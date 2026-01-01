Triển khai ESPHome chỉ với một nhấp chuột.
Hệ thống quản lý firmware dựa trên YAML cho vi điều khiển ESP8266 và ESP32 với bảng điều khiển web và cập nhật không dây.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ESPHome
ESPHome là một hệ thống mã nguồn mở biến các vi điều khiển ESP8266 và ESP32 thành thiết bị nhà thông minh bằng cách sử dụng các tệp cấu hình YAML đơn giản. Không yêu cầu lập trình C++ — chỉ cần định nghĩa cảm biến, công tắc và màn hình trong YAML, ESPHome sẽ tự động biên dịch và nạp firmware được tối ưu hóa. Nó tích hợp nguyên bản với Home Assistant và hỗ trợ MQTT để tương thích với bất kỳ nền tảng tự động hóa nào.
Chạy ESPHome trên VPS cung cấp khả năng quản lý thiết bị luôn hoạt động và biên dịch firmware từ xa có thể truy cập từ mọi nơi. Cấu hình thiết bị của bạn được lưu trữ và sao lưu tập trung, và các bản cập nhật qua mạng (OTA) có thể được kích hoạt mà không cần phải ở trên mạng cục bộ nơi các thiết bị vật lý đang hoạt động.
Các tính năng chính của ESPHome
Cấu hình YAML
Xác định hành vi của thiết bị ESP trong các tệp YAML đơn giản với tính năng xác thực tự động — không cần kiến thức C++ hoặc thiết lập IDE.
Cập nhật qua mạng không dây
Đẩy các bản cập nhật firmware không dây cho tất cả các thiết bị ESP của bạn mà không cần truy cập vật lý, giúp việc duy trì các triển khai lớn trở nên dễ dàng.
Tích hợp Home Assistant
Tích hợp API gốc với Home Assistant cho phép phát hiện thiết bị tức thì và điều khiển cục bộ không độ trễ mà không phụ thuộc vào đám mây.
Hơn 500 Thành phần
Hỗ trợ hàng trăm cảm biến, màn hình, bộ điều khiển LED và bộ truyền động có nghĩa là hầu hết mọi phần cứng đều có thể được tích hợp ngay lập tức.
Ghi nhật ký thời gian thực
Truyền trực tiếp nhật ký thiết bị ngay trên bảng điều khiển web để khắc phục sự cố nhanh chóng và giám sát các chỉ số cảm biến trong quá trình phát triển.
Tại sao lại chạy ESPHome trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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