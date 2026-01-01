Triển khai Countly với 1 nhấp.
Nền tảng phân tích sản phẩm ưu tiên quyền riêng tư để theo dõi hành trình người dùng trên các ứng dụng di động, web và máy tính để bàn.
Chọn gói VPS cho Countly
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Countly
Countly là một nền tảng phân tích và tương tác mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, được hàng nghìn đội ngũ tin dùng để theo dõi hiệu suất sản phẩm và hành vi người dùng trên các ứng dụng di động, web, máy tính để bàn và IoT. Kiến trúc dựa trên plugin của nó cho phép bạn chỉ bật những gì bạn cần — từ theo dõi phiên và báo cáo sự cố đến thông báo đẩy và cấu hình từ xa — mà không làm phình to quá trình triển khai của bạn.
Tự lưu trữ Countly mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu phân tích của mình, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba, không giới hạn lấy mẫu và không tính phí theo sự kiện. Chạy nó trên VPS của riêng bạn để giữ dữ liệu hành vi người dùng nhạy cảm hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ GDPR và quyền riêng tư.
Các tính năng chính của Countly
Theo dõi đa nền tảng
Thu thập các phiên, sự kiện và hành trình người dùng từ các ứng dụng di động (iOS, Android), web và máy tính để bàn bằng cách sử dụng các SDK chính thức cho React Native, Flutter, Unity và nhiều hơn nữa.
Báo cáo sự cố
Thu thập và phân tích lỗi cũng như sự cố trên tất cả các nền tảng, với toàn bộ dấu vết ngăn xếp và số lượng người dùng bị ảnh hưởng để giúp ưu tiên các bản sửa lỗi.
Thông báo đẩy
Gửi thông báo đẩy được nhắm mục tiêu đến người dùng iOS và Android trực tiếp từ bảng điều khiển, với phân khúc đối tượng và theo dõi việc gửi.
Cấu hình từ xa
Cập nhật hành vi ứng dụng theo thời gian thực mà không cần phát hành phiên bản mới, sử dụng các cặp khóa-giá trị cấu hình từ xa được liên kết với các phân đoạn người dùng cụ thể.
Trung tâm Tuân thủ
Xử lý quản lý sự đồng ý GDPR và các yêu cầu của chủ thể dữ liệu — bao gồm xuất dữ liệu và xóa dữ liệu — từ một giao diện tích hợp duy nhất.
Tại sao lại chạy Countly trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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