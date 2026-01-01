Triển khai Mbin với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận phân tán, tự host được xây dựng trên ActivityPub — một nhánh do cộng đồng phát triển của Kbin.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Mbin
Mbin là một trình tổng hợp nội dung liên kết, mã nguồn mở, kết hợp chia sẻ liên kết, thảo luận theo luồng, bỏ phiếu và microblogging trên một nền tảng duy nhất. Là một nhánh của Kbin được cộng đồng duy trì, nó giao tiếp nguyên bản bằng ActivityPub, vì vậy phiên bản của bạn có thể tương tác với Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed và fediverse rộng lớn hơn mà không cần cầu nối hay hệ thống phụ trợ bổ sung.
Chạy Mbin trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một góc tự quản trong fediverse nơi bạn đặt ra các quy tắc, kiểm duyệt các tạp chí và lưu giữ mọi bài đăng cũng như phiếu bầu trong cơ sở dữ liệu mà bạn sở hữu. Không có công ty trung tâm, không quảng cáo, không có thuật toán sắp xếp lại dòng thời gian và không có điều khoản nền tảng nào có thể thay đổi mà không báo trước.
Các tính năng chính của Mbin
Liên kết ActivityPub
Hỗ trợ ActivityPub tích hợp sẵn kết nối phiên bản của bạn với Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed và mọi máy chủ fediverse tương thích khác.
Tạp chí và chủ đề
Tổ chức nội dung thành các tạp chí theo chủ đề với các bình luận theo luồng kiểu Reddit, bỏ phiếu và trải nghiệm tổng hợp liên kết quen thuộc.
Microblogging tích hợp
Đăng các cập nhật ngắn cùng với các chuỗi bài viết dài và cả hai đều có thể tiếp cận cùng một đối tượng liên kết từ một tài khoản.
Kiểm duyệt và kiểm soát liên kết
Kiểm duyệt viên cho từng chuyên mục, công cụ quản trị toàn hệ thống và danh sách cho phép hoặc chặn của tính năng liên kết giúp bạn định hình cộng đồng mà bạn muốn quản lý.
OAuth và REST API
Máy chủ OAuth 2.0 hàng đầu và API REST được tài liệu hóa hỗ trợ các ứng dụng di động, bot và tích hợp của bên thứ ba.
Mã nguồn mở và do cộng đồng dẫn dắt
Được cấp phép AGPL và được duy trì bởi một cộng đồng đóng góp tích cực sau khi phân nhánh từ Kbin — không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.
Tại sao lại chạy Mbin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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