Triển khai Teable với cài đặt một nhấp.
Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở không cần code với giao diện bảng tính, được cung cấp bởi PostgreSQL và cộng tác thời gian thực.
Chọn gói VPS cho Teable
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Teable
Teable là một giải pháp thay thế nhanh chóng, mã nguồn mở cho Airtable, kết hợp giao diện bảng tính quen thuộc với toàn bộ sức mạnh của cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Nó hỗ trợ các loại trường phong phú, nhiều chế độ xem, cộng tác theo thời gian thực và lọc cấp hàng — tất cả được hỗ trợ bởi một cơ sở dữ liệu mà bạn hoàn toàn kiểm soát.
Tự host Teable trên một VPS có nghĩa là dữ liệu kinh doanh của bạn nằm trong phiên bản PostgreSQL của riêng bạn mà không giới hạn hàng, không phí mỗi chỗ ngồi và không bị khóa nhà cung cấp. Các nhóm có thể xây dựng các công cụ nội bộ, trình theo dõi dự án và cơ sở dữ liệu kiểu CRM mà không cần viết mã.
Các tính năng chính của Teable
PostgreSQL backend
Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu PostgreSQL tiêu chuẩn mà bạn sở hữu, không có định dạng độc quyền hoặc bị khóa nhà cung cấp.
Nhiều kiểu xem
Chuyển đổi giữa các chế độ xem dạng lưới, thư viện, kanban, lịch và biểu mẫu để làm việc với dữ liệu theo định dạng phù hợp với từng quy trình làm việc.
Cộng tác thời gian thực
Nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa bảng đồng thời với các cập nhật trực tiếp và không có xung đột.
Không giới hạn hàng
Không giống như các giải pháp SaaS thay thế, Teable tự host không áp đặt bất kỳ giới hạn nhân tạo nào về số hàng, bảng hoặc kích thước không gian làm việc.
Truy cập API
Một API RESTful cho phép bạn tích hợp dữ liệu Teable với các công cụ bên ngoài, nền tảng tự động hóa và các ứng dụng tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy Teable trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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