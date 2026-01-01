Mbin là một trình tổng hợp nội dung liên kết, mã nguồn mở, kết hợp chia sẻ liên kết, thảo luận theo luồng, bỏ phiếu và microblogging trên một nền tảng duy nhất. Là một nhánh của Kbin được cộng đồng duy trì, nó giao tiếp nguyên bản bằng ActivityPub, vì vậy phiên bản của bạn có thể tương tác với Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed và fediverse rộng lớn hơn mà không cần cầu nối hay hệ thống phụ trợ bổ sung.

Chạy Mbin trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một góc tự quản trong fediverse nơi bạn đặt ra các quy tắc, kiểm duyệt các tạp chí và lưu giữ mọi bài đăng cũng như phiếu bầu trong cơ sở dữ liệu mà bạn sở hữu. Không có công ty trung tâm, không quảng cáo, không có thuật toán sắp xếp lại dòng thời gian và không có điều khoản nền tảng nào có thể thay đổi mà không báo trước.