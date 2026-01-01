Teable là một giải pháp thay thế nhanh chóng, mã nguồn mở cho Airtable, kết hợp giao diện bảng tính quen thuộc với toàn bộ sức mạnh của cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Nó hỗ trợ các loại trường phong phú, nhiều chế độ xem, cộng tác theo thời gian thực và lọc cấp hàng — tất cả được hỗ trợ bởi một cơ sở dữ liệu mà bạn hoàn toàn kiểm soát.

Tự host Teable trên một VPS có nghĩa là dữ liệu kinh doanh của bạn nằm trong phiên bản PostgreSQL của riêng bạn mà không giới hạn hàng, không phí mỗi chỗ ngồi và không bị khóa nhà cung cấp. Các nhóm có thể xây dựng các công cụ nội bộ, trình theo dõi dự án và cơ sở dữ liệu kiểu CRM mà không cần viết mã.