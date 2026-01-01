Giảm giá lên đến 69% cho ESPHome

Triển khai ESPHome chỉ với một nhấp chuột.

Hệ thống quản lý firmware dựa trên YAML cho vi điều khiển ESP8266 và ESP32 với bảng điều khiển web và cập nhật không dây.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai ESPHome chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho ESPHome

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ESPHome

ESPHome là một hệ thống mã nguồn mở biến các vi điều khiển ESP8266 và ESP32 thành thiết bị nhà thông minh bằng cách sử dụng các tệp cấu hình YAML đơn giản. Không yêu cầu lập trình C++ — chỉ cần định nghĩa cảm biến, công tắc và màn hình trong YAML, ESPHome sẽ tự động biên dịch và nạp firmware được tối ưu hóa. Nó tích hợp nguyên bản với Home Assistant và hỗ trợ MQTT để tương thích với bất kỳ nền tảng tự động hóa nào.

Chạy ESPHome trên VPS cung cấp khả năng quản lý thiết bị luôn hoạt động và biên dịch firmware từ xa có thể truy cập từ mọi nơi. Cấu hình thiết bị của bạn được lưu trữ và sao lưu tập trung, và các bản cập nhật qua mạng (OTA) có thể được kích hoạt mà không cần phải ở trên mạng cục bộ nơi các thiết bị vật lý đang hoạt động.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ESPHome

Cấu hình YAML

Xác định hành vi của thiết bị ESP trong các tệp YAML đơn giản với tính năng xác thực tự động — không cần kiến thức C++ hoặc thiết lập IDE.

Cập nhật qua mạng không dây

Đẩy các bản cập nhật firmware không dây cho tất cả các thiết bị ESP của bạn mà không cần truy cập vật lý, giúp việc duy trì các triển khai lớn trở nên dễ dàng.

Tích hợp Home Assistant

Tích hợp API gốc với Home Assistant cho phép phát hiện thiết bị tức thì và điều khiển cục bộ không độ trễ mà không phụ thuộc vào đám mây.

Hơn 500 Thành phần

Hỗ trợ hàng trăm cảm biến, màn hình, bộ điều khiển LED và bộ truyền động có nghĩa là hầu hết mọi phần cứng đều có thể được tích hợp ngay lập tức.

Ghi nhật ký thời gian thực

Truyền trực tiếp nhật ký thiết bị ngay trên bảng điều khiển web để khắc phục sự cố nhanh chóng và giám sát các chỉ số cảm biến trong quá trình phát triển.

Tại sao lại chạy ESPHome trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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