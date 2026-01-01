Triển khai SnapOtter với cài đặt một nhấp.
Bộ xử lý hình ảnh tự lưu trữ với hơn 55 công cụ, tính năng AI cục bộ và quy trình xử lý hàng loạt — hình ảnh không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SnapOtter
SnapOtter là một nền tảng xử lý hình ảnh tự lưu trữ, kết hợp bộ công cụ chỉnh sửa toàn diện — thay đổi kích thước, cắt, nén, chuyển đổi, đóng dấu bản quyền và nhiều hơn nữa — với các khả năng AI cục bộ bao gồm xóa nền, nâng cấp hình ảnh, OCR và phục hồi ảnh. Tất cả quá trình xử lý chạy trên máy chủ của riêng bạn bằng CPU hoặc GPU, vì vậy các tệp gốc và kết quả không bao giờ đi qua các dịch vụ bên ngoài.
Với sự hỗ trợ cho hơn 55 định dạng đầu vào bao gồm 23 định dạng RAW máy ảnh và 14 định dạng đầu ra, SnapOtter xử lý mọi thứ từ chỉnh sửa nhanh một hình ảnh đến các quy trình làm việc hàng loạt phức tạp được xây dựng bằng trình tạo quy trình trực quan của nó. Một REST API với tài liệu Swagger tương tác giúp việc tích hợp xử lý hình ảnh vào bất kỳ ứng dụng hoặc tự động hóa nào trở nên đơn giản.
Các tính năng chính của SnapOtter
Hỗ trợ 55+ định dạng
Xử lý các định dạng JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 định dạng RAW máy ảnh và nhiều định dạng khác — chuyển đổi giữa bất kỳ định dạng được hỗ trợ nào chỉ trong một thao tác duy nhất.
Xử lý AI địa phương
Xóa nền, nâng cấp hình ảnh, OCR, cải thiện khuôn mặt và phục hồi ảnh chạy hoàn toàn trên CPU hoặc GPU của VPS của bạn — không có cuộc gọi API bên ngoài hoặc chia sẻ dữ liệu.
Trình tạo pipeline trực quan
Xâu chuỗi nhiều thao tác hình ảnh thành các quy trình có thể tái sử dụng để xử lý hàng loạt, nhờ đó các quy trình lặp đi lặp lại sẽ chạy tự động mà không cần các bước thủ công mỗi lần.
REST API kèm theo tài liệu
Mọi công cụ đều có thể truy cập thông qua một REST API có tài liệu với Swagger UI tương tác tại /api/docs, giúp dễ dàng tích hợp xử lý ảnh vào các ứng dụng và tập lệnh.
Xử lý hàng loạt
Tải lên và chuyển đổi toàn bộ thư mục hình ảnh trong một tác vụ, áp dụng cùng một thao tác cho hàng trăm tệp cùng lúc.
Tại sao lại chạy SnapOtter trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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