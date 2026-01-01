Triển khai OMERO chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng quản lý dữ liệu hình ảnh mã nguồn mở cho kính hiển vi khoa học với trình xem web đa chiều.
Chọn gói VPS cho OMERO
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OMERO
OMERO là nền tảng quản lý dữ liệu Môi trường Kính hiển vi Mở được xây dựng cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu làm việc với dữ liệu hình ảnh sinh học đa chiều. Nó nhập hình ảnh kính hiển vi từ hơn 150 định dạng tệp độc quyền thông qua Bio-Formats, lưu trữ chúng trong một kho lưu trữ có thể truy vấn và phục vụ chúng thông qua một trình xem web xử lý các kênh, ảnh tua nhanh thời gian và Z-stacks mà không cần phần mềm độc quyền.
Tự host OMERO trên VPS của bạn mang lại cho các nhóm phòng thí nghiệm toàn quyền kiểm soát dữ liệu hình ảnh thô, chú thích và quyền truy cập, đồng thời đóng gói back end OMERO.server, front end OMERO.web và kho lưu trữ PostgreSQL trong một lần triển khai duy nhất.
Các tính năng chính của OMERO
Trình xem đa chiều
Duyệt Z-stacks, trình tự tua nhanh thời gian và thu nhận đa kênh trực tiếp trong trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm kính hiển vi trên máy tính để bàn.
Bio-Formats nhập
Nhập hình ảnh từ hơn 150 định dạng kính hiển vi độc quyền và bảo toàn siêu dữ liệu gốc thông qua thư viện Bio-Formats đi kèm.
Nhóm và quyền hạn
Tổ chức các nhà nghiên cứu thành các nhóm cộng tác với quyền chỉ đọc, đọc-ghi chú hoặc đọc-ghi trên các tập dữ liệu và dự án được chia sẻ.
Chú thích và thẻ
Đính kèm thẻ, xếp hạng, bình luận, cặp khóa-giá trị và tệp đính kèm vào hình ảnh để ngữ cảnh thử nghiệm luôn được liên kết với dữ liệu thô.
Scripting và APIs
Tự động hóa các quy trình phân tích thông qua các API của Python, Java và MATLAB hoặc chạy các OMERO.scripts phía máy chủ đối với toàn bộ tập dữ liệu.
Tại sao lại chạy OMERO trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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