Giảm giá lên đến 69% cho OMERO

Triển khai OMERO chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng quản lý dữ liệu hình ảnh mã nguồn mở cho kính hiển vi khoa học với trình xem web đa chiều.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OMERO chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho OMERO

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OMERO

OMERO là nền tảng quản lý dữ liệu Môi trường Kính hiển vi Mở được xây dựng cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu làm việc với dữ liệu hình ảnh sinh học đa chiều. Nó nhập hình ảnh kính hiển vi từ hơn 150 định dạng tệp độc quyền thông qua Bio-Formats, lưu trữ chúng trong một kho lưu trữ có thể truy vấn và phục vụ chúng thông qua một trình xem web xử lý các kênh, ảnh tua nhanh thời gian và Z-stacks mà không cần phần mềm độc quyền.

Tự host OMERO trên VPS của bạn mang lại cho các nhóm phòng thí nghiệm toàn quyền kiểm soát dữ liệu hình ảnh thô, chú thích và quyền truy cập, đồng thời đóng gói back end OMERO.server, front end OMERO.web và kho lưu trữ PostgreSQL trong một lần triển khai duy nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OMERO

Trình xem đa chiều

Duyệt Z-stacks, trình tự tua nhanh thời gian và thu nhận đa kênh trực tiếp trong trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm kính hiển vi trên máy tính để bàn.

Bio-Formats nhập

Nhập hình ảnh từ hơn 150 định dạng kính hiển vi độc quyền và bảo toàn siêu dữ liệu gốc thông qua thư viện Bio-Formats đi kèm.

Nhóm và quyền hạn

Tổ chức các nhà nghiên cứu thành các nhóm cộng tác với quyền chỉ đọc, đọc-ghi chú hoặc đọc-ghi trên các tập dữ liệu và dự án được chia sẻ.

Chú thích và thẻ

Đính kèm thẻ, xếp hạng, bình luận, cặp khóa-giá trị và tệp đính kèm vào hình ảnh để ngữ cảnh thử nghiệm luôn được liên kết với dữ liệu thô.

Scripting và APIs

Tự động hóa các quy trình phân tích thông qua các API của Python, Java và MATLAB hoặc chạy các OMERO.scripts phía máy chủ đối với toàn bộ tập dữ liệu.

Tại sao lại chạy OMERO trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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