Triển khai Galaxy với cài đặt một nhấp.
Nền tảng web mã nguồn mở để phân tích tin sinh học dễ tiếp cận, có thể tái tạo và quy trình làm việc khoa học chuyên sâu về dữ liệu.
Chọn gói VPS cho Galaxy
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Galaxy
Galaxy là một nền tảng web mã nguồn mở cho phép các nhà nghiên cứu chạy, chia sẻ và tái tạo các phân tích y sinh chuyên sâu về dữ liệu mà không cần viết một dòng mã nào. Được sử dụng bởi hàng nghìn phòng thí nghiệm trên toàn thế giới, nó tích hợp hàng nghìn công cụ dòng lệnh đằng sau một giao diện trình duyệt thống nhất để các nhà khoa học có thể xây dựng các quy trình sinh học phức tạp, theo dõi mọi thông số và chạy lại chính xác phân tích đó nhiều tháng sau.
Tự lưu trữ Galaxy trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu giải trình tự nhạy cảm, nhóm bệnh nhân và các quy trình chưa công bố hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn, không có phí theo công việc và không phải chờ đợi trong hàng đợi máy chủ chia sẻ. Mẫu này cung cấp một container tất cả trong một duy nhất với Galaxy, PostgreSQL và nginx được cấu hình sẵn để triển khai tức thì cho một người thuê duy nhất.
Các tính năng chính của Galaxy
Quy trình làm việc có thể tái tạo
Ghi lại mọi công cụ, tham số và phiên bản tập dữ liệu để mọi phân tích có thể được chạy lại từng bit một nhiều tháng hoặc nhiều năm sau đó.
Trình chỉnh sửa quy trình trực quan
Tạo các bioinformatics pipeline đa bước trên giao diện kéo và thả mà không cần viết script bằng Bash hoặc Snakemake.
Hàng ngàn công cụ
Cài đặt các công cụ đã được kiểm duyệt từ Galaxy Tool Shed bao gồm genomics, proteomics, metabolomics, hình ảnh và machine learning.
Sổ tay tương tác
Khởi chạy Jupyter, RStudio và các môi trường tương tác khác trực tiếp trên lịch sử và tập dữ liệu Galaxy của bạn.
Lịch sử và chia sẻ
Tổ chức mọi lần chạy phân tích trong một lịch sử được lập phiên bản có thể được chia sẻ, xuất bản hoặc nhập bởi những người cộng tác chỉ với một cú nhấp chuột.
Conda giải quyết phụ thuộc
Các công cụ tự động giải quyết các phụ thuộc của chúng thông qua Conda và BioContainers, loại bỏ xung đột môi trường.
Tại sao lại chạy Galaxy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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