Giảm giá lên đến 69% cho Eclipse Mosquitto

Triển khai Eclipse Mosquitto chỉ với một cú nhấp.

Công cụ môi giới MQTT mã nguồn mở gọn nhẹ để kết nối các thiết bị IoT, cảm biến và ứng dụng với nhắn tin xuất bản/đăng ký.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Eclipse Mosquitto chỉ với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Eclipse Mosquitto

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

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Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto là triển khai mã nguồn mở tham chiếu của giao thức MQTT, hỗ trợ các phiên bản 5.0, 3.1.1 và 3.1. Chi phí nhị phân tối thiểu và mô hình xuất bản/đăng ký của MQTT khiến nó trở thành lựa chọn tiêu chuẩn cho các mạng cảm biến IoT, trung tâm tự động hóa nhà thông minh và bất kỳ ứng dụng nào mà băng thông và thời lượng pin là quan trọng. Mosquitto được triển khai trong các môi trường sản xuất, từ các thiết lập gia đình Raspberry Pi đơn lẻ đến các triển khai IoT công nghiệp quy mô lớn.

Mẫu này triển khai Mosquitto với xác thực bằng mật khẩu được bật theo mặc định và bộ nhớ lưu trữ liên tục cho dữ liệu tin nhắn và cấu hình. Tự lưu trữ mang lại cho bạn kết nối và tin nhắn không giới hạn mà không phải trả phí cho mỗi thiết bị, toàn quyền kiểm soát danh sách kiểm soát truy cập và khả năng phân phối độ trễ thấp nhất quán mà các nhà môi giới đám mây dùng chung không thể đảm bảo.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Eclipse Mosquitto

Hỗ trợ Giao thức MQTT

Hỗ trợ các phiên bản MQTT 5.0, 3.1.1 và 3.1, đảm bảo khả năng tương thích với toàn bộ thiết bị IoT, thư viện và công cụ client.

Xác thực mật khẩu

Xác thực dựa trên mật khẩu được cấu hình sẵn chặn các kết nối trái phép ngay từ khi broker khởi động, không yêu cầu thiết lập bổ sung.

Duy trì tin nhắn

Các tin nhắn được giữ lại và các đảm bảo phân phối QoS vẫn tồn tại sau khi broker khởi động lại, đảm bảo các thiết bị kết nối lại sau thời gian ngừng hoạt động sẽ nhận được các bản cập nhật bị bỏ lỡ.

Kiểm soát truy cập chủ đề

Các quy tắc ACL hạn chế những client nào có thể xuất bản hoặc đăng ký các chủ đề cụ thể, cho phép cấu hình broker đa người thuê chi tiết.

Mã hóa TLS

Hỗ trợ TLS/SSL tích hợp mã hóa tất cả các kết nối client, bảo vệ dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển khi đang truyền tải qua các mạng không đáng tin cậy.

Tại sao lại chạy Eclipse Mosquitto trên Hostinger

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Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

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Khởi chạy với một nhấp chuột

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Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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