Triển khai Apache Solr với 1 nhấp.
Nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở cấp doanh nghiệp, cung cấp tính năng tìm kiếm toàn văn, điều hướng theo khía cạnh và lập chỉ mục thời gian thực cho mọi ứng dụng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Solr
Apache Solr là một nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở đã được kiểm chứng qua thực tế, được xây dựng trên Apache Lucene và được hàng nghìn tổ chức trên toàn thế giới sử dụng. Nó xử lý tìm kiếm toàn văn, duyệt theo khía cạnh, đánh dấu kết quả, tìm kiếm không gian và xử lý tài liệu phong phú — tất cả thông qua một REST API hoạt động với bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào.
Tự host Solr trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với cơ sở hạ tầng tìm kiếm, quyền riêng tư dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất mà không phải trả phí theo mỗi truy vấn hoặc bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Cho dù bạn cần tìm kiếm trên trang web, khám phá sản phẩm thương mại điện tử hay truy xuất tài liệu doanh nghiệp, hệ sinh thái trưởng thành và lược đồ mở rộng của Solr biến nó thành một nền tảng đã được chứng minh.
Các tính năng chính của Apache Solr
Tìm kiếm toàn văn
Phân tích văn bản được hỗ trợ bởi Lucene với việc tách từ, phân tích gốc từ, từ đồng nghĩa và điều chỉnh mức độ liên quan mang lại kết quả chính xác trên các bộ sưu tập tài liệu lớn.
Điều hướng phân loại
Tính năng phân loại gốc cho phép người dùng đi sâu vào theo danh mục, giá, ngày hoặc bất kỳ trường được lập chỉ mục nào — công cụ tiêu chuẩn đằng sau e-commerce và các giao diện lọc nội dung.
Lập chỉ mục thời gian thực
Các tài liệu được lập chỉ mục sẽ trở nên có thể tìm kiếm được trong vài giây, hỗ trợ tìm kiếm gần như thời gian thực cho các ứng dụng yêu cầu kết quả mới nhất.
Xử lý tài liệu đa dạng
Tích hợp Apache Tika tích hợp sẵn tự động trích xuất và lập chỉ mục văn bản từ các tệp PDF, tài liệu Word, HTML và hơn một nghìn định dạng tệp khác.
REST API
Truy vấn và cập nhật chỉ mục qua HTTP với các phản hồi JSON, XML hoặc CSV — không yêu cầu thư viện client dành riêng cho Solr để tích hợp với bất kỳ stack nào.
Tại sao lại chạy Apache Solr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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