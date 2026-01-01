Triển khai Eclipse Mosquitto chỉ với một cú nhấp.
Công cụ môi giới MQTT mã nguồn mở gọn nhẹ để kết nối các thiết bị IoT, cảm biến và ứng dụng với nhắn tin xuất bản/đăng ký.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto là triển khai mã nguồn mở tham chiếu của giao thức MQTT, hỗ trợ các phiên bản 5.0, 3.1.1 và 3.1. Chi phí nhị phân tối thiểu và mô hình xuất bản/đăng ký của MQTT khiến nó trở thành lựa chọn tiêu chuẩn cho các mạng cảm biến IoT, trung tâm tự động hóa nhà thông minh và bất kỳ ứng dụng nào mà băng thông và thời lượng pin là quan trọng. Mosquitto được triển khai trong các môi trường sản xuất, từ các thiết lập gia đình Raspberry Pi đơn lẻ đến các triển khai IoT công nghiệp quy mô lớn.
Mẫu này triển khai Mosquitto với xác thực bằng mật khẩu được bật theo mặc định và bộ nhớ lưu trữ liên tục cho dữ liệu tin nhắn và cấu hình. Tự lưu trữ mang lại cho bạn kết nối và tin nhắn không giới hạn mà không phải trả phí cho mỗi thiết bị, toàn quyền kiểm soát danh sách kiểm soát truy cập và khả năng phân phối độ trễ thấp nhất quán mà các nhà môi giới đám mây dùng chung không thể đảm bảo.
Các tính năng chính của Eclipse Mosquitto
Hỗ trợ Giao thức MQTT
Hỗ trợ các phiên bản MQTT 5.0, 3.1.1 và 3.1, đảm bảo khả năng tương thích với toàn bộ thiết bị IoT, thư viện và công cụ client.
Xác thực mật khẩu
Xác thực dựa trên mật khẩu được cấu hình sẵn chặn các kết nối trái phép ngay từ khi broker khởi động, không yêu cầu thiết lập bổ sung.
Duy trì tin nhắn
Các tin nhắn được giữ lại và các đảm bảo phân phối QoS vẫn tồn tại sau khi broker khởi động lại, đảm bảo các thiết bị kết nối lại sau thời gian ngừng hoạt động sẽ nhận được các bản cập nhật bị bỏ lỡ.
Kiểm soát truy cập chủ đề
Các quy tắc ACL hạn chế những client nào có thể xuất bản hoặc đăng ký các chủ đề cụ thể, cho phép cấu hình broker đa người thuê chi tiết.
Mã hóa TLS
Hỗ trợ TLS/SSL tích hợp mã hóa tất cả các kết nối client, bảo vệ dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển khi đang truyền tải qua các mạng không đáng tin cậy.
Tại sao lại chạy Eclipse Mosquitto trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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