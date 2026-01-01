Countly là một nền tảng phân tích và tương tác mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư, được hàng nghìn đội ngũ tin dùng để theo dõi hiệu suất sản phẩm và hành vi người dùng trên các ứng dụng di động, web, máy tính để bàn và IoT. Kiến trúc dựa trên plugin của nó cho phép bạn chỉ bật những gì bạn cần — từ theo dõi phiên và báo cáo sự cố đến thông báo đẩy và cấu hình từ xa — mà không làm phình to quá trình triển khai của bạn.

Tự lưu trữ Countly mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu phân tích của mình, không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba, không giới hạn lấy mẫu và không tính phí theo sự kiện. Chạy nó trên VPS của riêng bạn để giữ dữ liệu hành vi người dùng nhạy cảm hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ GDPR và quyền riêng tư.