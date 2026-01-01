RSSHub là mạng RSS mã nguồn mở lớn nhất thế giới, hỗ trợ hơn 5.000 tuyến đường cho các nền tảng đã ngừng cung cấp nguồn cấp dữ liệu RSS gốc — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub và nhiều nền tảng khác. Với hơn 41.000 lượt gắn sao trên GitHub và sự đóng góp từ hơn 1.300 nhà phát triển, nó đã trở thành giải pháp hàng đầu để duy trì khả năng đăng ký của web mở.

Tự host RSSHub có nghĩa là thói quen tiêu thụ nội dung của bạn vẫn được giữ riêng tư — tất cả các yêu cầu nguồn cấp dữ liệu đều bắt nguồn từ máy chủ của riêng bạn thay vì các phiên bản công khai có thể ghi lại các truy vấn. Bộ nhớ đệm Redis giúp các nguồn cấp dữ liệu được truy cập thường xuyên nhanh chóng và giảm tải cho các trang web nguồn.