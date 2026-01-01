SnapOtter là một nền tảng xử lý hình ảnh tự lưu trữ, kết hợp bộ công cụ chỉnh sửa toàn diện — thay đổi kích thước, cắt, nén, chuyển đổi, đóng dấu bản quyền và nhiều hơn nữa — với các khả năng AI cục bộ bao gồm xóa nền, nâng cấp hình ảnh, OCR và phục hồi ảnh. Tất cả quá trình xử lý chạy trên máy chủ của riêng bạn bằng CPU hoặc GPU, vì vậy các tệp gốc và kết quả không bao giờ đi qua các dịch vụ bên ngoài.

Với sự hỗ trợ cho hơn 55 định dạng đầu vào bao gồm 23 định dạng RAW máy ảnh và 14 định dạng đầu ra, SnapOtter xử lý mọi thứ từ chỉnh sửa nhanh một hình ảnh đến các quy trình làm việc hàng loạt phức tạp được xây dựng bằng trình tạo quy trình trực quan của nó. Một REST API với tài liệu Swagger tương tác giúp việc tích hợp xử lý hình ảnh vào bất kỳ ứng dụng hoặc tự động hóa nào trở nên đơn giản.