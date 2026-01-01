Eclipse Mosquitto là triển khai mã nguồn mở tham chiếu của giao thức MQTT, hỗ trợ các phiên bản 5.0, 3.1.1 và 3.1. Chi phí nhị phân tối thiểu và mô hình xuất bản/đăng ký của MQTT khiến nó trở thành lựa chọn tiêu chuẩn cho các mạng cảm biến IoT, trung tâm tự động hóa nhà thông minh và bất kỳ ứng dụng nào mà băng thông và thời lượng pin là quan trọng. Mosquitto được triển khai trong các môi trường sản xuất, từ các thiết lập gia đình Raspberry Pi đơn lẻ đến các triển khai IoT công nghiệp quy mô lớn.

Mẫu này triển khai Mosquitto với xác thực bằng mật khẩu được bật theo mặc định và bộ nhớ lưu trữ liên tục cho dữ liệu tin nhắn và cấu hình. Tự lưu trữ mang lại cho bạn kết nối và tin nhắn không giới hạn mà không phải trả phí cho mỗi thiết bị, toàn quyền kiểm soát danh sách kiểm soát truy cập và khả năng phân phối độ trễ thấp nhất quán mà các nhà môi giới đám mây dùng chung không thể đảm bảo.