đầu được xây dựng cho các buổi xem chung, nó đã phát triển thành một nền tảng trình duyệt từ xa đa năng hỗ trợ Firefox, Chromium và các công cụ khác với bộ nhớ lưu trữ hồ sơ liên tục.

Tự lưu trữ Neko trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát ai có thể truy cập phiên, giữ IP tại nhà của bạn riêng tư và cung cấp băng thông tải lên cần thiết để truyền phát mượt mà đến mọi người xem được kết nối mà không cần dựa vào các dịch vụ chia sẻ màn hình của bên thứ ba.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Neko

Phát trực tuyến WebRTC thời gian thực

Streaming độ trễ cực thấp giúp tương tác trình duyệt từ xa có cảm giác nhạy bén như duyệt web cục bộ, ngay cả đối với nhiều người xem đồng thời.

Kiểm soát đa người dùng

Nhiều người dùng có thể chia sẻ quyền điều khiển con trỏ và nhập liệu bàn phím trong cùng một phiên, với các chỉ báo trực quan hiển thị vị trí con trỏ của mỗi người tham gia.

Truy cập dựa trên vai trò

Các vai trò quản trị viên và thành viên cho phép bạn cấp hoặc thu hồi quyền kiểm soát linh hoạt, giữ cho các hoạt động nhạy cảm được bảo vệ trong khi vẫn cho phép duyệt web cộng tác.

Hồ sơ trình duyệt liên tục

Cài đặt trình duyệt, dấu trang và dữ liệu phiên được lưu trữ trong một ổ đĩa được đặt tên để trình duyệt ảo của bạn tiếp tục chính xác từ nơi nó đã dừng lại sau khi khởi động lại.

Bộ máy trình duyệt linh hoạt

Chọn từ Firefox, Chromium, ungoogled-chromium và các biến thể khác để phù hợp với các yêu cầu về quyền riêng tư, khả năng tương thích hoặc tính năng của bạn.

Tại sao lại chạy Neko trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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