Apache Solr là một nền tảng tìm kiếm mã nguồn mở đã được kiểm chứng qua thực tế, được xây dựng trên Apache Lucene và được hàng nghìn tổ chức trên toàn thế giới sử dụng. Nó xử lý tìm kiếm toàn văn, duyệt theo khía cạnh, đánh dấu kết quả, tìm kiếm không gian và xử lý tài liệu phong phú — tất cả thông qua một REST API hoạt động với bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào.

Tự host Solr trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát đối với cơ sở hạ tầng tìm kiếm, quyền riêng tư dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất mà không phải trả phí theo mỗi truy vấn hoặc bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Cho dù bạn cần tìm kiếm trên trang web, khám phá sản phẩm thương mại điện tử hay truy xuất tài liệu doanh nghiệp, hệ sinh thái trưởng thành và lược đồ mở rộng của Solr biến nó thành một nền tảng đã được chứng minh.