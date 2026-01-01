Triển khai RSSHub chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình tạo RSS feed mã nguồn mở giúp mọi trang web có thể đăng ký theo dõi, từ mạng xã hội đến GitHub và hơn thế nữa.
Chọn gói VPS cho RSSHub
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RSSHub
RSSHub là mạng RSS mã nguồn mở lớn nhất thế giới, hỗ trợ hơn 5.000 tuyến đường cho các nền tảng đã ngừng cung cấp nguồn cấp dữ liệu RSS gốc — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub và nhiều nền tảng khác. Với hơn 41.000 lượt gắn sao trên GitHub và sự đóng góp từ hơn 1.300 nhà phát triển, nó đã trở thành giải pháp hàng đầu để duy trì khả năng đăng ký của web mở.
Tự host RSSHub có nghĩa là thói quen tiêu thụ nội dung của bạn vẫn được giữ riêng tư — tất cả các yêu cầu nguồn cấp dữ liệu đều bắt nguồn từ máy chủ của riêng bạn thay vì các phiên bản công khai có thể ghi lại các truy vấn. Bộ nhớ đệm Redis giúp các nguồn cấp dữ liệu được truy cập thường xuyên nhanh chóng và giảm tải cho các trang web nguồn.
Các tính năng chính của RSSHub
Hơn 5.000 Kênh Nội dung
Bao gồm hàng trăm nền tảng, bao gồm mạng xã hội, trang tin tức, GitHub, e-commerce và các ấn phẩm chuyên biệt — nếu nó có một trang, RSSHub có thể biến nó thành một nguồn cấp dữ liệu.
Bảng tin mạng xã hội
Tạo nguồn cấp dữ liệu RSS từ Instagram, Twitter, TikTok và YouTube mà không cần tạo tài khoản hoặc cấp quyền truy cập thông tin đăng nhập của bạn cho các ứng dụng của bên thứ ba.
Bộ nhớ đệm Redis
Tích hợp Redis tích hợp sẵn mang lại phản hồi nguồn cấp dữ liệu nhanh chóng cho các tuyến đường được truy cập thường xuyên, đồng thời giảm các yêu cầu lặp lại đến các trang web nguồn.
Duyệt web ưu tiên quyền riêng tư
Theo dõi bất kỳ nguồn nội dung nào thông qua trình đọc tin tức của bạn mà không chia sẻ thói quen đọc với các nền tảng thương mại hoặc các dịch vụ tổng hợp.
Tích hợp tự động hóa
Kết nối nguồn cấp dữ liệu RSSHub với n8n, Zapier hoặc Home Assistant để kích hoạt quy trình làm việc bất cứ khi nào nội dung mới được xuất bản trên bất kỳ nền tảng nào được hỗ trợ.
Tại sao lại chạy RSSHub trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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