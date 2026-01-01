Giảm giá lên đến 69% cho Mbin

Triển khai Mbin với 1 nhấp cài đặt.

Nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận phân tán, tự host được xây dựng trên ActivityPub — một nhánh do cộng đồng phát triển của Kbin.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Mbin với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Mbin

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Mbin

Mbin là một trình tổng hợp nội dung liên kết, mã nguồn mở, kết hợp chia sẻ liên kết, thảo luận theo luồng, bỏ phiếu và microblogging trên một nền tảng duy nhất. Là một nhánh của Kbin được cộng đồng duy trì, nó giao tiếp nguyên bản bằng ActivityPub, vì vậy phiên bản của bạn có thể tương tác với Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed và fediverse rộng lớn hơn mà không cần cầu nối hay hệ thống phụ trợ bổ sung.

Chạy Mbin trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một góc tự quản trong fediverse nơi bạn đặt ra các quy tắc, kiểm duyệt các tạp chí và lưu giữ mọi bài đăng cũng như phiếu bầu trong cơ sở dữ liệu mà bạn sở hữu. Không có công ty trung tâm, không quảng cáo, không có thuật toán sắp xếp lại dòng thời gian và không có điều khoản nền tảng nào có thể thay đổi mà không báo trước.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Mbin

Liên kết ActivityPub

Hỗ trợ ActivityPub tích hợp sẵn kết nối phiên bản của bạn với Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed và mọi máy chủ fediverse tương thích khác.

Tạp chí và chủ đề

Tổ chức nội dung thành các tạp chí theo chủ đề với các bình luận theo luồng kiểu Reddit, bỏ phiếu và trải nghiệm tổng hợp liên kết quen thuộc.

Microblogging tích hợp

Đăng các cập nhật ngắn cùng với các chuỗi bài viết dài và cả hai đều có thể tiếp cận cùng một đối tượng liên kết từ một tài khoản.

Kiểm duyệt và kiểm soát liên kết

Kiểm duyệt viên cho từng chuyên mục, công cụ quản trị toàn hệ thống và danh sách cho phép hoặc chặn của tính năng liên kết giúp bạn định hình cộng đồng mà bạn muốn quản lý.

OAuth và REST API

Máy chủ OAuth 2.0 hàng đầu và API REST được tài liệu hóa hỗ trợ các ứng dụng di động, bot và tích hợp của bên thứ ba.

Mã nguồn mở và do cộng đồng dẫn dắt

Được cấp phép AGPL và được duy trì bởi một cộng đồng đóng góp tích cực sau khi phân nhánh từ Kbin — không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Tại sao lại chạy Mbin trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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