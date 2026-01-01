Triển khai Glance với cài đặt 1 nhấp.
Dashboard tự host gọn nhẹ tổng hợp RSS feeds, thời tiết, thống kê máy chủ và nhiều hơn nữa vào một giao diện duy nhất.
Chọn gói VPS cho Glance
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Glance
Glance là một bảng điều khiển tự lưu trữ, được xây dựng bằng Go, tập trung các luồng thông tin quan trọng của bạn vào một trang duy nhất, có thể tùy chỉnh. Nó hỗ trợ một bộ sưu tập tiện ích đa dạng — nguồn cấp dữ liệu RSS, dự báo thời tiết, Hacker News, Reddit, kênh YouTube, thống kê máy chủ, trạng thái Docker container và nhiều hơn nữa — tất cả đều cập nhật theo thời gian thực với mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu.
Việc lưu trữ Glance trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư các nguồn cấp dữ liệu cá nhân của bạn và cho phép tích hợp với các API và dịch vụ nội bộ không thể truy cập được đối với các giải pháp thay thế được lưu trữ trên cloud. Một cấu hình mặc định được tạo tự động khi khởi động lần đầu để bạn có thể truy cập bảng điều khiển hoạt động ngay sau khi triển khai.
Các tính năng chính của Glance
Tổng hợp nguồn cấp dữ liệu thống nhất
Kéo các nguồn cấp dữ liệu RSS, bài đăng trên Reddit, Hacker News và các cập nhật từ mạng xã hội vào một chế độ xem bảng điều khiển cuộn được duy nhất.
Giám sát máy chủ và container
Theo dõi trạng thái container Docker và các chỉ số máy chủ cùng với nguồn cấp nội dung của bạn mà không cần chuyển đổi công cụ.
Thư viện widget phong phú
Lịch, thời tiết, dữ liệu thị trường, kênh YouTube và các luồng Twitch có sẵn dưới dạng các widget có thể cấu hình.
Tệp nhị phân Go gọn nhẹ
Được xây dựng bằng Go để sử dụng bộ nhớ và CPU tối thiểu, Glance chạy thoải mái cùng với các dịch vụ khác trên một VPS dùng chung.
Tích hợp API tùy chỉnh
Kết nối các API nội bộ và các nguồn dữ liệu độc quyền để hiển thị các chỉ số riêng tư mà các bảng điều khiển được lưu trữ không thể truy cập.
Tại sao lại chạy Glance trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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