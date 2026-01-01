Galaxy là một nền tảng web mã nguồn mở cho phép các nhà nghiên cứu chạy, chia sẻ và tái tạo các phân tích y sinh chuyên sâu về dữ liệu mà không cần viết một dòng mã nào. Được sử dụng bởi hàng nghìn phòng thí nghiệm trên toàn thế giới, nó tích hợp hàng nghìn công cụ dòng lệnh đằng sau một giao diện trình duyệt thống nhất để các nhà khoa học có thể xây dựng các quy trình sinh học phức tạp, theo dõi mọi thông số và chạy lại chính xác phân tích đó nhiều tháng sau.

Tự lưu trữ Galaxy trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu giải trình tự nhạy cảm, nhóm bệnh nhân và các quy trình chưa công bố hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn, không có phí theo công việc và không phải chờ đợi trong hàng đợi máy chủ chia sẻ. Mẫu này cung cấp một container tất cả trong một duy nhất với Galaxy, PostgreSQL và nginx được cấu hình sẵn để triển khai tức thì cho một người thuê duy nhất.