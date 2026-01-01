Glance là một bảng điều khiển tự lưu trữ, được xây dựng bằng Go, tập trung các luồng thông tin quan trọng của bạn vào một trang duy nhất, có thể tùy chỉnh. Nó hỗ trợ một bộ sưu tập tiện ích đa dạng — nguồn cấp dữ liệu RSS, dự báo thời tiết, Hacker News, Reddit, kênh YouTube, thống kê máy chủ, trạng thái Docker container và nhiều hơn nữa — tất cả đều cập nhật theo thời gian thực với mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu.

Việc lưu trữ Glance trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư các nguồn cấp dữ liệu cá nhân của bạn và cho phép tích hợp với các API và dịch vụ nội bộ không thể truy cập được đối với các giải pháp thay thế được lưu trữ trên cloud. Một cấu hình mặc định được tạo tự động khi khởi động lần đầu để bạn có thể truy cập bảng điều khiển hoạt động ngay sau khi triển khai.