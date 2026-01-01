ESPHome là một hệ thống mã nguồn mở biến các vi điều khiển ESP8266 và ESP32 thành thiết bị nhà thông minh bằng cách sử dụng các tệp cấu hình YAML đơn giản. Không yêu cầu lập trình C++ — chỉ cần định nghĩa cảm biến, công tắc và màn hình trong YAML, ESPHome sẽ tự động biên dịch và nạp firmware được tối ưu hóa. Nó tích hợp nguyên bản với Home Assistant và hỗ trợ MQTT để tương thích với bất kỳ nền tảng tự động hóa nào.

Chạy ESPHome trên VPS cung cấp khả năng quản lý thiết bị luôn hoạt động và biên dịch firmware từ xa có thể truy cập từ mọi nơi. Cấu hình thiết bị của bạn được lưu trữ và sao lưu tập trung, và các bản cập nhật qua mạng (OTA) có thể được kích hoạt mà không cần phải ở trên mạng cục bộ nơi các thiết bị vật lý đang hoạt động.